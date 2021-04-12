طريقة عمل عجينة السمبوسك السوري الهشة في المنزل بأسهل وأبسط الخطوات

عجينة السمبوسك السوري ، رائعة يمكن حشوها بأي حشو مفضل عندك، فهي واحده من أطيب وألذ المقبلات المقلية، فهي من أشهي أنواع المقبلات اللذيذة، فهي من الأكلات أللذيذة علي سفرة رمضان، وتبحث أغلب النساء علي طريقة تحضيرها الصحيحة، فهي من أبرز أنواع الوجبات الخفيفة علي المعدة، ويقبل علي تناولها الكثير من الصغار والكبار، فهي تعتبر من الوجبات الرمضانيه، وتتميز بمذاقها الخاص والمميز، وتحتوي علي الكثير من الفوائد التي يحتاجها جسم الإنسان خلال يومه، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي أبسط طريقة لتحضير عجينة السمبوسك السوري في المنزل. مكونات عجينة السمبوسك السوري مكونات عجينة السمبوسك السوري سوف نتعرف الأن علي أبسط مكونات عجينة السمبوسك السوري وهي كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من زيت الذرة.

تلت كوب من الحليب البارد.

بيضة.

معلقة صغيرة من الخل.

خمس ملاعق من البيكنج بودر. للحشو: نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة.

معلقة كبيرة زيت.

بهارات اللحمة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف من هنا علي طريقة تحضير السمبوسك السوري بخطوات بسيطة جداً وهي كالاتي:- نقوم بإحضار العجان الكهربائي، نقوم بوضع الدقيق والزيت والبيكنج بودر والبيض والخل والملح، ثم نقوم بتشغيل العجان ونقوم بوضع الحليب بالتدريج. نستمر في الخفق حتي تتكون عجينة متماسكة وطرية، نقوم برش قليل من الدقيق علي طاولة، ونقوم بدعك العجينة لمدة دقيقتين في يدك حتي تصبح ناعمة، ضعي العجينة في كيس نايلون، وتركه ترتاح في الثلاجة لمدة 20 دقيقة. نقوم بوضع طاسة علي نار هادئة، ونضع فيها الزيت والبصل ونقلب حتي تذبل، ثم نضيف اللحم المفروم والبهارات والملح والفلفل واتركيه حتي ينضج تماماً، ثم اتركي حشو اللحم يبرد تماماً قبل بدء الحشو العجينة. قومي بفرد العجينة باستخدام النشابة علي الطاولة، وقطعيها إلي قطع وبدائي بالحشو حتي تنتهي من الكمية، بعد ذلك قومي بتسخين الزيت وبدائي بالقلي حتي تنتهي من الكمية، عند التقديم يمكن أن تقدم مع سلطة الطحينة أو الكاتشب الحار. الوسوم

عجينة السمبوسك السوري ، رائعة يمكن حشوها بأي حشو مفضل عندك، فهي واحده من أطيب وألذ المقبلات المقلية، فهي من أشهي أنواع المقبلات اللذيذة، فهي من الأكلات أللذيذة علي سفرة رمضان، وتبحث أغلب النساء علي طريقة تحضيرها الصحيحة، فهي من أبرز أنواع الوجبات الخفيفة علي المعدة، ويقبل علي تناولها الكثير من الصغار والكبار، فهي تعتبر من الوجبات الرمضانيه، وتتميز بمذاقها الخاص والمميز، وتحتوي علي الكثير من الفوائد التي يحتاجها جسم الإنسان خلال يومه، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي أبسط طريقة لتحضير عجينة السمبوسك السوري في المنزل. مكونات عجينة السمبوسك السوري مكونات عجينة السمبوسك السوري سوف نتعرف الأن علي أبسط مكونات عجينة السمبوسك السوري وهي كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من زيت الذرة.

تلت كوب من الحليب البارد.

بيضة.

معلقة صغيرة من الخل.

خمس ملاعق من البيكنج بودر. للحشو: نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة.

معلقة كبيرة زيت.

بهارات اللحمة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف من هنا علي طريقة تحضير السمبوسك السوري بخطوات بسيطة جداً وهي كالاتي:- نقوم بإحضار العجان الكهربائي، نقوم بوضع الدقيق والزيت والبيكنج بودر والبيض والخل والملح، ثم نقوم بتشغيل العجان ونقوم بوضع الحليب بالتدريج. نستمر في الخفق حتي تتكون عجينة متماسكة وطرية، نقوم برش قليل من الدقيق علي طاولة، ونقوم بدعك العجينة لمدة دقيقتين في يدك حتي تصبح ناعمة، ضعي العجينة في كيس نايلون، وتركه ترتاح في الثلاجة لمدة 20 دقيقة. نقوم بوضع طاسة علي نار هادئة، ونضع فيها الزيت والبصل ونقلب حتي تذبل، ثم نضيف اللحم المفروم والبهارات والملح والفلفل واتركيه حتي ينضج تماماً، ثم اتركي حشو اللحم يبرد تماماً قبل بدء الحشو العجينة. قومي بفرد العجينة باستخدام النشابة علي الطاولة، وقطعيها إلي قطع وبدائي بالحشو حتي تنتهي من الكمية، بعد ذلك قومي بتسخين الزيت وبدائي بالقلي حتي تنتهي من الكمية، عند التقديم يمكن أن تقدم مع سلطة الطحينة أو الكاتشب الحار.

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