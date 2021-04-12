طرق مختلفة لعمل تتبيلة الفراخ

في رمضان عادة بنحتاج نبقى محضرين اكلات في الفريزر عشان توفر علينا الوقت ، وطول السنة عموما توفيرا للوقت والمجهود الافضل تبقى في حاجات جاهزة دايما نطلعها ونطبخها على طول ، والنهاردة بنات حوا هتساعدك في المهمة دي وهنعرف مع بعض طرق لتتبيلة الفراخ ، تتبليها وتشيليها في الفريزر وتطلعيها على الطبخ على طول.
طرق لتتبيلة الفراخ:
1- تتبيلة تندوري:
المكونات:
زيت ذرة.
عصير ليمون.
2 معلقة كبيرة زبادي.
توابل: كمون, كزبرة, كركم, ملح, جرام ماسالا او توابل فراخ, فلفل احمر حار.
2 فص ثوم مفروم ناعم.
معلقة جنزبيل مفروم ناعم.
لون طعام احمر لزيادة اللون (اختياري).
الطريقة:
في طبق كبير اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس ، وتبلي بيها الفراخ ، ورصيها في طبق واحفظيها في الفريزر لوقت الطبخ.
2- تتبيلة يوناني:
المكونات:
عصير ليمون.
2 معلقة كبيرة زبادي.
معلقة صغيرة ثوم مفروم.
اعشاب مجففة: زعتر, روزماري, ملح, فلفل اسود.
معلقة زيت زيتون.
الطريقة:
اخلطي كل المكونات مع بعض وتبلي بيها الفراخ ، واحفظيها في الفريزر.
3- تتبيلة تشيكن تيندر:
المكونات:
التوابل: ملح, فلفل اسود, ثوم بودر, بصل بودر, بابريكا, شطة, خردل بودر.
2 كوباية دقيق.
3 بيضات.
كورن فليكس (او بقسماط مطحون).
الطريقة:
تبلي الفراخ بنص خليط التوابل ، وبعدها اغمسيها في الدقيق المضاف ليه باقي خليط التوابل وبعدين البيض وبعدها الكورن فليكس او البقسماط ، ورصيها في طبق واحفظيها في الفريزر.
4- تتبيلة البانية:
المكونات:
بصلة مفرومة.
معلقة كبيرة خل.
معلقة كبيرة عصير ليمون.
معلقة زبادي.
التوابل: ملح, فلفل اسود, زعتر, بابريكا.
2 كوباية دقيق.
3 بيضات.
بقسماط.
الطريقة:
في طبق كبير اخلطي البصل مع ازبادي والخل وعصير الليمون ، تبلي قطع الفراخ بالخليط ، بعدها غطيها بالدقيق والبيض والبقسماط متبل بنفس خليط التوابل اللي تبلنا بيها الفراخ ، رصيها في طبق واحفظيها في الفريزر.
5- تتبيلة شاورما:
المكونات:
2 معلقة كبيرة زبادي.
معلقة زيت زيتون.
دبس رمان.
ثوم مفروم ناعم.
معجون طماطم مركز (صلصة طماطم).
معلقة خل.
معلقة عصير ليمون.
معلقة صويا صوص.
التوابل: فلفل اسود, زعتر مجفف, ثوم بودر, بصل بودر, جنزبيل بودر, بابريكا, فلفل حار, قرفة, كاري, كركم, ملح ليمون.
الطريقة:
اخلطي كل المكونات مع بعض في طبق كبير وتبلي بيها الفراخ ، وحطيها في طبق واحفظيها في الفريزر.
6- تتبيلة باربيكيو:
المكونات:
ثوم مفروم ناعم.
جنزبيل مفروم ناعم.
خردل (مسطردة).
3 معالق كبيرة صوص باربيكيو.
2 معلقة كبيرة صويا صوص.
معلقة كبيرة عسل.
معلقة كبيرة خل.
الطريقة:
اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس وتبلي بيها الفراخ ، ورصيها في طبق واحفظيها في الفريزر.
7- تتبيلة تكا:
المكونات:
فلفل الوان متقطع.
بصل متقطع.
التوابل: كاري, كركم, كزبرة, شطة.
عصير ليمون,
رشة ملح.
معلقة زبادي (اختياري).
الطريقة:
في طبق اخلطي خليط التوابل مع عصير الليمون والملح والزبادي ، تبلي الفراخ بالخليط ، حطي قطع الفراخ في اسياخ خضب وبينهم قطع الفلفل الالوان والبصل ، ورصيها في طبق واحفظيها في الفريزر.
8- تتبيلة تشيكن رولز:
المكونات:
ملح.
فلفل اسود.
خردل ( مسطردة).
جبنة موتزاريلا.
الطريقة:
هاتي قطعة فراخ كبيرة دقيها شوية عشان تتفرد ، تبليها بالملح والفلفل وادهنيها بالمسطردة ، وبعدين هاتي كمية من الجبنة الموتزاريلا على حسب حجم قطعة الفراخ حطيها جواها ولفيها على شكل رول باستخدام كيس بلاستيك ، بعد ما تتلف كلها اقفلي الكيس من الناحيتين ، واضغطيها كويس ، اعملي كل قطع الفراخ اللي عندك بنفس الطريقة ، ورصيها في طبق واحفظيها في الفريزر ، وقت الطبخ ممكن تتحمر في زيت على طول ، او تتغطي بدقيق وبيض وبقسماط وبعدين تتحمر.
9- تتبيلة كفتة:
المكونات:
بصلة مفرومة متصفي منها المية.
بقدونس.
2 فص ثوم مفروم ناعم.
ملح.
فلفل اسود.
خليط السبع بهارات.
بقسماط.
الطريقة:
في طبق كبير حطي الفراخ المفرومة وضيفي عليها كل المكونات وقلبيهم مع بعض كويس ، وشكلي الكفتة صوابع , رصيها على صينية ودخليها الفريزر تجمد وبعدين طلعيها وحطيها في كيس الحفظ واحفظيها في الفريزر لوقت الطبخ.
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