طرق مختلفة لعمل تتبيلة الفراخ

في رمضان عادة بنحتاج نبقى محضرين اكلات في الفريزر عشان توفر علينا الوقت ، وطول السنة عموما توفيرا للوقت والمجهود الافضل تبقى في حاجات جاهزة دايما نطلعها ونطبخها على طول ، والنهاردة بنات حوا هتساعدك في المهمة دي وهنعرف مع بعض طرق لتتبيلة الفراخ ، تتبليها وتشيليها في الفريزر وتطلعيها على الطبخ على طول.

طرق لتتبيلة الفراخ:

1- تتبيلة تندوري:

المكونات:

زيت ذرة.

عصير ليمون.

2 معلقة كبيرة زبادي.

توابل: كمون, كزبرة, كركم, ملح, جرام ماسالا او توابل فراخ, فلفل احمر حار.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

معلقة جنزبيل مفروم ناعم.

لون طعام احمر لزيادة اللون (اختياري).

الطريقة:

في طبق كبير اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس ، وتبلي بيها الفراخ ، ورصيها في طبق واحفظيها في الفريزر لوقت الطبخ.

2- تتبيلة يوناني:

المكونات:

عصير ليمون.

2 معلقة كبيرة زبادي.

معلقة صغيرة ثوم مفروم.

اعشاب مجففة: زعتر, روزماري, ملح, فلفل اسود.

معلقة زيت زيتون.

الطريقة:

اخلطي كل المكونات مع بعض وتبلي بيها الفراخ ، واحفظيها في الفريزر.

3- تتبيلة تشيكن تيندر:

المكونات:

التوابل: ملح, فلفل اسود, ثوم بودر, بصل بودر, بابريكا, شطة, خردل بودر.

2 كوباية دقيق.

3 بيضات.

كورن فليكس (او بقسماط مطحون).

الطريقة:

تبلي الفراخ بنص خليط التوابل ، وبعدها اغمسيها في الدقيق المضاف ليه باقي خليط التوابل وبعدين البيض وبعدها الكورن فليكس او البقسماط ، ورصيها في طبق واحفظيها في الفريزر.

4- تتبيلة البانية:

المكونات:

بصلة مفرومة.

معلقة كبيرة خل.

معلقة كبيرة عصير ليمون.

معلقة زبادي.

التوابل: ملح, فلفل اسود, زعتر, بابريكا.

2 كوباية دقيق.

3 بيضات.

بقسماط.

الطريقة:

في طبق كبير اخلطي البصل مع ازبادي والخل وعصير الليمون ، تبلي قطع الفراخ بالخليط ، بعدها غطيها بالدقيق والبيض والبقسماط متبل بنفس خليط التوابل اللي تبلنا بيها الفراخ ، رصيها في طبق واحفظيها في الفريزر.

5- تتبيلة شاورما:

المكونات:

2 معلقة كبيرة زبادي.

معلقة زيت زيتون.

دبس رمان.

ثوم مفروم ناعم.

معجون طماطم مركز (صلصة طماطم).

معلقة خل.

معلقة عصير ليمون.

معلقة صويا صوص.

التوابل: فلفل اسود, زعتر مجفف, ثوم بودر, بصل بودر, جنزبيل بودر, بابريكا, فلفل حار, قرفة, كاري, كركم, ملح ليمون.

الطريقة:

اخلطي كل المكونات مع بعض في طبق كبير وتبلي بيها الفراخ ، وحطيها في طبق واحفظيها في الفريزر.

6- تتبيلة باربيكيو:

المكونات:

ثوم مفروم ناعم.

جنزبيل مفروم ناعم.

خردل (مسطردة).

3 معالق كبيرة صوص باربيكيو.

2 معلقة كبيرة صويا صوص.

معلقة كبيرة عسل.

معلقة كبيرة خل.

الطريقة:

اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس وتبلي بيها الفراخ ، ورصيها في طبق واحفظيها في الفريزر.

7- تتبيلة تكا:

المكونات:

فلفل الوان متقطع.

بصل متقطع.

التوابل: كاري, كركم, كزبرة, شطة.

عصير ليمون,

رشة ملح.

معلقة زبادي (اختياري).

الطريقة:

في طبق اخلطي خليط التوابل مع عصير الليمون والملح والزبادي ، تبلي الفراخ بالخليط ، حطي قطع الفراخ في اسياخ خضب وبينهم قطع الفلفل الالوان والبصل ، ورصيها في طبق واحفظيها في الفريزر.

8- تتبيلة تشيكن رولز:

المكونات:

ملح.

فلفل اسود.

خردل ( مسطردة).

جبنة موتزاريلا.

الطريقة:

هاتي قطعة فراخ كبيرة دقيها شوية عشان تتفرد ، تبليها بالملح والفلفل وادهنيها بالمسطردة ، وبعدين هاتي كمية من الجبنة الموتزاريلا على حسب حجم قطعة الفراخ حطيها جواها ولفيها على شكل رول باستخدام كيس بلاستيك ، بعد ما تتلف كلها اقفلي الكيس من الناحيتين ، واضغطيها كويس ، اعملي كل قطع الفراخ اللي عندك بنفس الطريقة ، ورصيها في طبق واحفظيها في الفريزر ، وقت الطبخ ممكن تتحمر في زيت على طول ، او تتغطي بدقيق وبيض وبقسماط وبعدين تتحمر.

9- تتبيلة كفتة:

المكونات:

بصلة مفرومة متصفي منها المية.

بقدونس.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

ملح.

فلفل اسود.

خليط السبع بهارات.

بقسماط.

الطريقة:

في طبق كبير حطي الفراخ المفرومة وضيفي عليها كل المكونات وقلبيهم مع بعض كويس ، وشكلي الكفتة صوابع , رصيها على صينية ودخليها الفريزر تجمد وبعدين طلعيها وحطيها في كيس الحفظ واحفظيها في الفريزر لوقت الطبخ.

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