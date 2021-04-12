سر قرمشة بطاطس السحور المقلية بدون ما تشرب زيوت نهائي

سر قرمشة بطاطس السحور المقلية التي تهتم الكثير من ربات البيوت بتقديمه مع أطباق لذيذة متنوعة على وجبة السحور دون أن تتشرب زيت بحيث تكون خفيفة على المعدة وتمنحك قرمشة لا تقاوم، تجعلك لا تقومي بشرائها من الخارج فقد تتمكني من القيام بتحضيرها بالمنزل بكل بساطة، فقد الكثير منا يذهب للأشهر المطاعم بأن تقدم أصابع البطاطس المقرمشة والتمتع بطعمها المميز، ويوجد لدينا اليوم طريقة بسيطة ومميزة للقيام بعمل بطاطس السحور مقلية مقرمشة بدون ما تشرب زيوت نهائي وبطعم رائع لا يقاوم تستمتعي به أنت وأفراد عائلتك دون الخروج من المنزل. سر قرمشة بطاطس السحور المقلية سر قرمشة بطاطس السحور المقلية بإمكان الآن القيام بتحضير أصابع البطاطس المقرمشة بطعم شهي مثل أشهر المطاعم: المكونات: بعض حبات البطاطس.

ملح.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقتين من النشا.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بتقشير حبات البطاطس ونقطعها لأصابع وسط بحجم متوسط ولا رفيع حتى تضمني تسويتها بشكل جيد.

من ثم نقوم بنقع بماء وبه نصف كوب من الخل الأبيض وتترك بها لمدة لا تقل نصف ساعة.

بعد انتهاء المدة نقوم بغسل البطاطس بشكل جيد ومن ثم توضع على فوطة نظيف وتجفف من الماء وتوضع بإناء نظيف من جديد ويضاف له النشا.

وبعد ذلك نقوم بتقليبها بشكل جيد حتى تتغلل بين البطاطس بالنشا.

نقوم بوضع مقلاة على النار عالية ونضع به كمية مناسبة من الزيت ويترك حتى يسخن ونقوم بوضع البطاطس في المقلاة واحدة تلو الأخرى مع التقليب حتى لا تلتصق بالقاع.

تترك لمجة خمس دقائق على نار عالية دون تقليب مع تفرقة الأصابع، ومن ثم نقوم بتهدئة النار وتترك حتى أن تنضج وتصبح ذات لون ذهبي.

نرفع البطاطس من على النار وتصفى على مناديل المطبخ بشكل جيد حتى نتخلص من الزيت الموجود بها وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا. الوسوم

سر قرمشة بطاطس السحور المقلية التي تهتم الكثير من ربات البيوت بتقديمه مع أطباق لذيذة متنوعة على وجبة السحور دون أن تتشرب زيت بحيث تكون خفيفة على المعدة وتمنحك قرمشة لا تقاوم، تجعلك لا تقومي بشرائها من الخارج فقد تتمكني من القيام بتحضيرها بالمنزل بكل بساطة، فقد الكثير منا يذهب للأشهر المطاعم بأن تقدم أصابع البطاطس المقرمشة والتمتع بطعمها المميز، ويوجد لدينا اليوم طريقة بسيطة ومميزة للقيام بعمل بطاطس السحور مقلية مقرمشة بدون ما تشرب زيوت نهائي وبطعم رائع لا يقاوم تستمتعي به أنت وأفراد عائلتك دون الخروج من المنزل. سر قرمشة بطاطس السحور المقلية سر قرمشة بطاطس السحور المقلية بإمكان الآن القيام بتحضير أصابع البطاطس المقرمشة بطعم شهي مثل أشهر المطاعم: المكونات: بعض حبات البطاطس.

ملح.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقتين من النشا.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بتقشير حبات البطاطس ونقطعها لأصابع وسط بحجم متوسط ولا رفيع حتى تضمني تسويتها بشكل جيد.

من ثم نقوم بنقع بماء وبه نصف كوب من الخل الأبيض وتترك بها لمدة لا تقل نصف ساعة.

بعد انتهاء المدة نقوم بغسل البطاطس بشكل جيد ومن ثم توضع على فوطة نظيف وتجفف من الماء وتوضع بإناء نظيف من جديد ويضاف له النشا.

وبعد ذلك نقوم بتقليبها بشكل جيد حتى تتغلل بين البطاطس بالنشا.

نقوم بوضع مقلاة على النار عالية ونضع به كمية مناسبة من الزيت ويترك حتى يسخن ونقوم بوضع البطاطس في المقلاة واحدة تلو الأخرى مع التقليب حتى لا تلتصق بالقاع.

تترك لمجة خمس دقائق على نار عالية دون تقليب مع تفرقة الأصابع، ومن ثم نقوم بتهدئة النار وتترك حتى أن تنضج وتصبح ذات لون ذهبي.

نرفع البطاطس من على النار وتصفى على مناديل المطبخ بشكل جيد حتى نتخلص من الزيت الموجود بها وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.

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