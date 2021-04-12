أسهل طريقة عمل عجينة السمبوسك المقرمشة في رمضان بطريقة مضمونة سريعة

هيا بنا لنتعرف علي طريقة عمل عجينة السمبوسك وبعض أنواع السمبوسك، ويعتبر طبق السمبوسك من افضل المقبلات المطلوبة لجميع أفراد الأسرة، ويكثر تحضيرها في شهر رمضان الكريم لأنة يقدم إلي جانب الكثير من الأطباق الرئيسة، ويمكن حشو السمبوسك الكثير من الأطعم مثل الجبن والدجاج واللحم والخضار والسبانخ وأيضا يمكن حشوها ألشكولاته والموز والفواكه.

طريقة عمل عجينة السمبوسك

يمكن تحضير عجينة السمبوسك في المنزل بأسهل الطرق وبمقادير موجودة في كل منزل، ويفضل الكثير اكل السمبوسك عن طريق حشوات السمبوسك الجديدة وذلك لأنها تتميز بطعم لذيذ ورائع خاصة دول الخليج ومصر، وتتميز أيضا بانها توضع مع الطعام وتصنف أيضا مع الحلويات عند حشوها بالفواكه أو الشكولاته أو النوتيلا.

المقادير

كوبين من الدقيق.

معلقة كبيرة من الزيت النباتي او زيت الزيتون او الزبدة.

كوب من الماء.

رشه من الملح.

طريقة التحضير العجينة

يوضع الماء في إناء عميق علي النار حتي يغلي الماء مع إضافة الملح والزيت النباتي.

رفع الإناء عن النار ووضع الدقيق مع التقليب الجيد.

تترك الخليط لتبرد تماما، ثم فركة جيدا حتي يصبح عجين وترك العجين لمدة تتراوح من 5 ال 10 دقائق.

وضع القليل من الدقيق علي سطح رخامي ناعم ونفرد العجين بعصا للحصول علي عجينة رقيقة جدا.

تقطيع العجين بشكل طولي، لكي تصبح جاهزة للحشو.

سمبوسك الخضار

المقادير

نصف كيلو من عجينة السمبوسك الجاهزة. كمية قليلة من الزيتون الأسود او الأخضر حسب الرغبة (شرائح). 250 جرام من الفطر يضاف حسب الرغبة. عدد 3 جزرات حجمهم متوسط. عدد 2 فلفل اخضر، 1 فلفل احمر، 1 فلفل اصفر. بصلة كبيرة. رشه فلفل اسود وملح. زيت نباتي.

طريقة التحضير

تقطيع البصل والفلفل وتقشر الجزر وبرشة جيدا. وضع مقلاة علي النار بها القليل من الزيت، وضع البصل والتقليب أولا. ثم إضافة الزيتون والفلفل والجزر والفطر أولا، وإضافة الملح والفلفل وأي نوع مفضل من البهارات حسب الرغبة. عند التسوية يتم رفع الخضار من علي النار. وضع كمية حشو مناسبة في كل قطعة من السمبوسك، ولف العجينة جيدا. وضع القليل من البيض علي طرفي العجينة لإحكام الغلق. وضعها في الزيت المغلي مع تقليب السمبوسك حتي تصبح ذهبية اللون من كل الجهات. يتم رفعها من الزيت وتقديمها.

سمبوسك اللحم

المقادير

معلقة ملح، معلقة فلفل، معلقة كبيرة من الكركم. بصل اخضر مفروم. بصل يابس مفروم. القليل من الكزبرة خضراء مفرومة. 200 جران لحم مفروم. نص كيلو عجينة سمبوسك جاهزة.

طريقة التحضير