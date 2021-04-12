طريقة عمل قطايف بالنوتيلا اللذيذة في رمضان تعد من الوصفات الرمضانية المتميزة فكثير من السيدات تقوم بعملها، حيث أن طعم النوتيلا مع القطايف المقرمشة يكون لذيذ، كما أن هناك الكثير من يسمون هذه الوصفة بالبان كيك المصري، وهي سهلة الإعداد ولا تأخذ أي وقت في تحضيرها، ويمكن تحضيرها بسهولة.

طريقة عمل قطايف بالنوتيلا اللذيذة في رمضان

يمكن عمل عجينه القطايف وعدم استخدام الجاهزة إذا كنت تفضلين ذلك فيمكن تحضيرها.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

خميرة فورية مقدار ملعقة صغيرة.

رشة من الملح.

بيكنج باودر ملعقة صغيرة.

كوب وربع من الماء.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

يتم وضع الخليط من خلال وضع الدقيق في وعاء عميق وإضافة السكر والملح والخميرة والبيكنج بودر ونخلطهم جيدًا.

ثم إضافة الماء يغطى الخليط حتى يتضاعف ويتخمر.

ثم يتم إحضار مغرفة لاستخدامها في الغرف.

استخدام مقلاة لا يلتصق بها الطعام، وتوضع على نار متوسطة.

وبعد أن يتم تسخينها يتم غرف الكمية المناسبة، ويتم تركها حتى تنضج من جانب واحد، وتصبح ذات لون أحمر.

ثم تستخدم بعد ذلك لحشوها.

10 شرائح قطائف.

برطمان نوتيلا.

زبدة أو زيت.

يتم حشو كل شريحة من شرائح القطايف بكمية قليلة من النوتيلا.

ولكن يجب عدم وضع كمية كبيرة حتى يكون من السهل غلق القطايف بإحكام.

يتم غلق كل شريحة بعد ثنيها إلى نصفين حتى تصبح بشكل الهلال.

ويتم غلق أطرافها من خلال الضغط عليها.

ثم يتم تحمير الكمية بعد الانتهاء من حشوها في الزيت لمدة ثلاثة دقائق.

ويمكن تحميرها في الفرن وذلك من خلال دهن صينية بكمية قليلة من الزيت السائل وضع القطايف بها.

ودهن سطح كل قطعة من القطايف بالزيت من خلال استخدام فرشاة صغيرة.

يتم وضع الصينية في الفرن لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 دقائق.

بعد تسوية القطايف حسب الطريقة المرغوبة، يتم رفعها وثقب شربات عليها وتقديمها.

في قدر يتم وضع كوب من الماء مع مقدار كوبين من السكر ومقدار ملعقة عصير ليمون.

يتم تقليب الخليط لمدة 8 دقائق أو حتى الغليان.

ثم يتم وضع ماء ورد على الخليط ويترك ليغلي لمدة دقيقة فقط.

ثم ترفع من على النار.

ولا يتم استخدامه حتى يبرد تمامًا، وتكون درجة حرارته هي نفس درجة حرارة الغرفة.

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