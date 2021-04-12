اكلات سحور 2021 مشبعة ومميزة تشمل الكثير من الوصفات التي يمكن الاختيار من بينها، حيث أن وجبة السحور من الوجبات الضرورية للصائم، ويجب أن تشمل عناصر غذائية هامة من أجل أن يشعر الصائم بالشبع منها، ومن خلال مقالنا هذا سوف تحصلي سيدتي على أفضل الوصفات الخاصة بأكلات السحور السهلة والمميزة.

اكلات سحور 2021 مشبعة ومتميزة

هناك الكثير من تلك الأكلات والتي منها:

حيث أن البيض من أكثر الأطعمة التي تمنح الصائم العناصر الهامة، حيث أن به نسبة كبيرة من البروتين.

وهى أكلة رائعة تجعل الصائم بالشبع لمدة طويلة مع المذاق اللذيذ.

ويمكن تحضير البيض من خلال الخفق مع السبانخ أو إضافة جبن الفيتا.

ويتم حشوها في خبز التورتيلا، فهي وجبة تتكون من عناصر كاملة للسحور.

الأفوكادو من الفواكه المغذية التي تحتوي على الألياف التي هي مكونات نباتية يصعب هضمها بسهولة.

ويساعد في تقليل الوزن وكذلك تقليل نسبة السكر المرتفعة في الدم.

وتعطي الصائم شعورًا بالشبع طوال فترة الصيام.

ويمكن تناولها من خلال هرس حبات الأفوكادو وخلطها، وتناولها مع توست القمح الكامل ومع حبات الذرة أو مع الطماطم.

وجبة الفول من البقوليات الغنية بالمواد الغذائية الهامة، حيث تحتوي على نسب عالية من الألياف والبروتين.

ولا يوجد بها نسب دهون عالية.

ويمكن استخدام الفول المتبل والمعلب أو يمكن إعداده في المنزل.

وجعله وجبة السحور المكونة من الفول مع البيض مع الخبز الأسمر أو مع الجبن.

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هناك قائمة من الأطعمة التي على الصائم أن يتناولها من اجل الحفاظ على نشاطه، وحتى لا يشعر بالجوع ومن تلك الأطعمة ما يلي:

وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من البروتين.

لإنه يقوم بمنح الصائم النشاط والحيوية.

ويمكن إعداد عصير الشوفان من خلال خلطه مع الحليب والموز وإضافة المكسرات لهما.

الأسماك المشوية من الأطعمة التي تعزز الطاقة والحيوية بالجسم.

حيث أن ذلك يمنح الصائم النشاط وعدم الشعور بالإرهاق أو الشعور بالتعب.

ويمكن تحضير سمك السردين على وجبة السحور.

كما يمكن أيضًا تناول الدجاج المطهو بالخضار.

دقيق الشوفانالسمك والدجاج