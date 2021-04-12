الصيام السليم يعني الطعام الصحي الذي يحرص الاطباء وخبراء التغذية على نصح الصائمين بضرورة التركيز عليه خلال شهر رمضان المبارك، نظراً للدور الكبير والفعال الذي يعكسه تناول الاطعمة الصحية على صحة الصائم.

وكلنا يعلم ان الصيام مشقة نفسية وجسدية، يترتب عليها بعض المشاكل الصحية والمضاعفات غي المحمودة. وتتزايد هذه المشاكل مع الاقبال على تناول الاطعمة الدسمة والغنية بالسعرات الحرارية والسكريات وغيرها.

لذا نقدم لكم اليوم طائفة من الاطعمة الخارقة التي ينصح لها مكتب التجارة والسياحة والاستثمار لدولة البيرو في دبي، لتناولها وقت الافطار والسحور. وتشتهر البيرو بوفرة المأكولات والمكونات التي تعزز الصحة. ويعتمد المطبخ البيروفي بشكل أساسي على عدد من الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية، تتضمن الفواكه والخضروات بما فيها الجذرية والدرنية، إلى جانب الحبوب وثمار البحر.

اطعمة خارقة تعزز الصحة في رمضان

لضمان الصحة المستدامة في رمضان، اليك مجموعة من الاطعمة الخارقة التي يمكن ادخالها ضمن نظامك الغذائي الصحي:

الافوكادو:

من أشهر الفواكه على مستوى العالم، وهي مصدر غني بالألياف وحمض الفوليك واوميغا 3 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتضفي نكهة خاصة على السلطات وأصناف الشوربة والأطباق الساخنة والباردة.

التوت الازرق:

يتمتع بفوائد كثيرة كمصدر غني بالأصباغ الطبيعية ومضادات الأكسدة، ومركبات الفلافونويد وفيتامين أ، ما يساهم في تحسين الرؤية الليلية.

الرمان:

تزخر هذه الفاكهة الحمراء بمضادات الأكسدة مثل التانين والأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك، ويمكن تناولها طازجة وإضافتها إلى السلطات والأطباق الجانبية والعصائر.

المانجو:

تحتوي فاكهة المانجو على فيتامينات أ و ج، والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، كما تحتوي على نسبة قليلة من الدهون والصوديوم.

الزيتون:

يحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6، التي تقدم فوائد للعديد من وظائف الجسم وتسهم في التقليل من أمراض القلب. كما يحتوي على عناصر غذائية أخرى، من بينها فيتامين أ ومضادات أكسدة ومعادن الصوديوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور واليود.

الهليون:

نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف والماء، يساعد الهليون في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. كما يُعد مصدراً غنياً بحمض الفوليك للنساء الحوامل.

الفلفل الحار:

مصدر غني بالألياف وفيتامينات أ - ج - ك - ب 6 والبوتاسيوم، ويضفي مذاقاً فريداً على الصلصات والمخللات والأطباق.

الذرة الأرجوانية:

وتحظى بأهمية كبيرة بفضل غناها بمضادات أكسدة، أثبتت الدراسات التجريبية قدرتها على خفض ضغط الدم. وتُستخدم عادة كمضاد التهابات ومضاد أكسدة ولإضافة اللون الأرجواني لعدد من الأطباق.

حبوب الكينوا:

لطالما اعتمدتها وكالة ناسا كغذاء متكامل لرواد الفضاء خلال رحلاتهم نظراً لغناها بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي حبوب الكينوا على بروتينات وأحماض دهنية غير مُشبعة ومعادن وفيتامينات وعنصر الفوسفور.

الزنجبيل:

يمكن استعمال الزنجبيل طازجاً أو مجففاً أو مسحوقاً، كما يمكن الاستفادة من زيته وعصيره. ويتميز الزنجبيل بنكهة قوية، ويُشتهر بخصائصه الطبية القوية، بدءاً من تخفيف الغثيان والألم ووصولاً إلى احتوائه على عناصر فعالة تساعد على علاج التهاب المفاصل.

الماكا:

يعود أصل هذه النبتة إلى جبال الأنديز، وتمتاز بفوائد عديدة نظراً لقيمتها الغذائية والطبية العالية. وتفيد نبتة الماكا في تخفيض مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم وتعزيز مستويات الطاقة والتحمّل. كما أثبتت الدراسات أثرها في التخفيف من الاكتئاب والقلق.

بذور الشيا:

تعتبر بذور الشيا مصدراً غنياً بالألياف والكالسيوم والحديد، فضلاً عن احتوائها على مضادات أكسدة وبروتينات ونسبة عالية ومتوازنة من حمض ألفا- لينوليك وأوميجا 3 وتركيزاً منخفضاً من حمض أوميجا 6.

ويمكن إضافة هذه البذور المُفيدة إلى المعجنات أو الطحين أو استخدامها مع عصائر السموذي ورشها على السلطات.