القهوة العربية لانقاص الوزن، تتصدر لائحة المشروبات الرمضانية الفعالة لحرق الدهون المتراكمة في الجسم، كونها تمتلك نسبة عالية من الكافين الذي يساهم في انقاص الوزن ومنع زيادته في شهر رمضان.

إذ كشفت الدراسات الحديثة، أنه قد تصل نسبة فقدان إجمالي الدهون المتراكمة في الجسم إلى ما يقارب 4% عند الرجال والنساء اللذين يعانون من الوزن الزائد، عند تناولهم 4 فناجين من القهوة العربية بشكل يومي خلال شهر رمضان.

كذلك تمتلك فوائد القهوة العربية مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة والفعالة لتخسيس الوزن من دون المعاناة في رمضان.

سنطلعك عزيزتي على فوائد القهوة العربية لانقاص الوزن في رمضان 2021، من خلال استشاري التغذية الدكتور باسم شوقي من جدة.

القهوة العربية لانقاص الوزن

أهمية القهوة العربية لحرق دهون الجسم.

فوائد القهوة العربية لانقاص الوزن في رمضان 2021.

أهمية القهوة العربية لحرق دهون الجسم

أوضح الدكتور باسم، أن القهوة العربية تزيد من نسبة هرمون الأدرينالين في الدم، الذي يعطي أوامر للجهاز العصبي، كي يكسر خلايا الدهون المتراكمة، كذلك تعمل على سرعة معدل التمثيل الغذائي، وذلك بخلاف قدرتها على حرق الدهون بنسبة 11% من السعرات الحرارية وتقليل امتصاص النشويات في المعدة.

وبالتالي تعتبر القهوة العربية من المشروبات الفعالة لتقليل كمية الطعام، كبح الشهية، والأهم تحفيز العضلات على حرق دهون الجسم على مدار العام وخصوصا في رمضان.

لذا ينصح الاستفادة من فوائد القهوة العربية لانقاص الوزن في رمضان 2021، عن طريق شرب 4 فناجين خلال ساعات الإفطار، خصوصا قبل وجبتي الإفطار والسحور.

فوائد القهوة العربية لانقاص الون في رمضان 2021

أشار الدكتور باسم، إلى أن الآراء ما زالت متضاربة حول فوائد القهوة العربية للتخسيس، لكن المؤكدة أنها تخلو من السعرات الحرارية لتحقيق فوائد عدة للجسم، أهمها

تساهم القهوة العربية في انخفاض كتلة الدهون والوزن بالشكل الطبيعي.

تقلل فوائد القهوة العربية الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام في رمضان، ما يجعلها فعالة لتخسيس الوزن على وجه الخصوص.

ترفع القهوة العربية من معدل حرق السعرات الحرارية لانقاص الوزن خلال ساعات الإفطار في رمضان 2021.

تحفز فوائد القهوة العربية الجسم على ممارسة الرياضة بالشكل المنتظم في رمضان، كونها ترفع مستوى الطاقة و تزيد من المعدل الطبيعي له أثناء أدائه التمارين الرياضية.

تنظم القهوة العربية مستوي الكوليسترول في الدم في رمضان، لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة مفيدة لذلك.

تعالج فوائد القهوة العربية مشكلة الصداع خلال ساعات الصيام بالشكل الطبيعي، وخصوصا الناجم عن التوتر والإهاق في رمضان.

تزيد القهوة العربية من التركيز لأداء المهام العملية واليومية بنشاط وحيوية خلال ساعات الصيام في رمضان.

تحفز فوائد القهوة العربية الدورة الدموية على الحركة المنتظمة، كي تخلص الجسم من الماء المحتبس، مما يؤدي ذلك إلى انقاص الوزن خلال شهر رمضان.

وأخيرا، ينصح الإعتدال وعدم الإكثار من شرب القهوة العربية لانقاص الوزن في رمضان 2021، لتفادي الشعور بالعصبية، الغثيان، ارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يفضل اتباع حمية صحية محددة من الطبيب المختص على حسب طبيعة الجسم وحالته الصحية، أثناء الإستفادة من فوائد القهوة العربية لانقاص الوزن في رمضان 2021 وليس غير ذلك.