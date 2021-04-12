طريقة تحضير السوبيا في المنزل مثل المحلات بالضبط بطرق سهلة وبسيطة

تعرفي علي طريقة تحضير السوبيا، تعد السوبيا من أشهر المشروبات ألاسياسية المستخدمة خاصه في شهر رمضان الكريم، فالكثير منا يحبها سواء كان كبار أو صغار فالكل يحب تناول السوبيا علي الإفطار، وذلك لكي تروي ظمأ الصيام كما أنها تقوم بترطيب الجسم، لذلك فان السوبيا تتميز بطعمها المنعش اللذيذ كما أنها تعد بطرق متعدده.

طريقة تحضير السوبيا

أن شراب السوبيا علي الرغم من طعمه المنعش الجميل فانه أيضا يحتوي علي العديد من الفوائد التي تفيد جسم الإنسان، وذلك لأنة يتم صنعه من الخبز والشعير المجفف أو من الشوفان وهؤلاء جميعا يحتوي علي قيم غذائية كثيرة، تعد السوبيا أيضا محببه الطعم لدي الكثير من الشعوب وخاصة مصر والسعودية هما اكثر الدول صنعها، لذلك سوف نتعرف معا علي طريقة عمل السوبيا بطرق جديدة ومختلفة.

السوبيا السعودي

المكونات

اربعه قطع مقطعة من الخبز الأسود

قطعتان من الخبز الشامي

اربع ملاعق كبيرة من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة من الشوفان

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من ملون الطعام

ثلاثة حبات من التمر

ثلاثة حبات من الهيل المطحون

عود من القرفة

ماء حسب التقدير

طريقة إعداد السوبيا

احضري وعاء وقومي بتقطيع الخبز الأسود والشامي فيه إلي قطع صغيرة، ثم قومي بوضع كل من التمر و الشوفان والهيل والقرفة عليه واخلطيهم ببعض جيدا.

قومي بعد ذلك بإضافة الماء إلي تلك الخليط حتي يغمره الماء كاملا قم قومي بالتقليب وتحريك الخليط مرة أخري، ثم قومي بترك الخليط ليوم كامل مع تقليبه بين الحين والأخر.

قومي بتصفية الخليط بعد ذلك علي القماشة التي تستخدم في عمل الجبنة، ثم قومي بأخذ الخليط التي تم تصفيته وضفي إليه السكر وماء الورد وملون الطعام.

قومي بتقليب السوبيا جيدا بعد تلك الإضافات التي أضافت إليه وضعيه في الثلاجة حتي يصبح بارد، ثم قومي بتقديمه في أكواب التقديم مع إضافة الثلج إليه.

السوبيا الجاهزة

المقادير

نصف لتر من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق السوبيا

كيس فانيليا صغير

ملعقة كبيرة من السكر

طريقة التحضير