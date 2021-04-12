طريقة عمل كيكة الكريم كراميل الباردة بألذ طعم وبأقل تكلفة

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل الباردة، تعد كيكة الكريم كراميل من أفضل الوصفات والأطعمة التي يقبل عليها الكثير من محبي الحلويات وذلك نظراً لطعمها اللذيذ والشهي وأيضاً يمكن تحضيرها في المنزل حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط مما تعطيه القيمة الغذائية التي يحتاجها، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والكالسيوم، كما أن الكريم كراميل يعد من أفضل وصفات المطبخ الفرنسي حيث إنتقل بعد ذلك إلى جميع أنحاء العالم، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة الكريم كراميل الباردة.

تعد كيكة الكريم كراميل من ألذ أنواع الكيكات الباردة وأطعمها والغنية بطعم الكراميل البارد والتي يتناسب مع موسم الصيف للأطفال والكبار، تعد بأفضل الطرق وأسهل المكونات بدلاً من شرائها جاهزة من المحلات، تمد الجسم بالإنتعاش طوال فترة النهار لأنها باردة ومغذية، فيمكن تحضير الكيكة بالعديد من الحشوات والصوصات.

المكونات:

نصف كوب من الزبدة.

بسكويت مفروم.

2 عبوة كريم كراميل.

كوبان من الماء.

4 ملاعق لبن بودر.

ملعقة كبيرة قشطة.

بسكويت مجروش.

أربع ملاعق لبن بودر.

2 باكو كريم كراميل.

2 كوب من الماء.

2 ملعقة كاكاو خام .

يتم تكسير البسكويت أولاً ثم يتم طحنها جيداً ثم يضاف إليه الزبدة، ويمزج جيداً.

ثم تحضر صينية يوضع فيها طبقة البسكويت بالتساوي ثم توضع في الفريزر حتى تتماسك.

بعد ذلك نقوم بتحضير إناء على النار ويوضع فيه 2 كوب من الماء وكريم كراميل واللبن البودر، ويتم مزجهم جيداً حتى تمام الغليان.

يرفع من على النار ويترك لمدة دقيقتين ثم يصب هذا الخليط على البسكويت في الصينية.

توضع الصينية مرة أخرى في الفريزر لمدة ساعتين، ثم قومي بإعداد الخطوة الأخيرة للوجه، ثم إضافة الماء والكريم كراميل واللبن البودرة والكاكاو الخام في الإناء.

يتم رفعها على النار ونتركهم حتى يغلي لمدة 10 دقائق ثم تركهم لمدة دقيقتين، ثم يصب الخليط فوق صينية البسكويت.

توضع مرة أخرى في الفريزر لمدة ساعتين حتى يتم تماسكها تماماً، ثم تخرج وتزين بصوص الكراميل وبشر الشوكولاته البيضاء ثم تقطع وتقدم.

الحلويات الباردة من ألذ وأطعم أنواع الحلويات الشرقية، تقدم بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد وخاصة خلال النزهات والتجمعات العائلية في موسم الصيف، حيث تعطي الشعور بالإنتعاش والراحة النفسية نظراً لأنها باردة ولا تجعل الشخص يشعر بالعطش وخاصة الأطفال، فهي لها عدة طرق مختلفة في تحضيرها وتقديمها على المائدة، حضريها لعائلتك بكل سهولة دون شرائها من المحلات بأسعار باهظة.