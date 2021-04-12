طريقة اعداد عجينة الحليب للمخبوزات بأسهل وأيسر الوصفات

عجينة الحليب من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكنك تحضيرها في المنزل في وقت قليل جدا، واستخدامها في إعداد الوصفات المتنوعة التي يحبها أطفالك، وتعد عجينة الحليب واحدة من المخبوزات التي تتمتع بمذاقها الرائع والمميز، بالاضافة الى مكوناتها البسيطة التي تكاد توجد في كل منزل، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد عجينة الحليب والوصفات التي يمكن اعدادها من هذه العجينة. طريقة اعداد عجينة الحليب طريقة اعداد عجينة الحليب نقدم لكم مكونات عجينة الحليب 6 أكواب طحين المخبوزات الأبيض. 2 كوب من الحليب السائل، ويمكن استبداله لبن رائب. 4 حبات من البيض. 4 ملاعق من الزيت النباتي. ملعقتين من الزبدة الطرية. مقدار ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة من السكر. رشة ملح طريقة تحضير عجينة الحليب فى بولة عميقة نقوم باضافة كل من الحليب مع مقدار السكر ونقلب جيدا حتى تمام الذوبان، بعد ذلك نقوم باضافة السكر والخميرة مع الاستمرار بالتقليب.

نترك هذه المكونات جانبا لمدة ربع ساعة، مع تغطيتها بنايلون أو بفوطة.

في اناء اخر نقوم باضافة البيض ونستخدم المضرب الكهربائي ونخفق جيدا، ونضيف الزبد والبيض مع الاستمرار في الخفق، نضيف كوب الحليب والخميرة على المقدار ونخفق جيدا.

نضيف الدقيق ورشة الملح بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض لمدة ربع ساعة حتى تصبح العجينة طرية، نضع عجينة الحليب في وعاء يتم دهنه بالزيت جيدا، وتوضع العجينة بداخله ويغطى بفوطة قطن.

نترك العجينة جانبا حوالي ساعة حتى تختمر ويصبح مقدار العجينة متضاعف، في هذه الحالة نتأكد أن العجينة أصبحت جاهزة للاستخدام.

يمكنك استخدام عجينة الحليب في العديد من الوصفات المختلفة مثل تحضير الخبز، أو بيتزا من خلال فردها بنشابة العجين على شكل دائرة ودهنها صلصة وفلفل ألوان وزيتون وجبنة موزاريلا واضافة الحشوة المفضلة لديك، أو تحضير الكرواسون، وغير ذلك. طريقة تحضير عجينة الحليب الوسوم

عجينة الحليب من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكنك تحضيرها في المنزل في وقت قليل جدا، واستخدامها في إعداد الوصفات المتنوعة التي يحبها أطفالك، وتعد عجينة الحليب واحدة من المخبوزات التي تتمتع بمذاقها الرائع والمميز، بالاضافة الى مكوناتها البسيطة التي تكاد توجد في كل منزل، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد عجينة الحليب والوصفات التي يمكن اعدادها من هذه العجينة. طريقة اعداد عجينة الحليب طريقة اعداد عجينة الحليب نقدم لكم مكونات عجينة الحليب 6 أكواب طحين المخبوزات الأبيض. 2 كوب من الحليب السائل، ويمكن استبداله لبن رائب. 4 حبات من البيض. 4 ملاعق من الزيت النباتي. ملعقتين من الزبدة الطرية. مقدار ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة من السكر. رشة ملح طريقة تحضير عجينة الحليب فى بولة عميقة نقوم باضافة كل من الحليب مع مقدار السكر ونقلب جيدا حتى تمام الذوبان، بعد ذلك نقوم باضافة السكر والخميرة مع الاستمرار بالتقليب.

نترك هذه المكونات جانبا لمدة ربع ساعة، مع تغطيتها بنايلون أو بفوطة.

في اناء اخر نقوم باضافة البيض ونستخدم المضرب الكهربائي ونخفق جيدا، ونضيف الزبد والبيض مع الاستمرار في الخفق، نضيف كوب الحليب والخميرة على المقدار ونخفق جيدا.

نضيف الدقيق ورشة الملح بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض لمدة ربع ساعة حتى تصبح العجينة طرية، نضع عجينة الحليب في وعاء يتم دهنه بالزيت جيدا، وتوضع العجينة بداخله ويغطى بفوطة قطن.

نترك العجينة جانبا حوالي ساعة حتى تختمر ويصبح مقدار العجينة متضاعف، في هذه الحالة نتأكد أن العجينة أصبحت جاهزة للاستخدام.

يمكنك استخدام عجينة الحليب في العديد من الوصفات المختلفة مثل تحضير الخبز، أو بيتزا من خلال فردها بنشابة العجين على شكل دائرة ودهنها صلصة وفلفل ألوان وزيتون وجبنة موزاريلا واضافة الحشوة المفضلة لديك، أو تحضير الكرواسون، وغير ذلك. طريقة تحضير عجينة الحليب

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