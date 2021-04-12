كريم العرايس في تبييض العانة والجسم وشد البشرة والتخلص من الترهلات نهائيا

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كريم العرايس في تبييض العانة والجسم وشد البشرة حيث أن تهتم الفتيات بكل ما يتعلق بتفاصيل جمالها وبالأخص عروس العيد المقبلة على الزواج، من أجل الحصول على بشرة نضرة أكثر حيوية ونشاط في هذا اليوم المميز، ويوجد العديد من المكونات والوصفات الطبيعية عند استخدامها تغنيك عن شراء الكريمات والمنتجات الكيميائية التي تتوفر في محلات بيع مستحضرات التجميل أو في الصيدليات، كريم العرايس لتبييض العانة والجسم والمكون من الكركم والعسل لتفتيح البشرة السريع والفعال في التنظيف العميق، ويحمل القناع الكثير من الفوائد للبشرة، حيث أن الكركم من المكونات الطبيعية التي تحافظ الكثير من الدول تطبيقها على جسم ووجه العروس قبل الزفاف من أجل الاستفادة من فوائده العظيمة تعالي معي لتتعرفي كيف يمكنك القيام بذلك.
كريم العرايس في تبييض العانة والجسم وشد البشرة
نضع بين يدك اليوم كريم العرايس في تبييض العانة والجسم وشد البشرة بوقت قصير ويقضي على المناطق الداكنة بالجسمالمكونات:
- ربع ملعقة من مسحوق الكركم.
- ملعقة من الحليب.
- ملعقة من العسل النقي.
- قومي بخلط كافة المكونات معاً بإناء عميق وتقلب معاً حتى تمام التجانس.
- من ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ بشكل جيد حتى يتفتح المسام.
- من ثم نقوم بوضع القناع على الوجه والرقبة والمناطق الداكنة ويترك على البشرة حتى أن يجف تماماً لمدة ربع ساعة.
- من ثم نقوم بشطف الوجه بالماء البارد مع الحرص على تكراره مرتين في الأسبوع.
- المكونين الذي يتم عمل الماسك من خلالهم يتمتعون بالكثير من الخواص والفوائد الفعالة منها:
- يساعد على تطهير وتنظيف البشرة بعمق ويساعد على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم والمنطقة الحساسة.
- يساهم الكركم في ترطيب البشرة وتوحد لونها كما أنه يمنع تصبغات الجلد.
- يحمي من تركز إشاعة الشمس على البشرة الذي يسبب اسمرارها.
- يمنح البشرة القدرة في القضاء على الدهون والزهم الذي تنتجه البشرة الدهنية.
- يقضي الماسك على حروق والتهابات البشرة والبثور وتأخر التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر.
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كريم العرايس في تبييض العانة والجسم وشد البشرة حيث أن تهتم الفتيات بكل ما يتعلق بتفاصيل جمالها وبالأخص عروس العيد المقبلة على الزواج، من أجل الحصول على بشرة نضرة أكثر حيوية ونشاط في هذا اليوم المميز، ويوجد العديد من المكونات والوصفات الطبيعية عند استخدامها تغنيك عن شراء الكريمات والمنتجات الكيميائية التي تتوفر في محلات بيع مستحضرات التجميل أو في الصيدليات، كريم العرايس لتبييض العانة والجسم والمكون من الكركم والعسل لتفتيح البشرة السريع والفعال في التنظيف العميق، ويحمل القناع الكثير من الفوائد للبشرة، حيث أن الكركم من المكونات الطبيعية التي تحافظ الكثير من الدول تطبيقها على جسم ووجه العروس قبل الزفاف من أجل الاستفادة من فوائده العظيمة تعالي معي لتتعرفي كيف يمكنك القيام بذلك.
كريم العرايس في تبييض العانة والجسم وشد البشرة
نضع بين يدك اليوم كريم العرايس في تبييض العانة والجسم وشد البشرة بوقت قصير ويقضي على المناطق الداكنة بالجسمالمكونات:
- ربع ملعقة من مسحوق الكركم.
- ملعقة من الحليب.
- ملعقة من العسل النقي.
- قومي بخلط كافة المكونات معاً بإناء عميق وتقلب معاً حتى تمام التجانس.
- من ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ بشكل جيد حتى يتفتح المسام.
- من ثم نقوم بوضع القناع على الوجه والرقبة والمناطق الداكنة ويترك على البشرة حتى أن يجف تماماً لمدة ربع ساعة.
- من ثم نقوم بشطف الوجه بالماء البارد مع الحرص على تكراره مرتين في الأسبوع.
- المكونين الذي يتم عمل الماسك من خلالهم يتمتعون بالكثير من الخواص والفوائد الفعالة منها:
- يساعد على تطهير وتنظيف البشرة بعمق ويساعد على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم والمنطقة الحساسة.
- يساهم الكركم في ترطيب البشرة وتوحد لونها كما أنه يمنع تصبغات الجلد.
- يحمي من تركز إشاعة الشمس على البشرة الذي يسبب اسمرارها.
- يمنح البشرة القدرة في القضاء على الدهون والزهم الذي تنتجه البشرة الدهنية.
- يقضي الماسك على حروق والتهابات البشرة والبثور وتأخر التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر.
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