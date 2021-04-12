طريقة عمل الكنافة الرمضانية في 7 خطوات سهلة وبسيطة

عمل الكنافة الرمضانية في 7 خطوات سهلة وبسيطة، ساعات قليلة ويهل علينا أولى أيام شهر رمضان المعظم، ومن المعروف عن شهر رمضان المبارك أطباقه الشهية وحلوياته اللذيذة، ويحتل طبق الكنافة بكافة أنواعه المكانة الرئيسية على معظم السفر الرمضانية في مختلف بلدان العالم، لذا نجد في أول أيام الشهر الفضيل تكثر عمليات البحث عن كيفية تحضير صينية الكنافة أو ما هي خطوات عمل الكنافة وما شابه ذلك من التساؤلات عن أفضل طريقة لعمل الكنافة الرمضانية.

خطوات عمل الكنافة الرمضانية

للحصول على صينية كنافة لذيذة وشهية عليكي تحضري أربع مكونات وهم

كيلو من الكنافة

نصف كوب من السمن النباتي أو عدد قطعتين من الزبدة ويفضل أن يكون السمن أو الزبدة سايحة

كوب من المكسرات

نصف كوب من القشطة.

طريقة تحضير الكنافة

نقوم بتقطيع الكنافة إلى أجزاء صغيرة جداً وللحصول على النتيجة المرجوة يفضل وضع الكنافة قبل تقطيعه داخل الفريزر من مدة ساعتين إلى ثلاث ساعات، ثم القيام بخلط الكنافة مع نصف كوب السمن أو الزبدة الساحة جيداً حتى تتشرب جميع الكنافة من السمن السايح، ثم نقوم بدهن الصينية وتقسيم الكنافة إلى جزئين، نقوم بفرد الجزء الأول داخل الصنينة المدهونة بقطعة من السمن ثم نقوم بفرد القشطة والمكسرات المطحونة، ثم نقوم بتغطيتها بالجزء الثاني من الكنافة والضغط عليها جيداً، ثم وضع الصينية داخل شبكة الفرن لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، وعندما تتكسب الكنافة اللون الذهبي يتم إخراجها من الفرن ووضع القطر.

كوب ونصف من الماء

عدد اثنين كوب من السكر

معلقة كبيرة من عصير الليمون، أو معلقة صغيرة من ملح الليمون

ربع معلقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات عمل قطر الكنافةطريقة تحضير قطر الكنافة

نضع الماء داخل وعاء ثم نضع السكر ونقلب السكر جيدا بالماء ورفع الوعاء على النار مع الاستمرارية في التقليب ثم نقوم بوضع معلقة عصير الليمون ومعلقة الفانيليا وعندما يصبح قوام القطر كثيف يتم رفع القطر من على النار ثم نقوم بتسقيه صينية الكنافة بالقطر وبذلك تصبح الكنافة جهازة للتقديم ومن الممكن تزين الكنافة بالفستق المطحون.