خلطة مغربية لتطويل الشعر في أيام معدودة بمكونات طبيعية من غير أدوية

خلطة مغربية لتطويل الشعر من الخلطات التي تبحث عنها الكثير من السيدات، فالشعر الطويل من علامات جمال المرأة، حيث يعمل الشعر الطويل على إبراز جمال المرأة بصورة كبيرة، ولكن في كثير من الحالات قد يتعرض الشعر للكثير من المشاكل والعوامل الخارجية التي تؤدي إلى تقصفه، وهناك العديد من الوصفات التي تساعد على تطويل الشعر، والتي سوف نتعرف عليها سويا.خلطة مغربية لتطويل الشعر البيض والعسل
خلطة مغربية لتطويل الشعر خلطة البيض والعسل من الخلطات المميزة، ولكي تتمكن من تحضير هذه الوصفة سوف تحتاج إلى:-
- بيضة واحدة
- ملعقتان من الحبق المفروم.
- نصف ملعقة من العسل الطبيعي.
طريقة التحضير:-
- يتم خلط جميع المكونات السابقة حتى تتجانس معا.
- وبعد خلط المكونات يتم تطبيق الخليط على الشعر.
- وبعدها يتم تغطية الشعر بغطاء من البلاستيك، وتركه لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.
- وبعد انتهاء المدة يتم غسل الشعر باستخدام الماء والشامبو.
المكونات
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان من المايونيز.
- نصف ملعقة من اللبن الرائب.
- نصف ملعقة من العسل.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- يتم خلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس تماما.
- يتم تطبيق الخلطة على الشعر بالكامل، ومن ثم يتم تغطية الرأس بغطاء من البلاستيك.
- وبعدها يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ونصف على الأقل.
- وبعد انتهاء المدة يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو والماء للتخلص من رائحة البيض.
المكونات:-
- 200 جرام من الحناء.
- كوب من منقوع الشاي.
- 100 جرام من العسل.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير:-
- يتم خلط البيض والشاي والعسل والحناء حتى نحصل على خليط متجانس.
- وبعدها يتم تطبيق الخليط على الشعر، مع القيام بالتدليك من الجذور وحتى الأطراف.
- ويتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ونصف.
- ويغسل الشعر بعدها باستخدام الماء والصابون.
- ومن المفضل استخدام خلطة مغربية لتطويل الشعر مرتين في الأسبوع الواحد.
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خلطة مغربية لتطويل الشعر من الخلطات التي تبحث عنها الكثير من السيدات، فالشعر الطويل من علامات جمال المرأة، حيث يعمل الشعر الطويل على إبراز جمال المرأة بصورة كبيرة، ولكن في كثير من الحالات قد يتعرض الشعر للكثير من المشاكل والعوامل الخارجية التي تؤدي إلى تقصفه، وهناك العديد من الوصفات التي تساعد على تطويل الشعر، والتي سوف نتعرف عليها سويا.خلطة مغربية لتطويل الشعر البيض والعسل
خلطة مغربية لتطويل الشعر خلطة البيض والعسل من الخلطات المميزة، ولكي تتمكن من تحضير هذه الوصفة سوف تحتاج إلى:-
- بيضة واحدة
- ملعقتان من الحبق المفروم.
- نصف ملعقة من العسل الطبيعي.
طريقة التحضير:-
- يتم خلط جميع المكونات السابقة حتى تتجانس معا.
- وبعد خلط المكونات يتم تطبيق الخليط على الشعر.
- وبعدها يتم تغطية الشعر بغطاء من البلاستيك، وتركه لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.
- وبعد انتهاء المدة يتم غسل الشعر باستخدام الماء والشامبو.
المكونات
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان من المايونيز.
- نصف ملعقة من اللبن الرائب.
- نصف ملعقة من العسل.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- يتم خلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس تماما.
- يتم تطبيق الخلطة على الشعر بالكامل، ومن ثم يتم تغطية الرأس بغطاء من البلاستيك.
- وبعدها يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ونصف على الأقل.
- وبعد انتهاء المدة يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو والماء للتخلص من رائحة البيض.
المكونات:-
- 200 جرام من الحناء.
- كوب من منقوع الشاي.
- 100 جرام من العسل.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير:-
- يتم خلط البيض والشاي والعسل والحناء حتى نحصل على خليط متجانس.
- وبعدها يتم تطبيق الخليط على الشعر، مع القيام بالتدليك من الجذور وحتى الأطراف.
- ويتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ونصف.
- ويغسل الشعر بعدها باستخدام الماء والصابون.
- ومن المفضل استخدام خلطة مغربية لتطويل الشعر مرتين في الأسبوع الواحد.
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