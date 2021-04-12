خطوات تحضير صوص الشوكولاتة الشهي في المنزل واستخداماته المتعددة

الشوكولاتة هي أحد مسببات السعادة كما هو معروف في كثير من الدراسات الخاصه بعلم النفس وغيرهم فعند تناول الشوكولاتة يشعر الشخص أنه أصبح بحاله سعيدة سواء الأطفال فهي تمثل قيمة كبيرة لدي الأطفال ويحبون أن تأتي على هيئة هدية لهم وكذلك الفتيات فهي الهدية الأمثل التي يتم تقديمها للفتيات خاصةً في المناسبات الغرامية وتحتوي الشوكولاتة على نسب عالية من السعرات الحرارية وقد تختلف نسبة السعرات من نوع لآخر حيث تتعدد أنواع وأصناف الشوكولاتة لتصل إلي ما يقارب من ألف نوع وتتسابق معظم دول العالم على إختراع أنواع جديدة من الشوكولاتة بشكل يومي ومن أكثر الأنواع التي يتم الإقبال عليها هي الشوكولاتة السائلة صوص الشوكولاتة اللذيذ بعيداً عن استخداماته الكثيرة المتعددة إلا أنه من أكثر أصناف الشوكولاتة شهية وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة طريقة تحضير صوص الشوكولاتة المكونات: فنجان من مسحوق القهوة داكنة اللون.

فنجان من مسحوق الكاكاو الخام الخالي من أيّ إضافات.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

نصف كأس من الزيت النباتي.

نصف كأس من الحليب.

نصف كأس من السكر طريقة التحضير يمكن تحضير الصوص بأكثر من طريقة والوصول في النهاية إلي ذات النتيجة سواء بالطريقة التي يتم استخدام النار بها أو الطريقة الأخري الباردة ولكن دائماً ما يفضل البعض الطريقة الباردة فهي الأكثر إستخداماً وإختصار للوقت حيث تحتاج الطريقة الساخنة إلي وقت طويل حتى تصبح باردة كلياً. نحتاج في الطريقة الباردة إلي خلاط كهربائي فقط ونقوم بوضع جميع المكونات السائلة مثل الزيت والحليب والفانيليا السائلة معاً ونقوم بخلطهم جيداً. نبدأ تدريجياً بإضافة المكونات واحداً تلو الآخر من القهوة والكاكاو والسكر بحيث يتم خلط المكونات بشكل جيد، نستمر بتشغيل الخلاط لبضع دقائق متواصلة للحصول على أفضل قوام للصوص ويمكنك إضافة كمية من الحليب أو اللبن إذا كان القوام ثقيل أو خفيف. هكذا تم الإنتهاء من تحضير صوص الشوكولاتة ويمكن تناوله مثل الشوكولاتة السائلة أو إستخدامه في تزيين الكيك حسب الرغبة. طريقة التحضير الوسوم

الشوكولاتة هي أحد مسببات السعادة كما هو معروف في كثير من الدراسات الخاصه بعلم النفس وغيرهم فعند تناول الشوكولاتة يشعر الشخص أنه أصبح بحاله سعيدة سواء الأطفال فهي تمثل قيمة كبيرة لدي الأطفال ويحبون أن تأتي على هيئة هدية لهم وكذلك الفتيات فهي الهدية الأمثل التي يتم تقديمها للفتيات خاصةً في المناسبات الغرامية وتحتوي الشوكولاتة على نسب عالية من السعرات الحرارية وقد تختلف نسبة السعرات من نوع لآخر حيث تتعدد أنواع وأصناف الشوكولاتة لتصل إلي ما يقارب من ألف نوع وتتسابق معظم دول العالم على إختراع أنواع جديدة من الشوكولاتة بشكل يومي ومن أكثر الأنواع التي يتم الإقبال عليها هي الشوكولاتة السائلة صوص الشوكولاتة اللذيذ بعيداً عن استخداماته الكثيرة المتعددة إلا أنه من أكثر أصناف الشوكولاتة شهية وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة طريقة تحضير صوص الشوكولاتة المكونات: فنجان من مسحوق القهوة داكنة اللون.

فنجان من مسحوق الكاكاو الخام الخالي من أيّ إضافات.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

نصف كأس من الزيت النباتي.

نصف كأس من الحليب.

نصف كأس من السكر طريقة التحضير يمكن تحضير الصوص بأكثر من طريقة والوصول في النهاية إلي ذات النتيجة سواء بالطريقة التي يتم استخدام النار بها أو الطريقة الأخري الباردة ولكن دائماً ما يفضل البعض الطريقة الباردة فهي الأكثر إستخداماً وإختصار للوقت حيث تحتاج الطريقة الساخنة إلي وقت طويل حتى تصبح باردة كلياً. نحتاج في الطريقة الباردة إلي خلاط كهربائي فقط ونقوم بوضع جميع المكونات السائلة مثل الزيت والحليب والفانيليا السائلة معاً ونقوم بخلطهم جيداً. نبدأ تدريجياً بإضافة المكونات واحداً تلو الآخر من القهوة والكاكاو والسكر بحيث يتم خلط المكونات بشكل جيد، نستمر بتشغيل الخلاط لبضع دقائق متواصلة للحصول على أفضل قوام للصوص ويمكنك إضافة كمية من الحليب أو اللبن إذا كان القوام ثقيل أو خفيف. هكذا تم الإنتهاء من تحضير صوص الشوكولاتة ويمكن تناوله مثل الشوكولاتة السائلة أو إستخدامه في تزيين الكيك حسب الرغبة. طريقة التحضير

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