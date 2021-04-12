طريقة عمل مشروب السوبيا وتقديمه على مائدة الفطار في شهر رمضان المبارك

تعتبر السوبيا من أشهر المشروبات التي يتم تحضيرها في الوطن العربي، وخصوصاً في مصر والسعودية، وارتبط إعدادها بشهر رمضان المبارك، حيث أنها تعتبر من عائلة التمر هندي والعرقسوس، المجموعة الكاملة للشهر المبارك، ويعتبر هذا المشروب المميز له القدرة على مد الجسم بالحيوية والانتعاش اللازم الذي يمكنه من ترطيب الجسم، وهناك طرق متعددة لتحضير السوبيا فمنها ما يعد بالأرز أو جوز الهند أو الموز، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير كل منهم. طريقة عمل السوبيا طريقة عمل السوبيا المكونات 1.5 كوب من اللبن.

4 كوب من الماء.

2 عود من القرفة.

2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

1/3 كوب من السكر.

2 ملعقة صغيرة من القرفة البودرة. المكونات نقوم بمزج الأرز مع الماء والقرفة في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعم للغاية. يوضع في مصفاه حتى يتخلص من الشوائب والتكتلات لمدة 8 ساعات أو حتى تنتهي تلك الخطوة. نقوم بإضافة القرفة والفانيلا والسكر إلى المزيج ويحفظ في الثلاجة لوقت التقديم. طريقة عمل السوبيا الحادقة طريقة عمل السوبيا الحادقة المكونات 1 كوب من الزبادي.

رشة من القرفة بحسب الرغبة.

1 كيلو من اللبن.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

1 كوب من السكر.

1/4 ملعقة صغيرة من المستكة.

فتات التوست أو ملعقة كبيرة من البرغل.

رشة من الفانيلا.

1 كوب من الأرز المطحون. الخطوات نقوم برفع الحليب في إناء على النار مع إضافة المستكة والسكر والفانيلا والتقليب جيداً حتى الغليان. نقوم بطحن فتات التوست وإضافته إلى الحليب والتقليب حتى يتجانسوا سوياً. نقوم بإضافة الأرز إلى الحليب والاستمرار في التقليب على نار هادئة حتى نحصل على خليط كثيف القوام. نقوم [إضافة ملح الليمون والتقليب جيداً لعدة دقائق قبل رفعه من على النار. يتم توزيعه في أطباق التقديم وحفظه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. يزين بجوز الهند والقرفة وقت التقديم. الوسوم

تعتبر السوبيا من أشهر المشروبات التي يتم تحضيرها في الوطن العربي، وخصوصاً في مصر والسعودية، وارتبط إعدادها بشهر رمضان المبارك، حيث أنها تعتبر من عائلة التمر هندي والعرقسوس، المجموعة الكاملة للشهر المبارك، ويعتبر هذا المشروب المميز له القدرة على مد الجسم بالحيوية والانتعاش اللازم الذي يمكنه من ترطيب الجسم، وهناك طرق متعددة لتحضير السوبيا فمنها ما يعد بالأرز أو جوز الهند أو الموز، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير كل منهم. طريقة عمل السوبيا طريقة عمل السوبيا المكونات 1.5 كوب من اللبن.

4 كوب من الماء.

2 عود من القرفة.

2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

1/3 كوب من السكر.

2 ملعقة صغيرة من القرفة البودرة. المكونات نقوم بمزج الأرز مع الماء والقرفة في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعم للغاية. يوضع في مصفاه حتى يتخلص من الشوائب والتكتلات لمدة 8 ساعات أو حتى تنتهي تلك الخطوة. نقوم بإضافة القرفة والفانيلا والسكر إلى المزيج ويحفظ في الثلاجة لوقت التقديم. طريقة عمل السوبيا الحادقة طريقة عمل السوبيا الحادقة المكونات 1 كوب من الزبادي.

رشة من القرفة بحسب الرغبة.

1 كيلو من اللبن.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

1 كوب من السكر.

1/4 ملعقة صغيرة من المستكة.

فتات التوست أو ملعقة كبيرة من البرغل.

رشة من الفانيلا.

1 كوب من الأرز المطحون. الخطوات نقوم برفع الحليب في إناء على النار مع إضافة المستكة والسكر والفانيلا والتقليب جيداً حتى الغليان. نقوم بطحن فتات التوست وإضافته إلى الحليب والتقليب حتى يتجانسوا سوياً. نقوم بإضافة الأرز إلى الحليب والاستمرار في التقليب على نار هادئة حتى نحصل على خليط كثيف القوام. نقوم [إضافة ملح الليمون والتقليب جيداً لعدة دقائق قبل رفعه من على النار. يتم توزيعه في أطباق التقديم وحفظه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. يزين بجوز الهند والقرفة وقت التقديم.

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