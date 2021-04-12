أسهل طريقة لعمل برجر اللحم في البيت زي المطاعم بخطوات سهلة

أسهل طريقة لعمل برجر اللحم في البيت، يجب أفراد الأسرة تناول البرجر باستمرار، وخصوصاً شراءة جاهز بسبب طعمة المميز، والنكهات التي يتميز بها، فتبحث كل الأمهات عن أسهل طريقة لتحضير البرجر في البيت بخطوات سهلة وبأقل تكلفة، لضمان المكونات المستخدمة فيه أن تكون صحية وتفيد أفراد أسرتها فإليكم طريقة عمل برجر اللحم في البيت بطعم مميز.

أسهل طريقة لعمل برجر اللحم في البيت زي المطاعم

المكونات

لحمة مفرومة.

فول صويا منقوع.

بصل مفروم ناعم.

ملح.

فلفل.

طماطم.

فلفل رومي.

عيش كيزر.

بقدونس مفروم.

ثوم بودر.

بيضة.

حشو مناسب كاتشب.

شرائح جبنة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع المكونات في الكبة فول الصويا واللحم والملح، ثم قومي بإضافة الفلفل الثوم البودرة والبصل والبيضة والبقدونس بعد فرمهم جيداً قومي بوضعهم في الثلاجة لمدة ساعة، ثم قومي بإخراج العجينة من الثلاجة وتشكيلها بالشكل الذي ترغبين فيه مستخدمة القليل من الماء والزيت حتي لا تصلق العجينة باليد، قومي بخلط الجبنة ورقائق الفلفل وتكوينها على شكل كرات نقوم بعمل تجويف في البرجر ونضع به الخليط، ثم نقوم بإحضار صنية ودهنها بالزيت ورص البرجر بها، نضع الصنية على نار هادئة حتي ينضج البرجر ويأخذ اللون الذهبي ونقليه على الجهتين حتي ينضج تماماً، ثم نقوم بإحضار الخبز وتقديم البرجر بالشكل الذي ترغبين فيه وإضافة الحشو المفضل لك.

طريقة عمل برجر اللحم في البيت زي المطاعم بخطوات سهلة

المكونات

كيلو من اللحم المفروم.

حبه من البصل المفروم.

ملعقة من بهارات البرجر.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

نصف كوب من البقسماط.

ثلاث بيضات.

خبز البرجر.

طريقة التحضير

قومي بخلط اللحم مع البصل والبيض والبقسماط والزيت والملح والبهارات، نخلط المكونات جيداً ثم قومي بتشكيلها على شكل أقراص، اذا كنتي ترغبي في حفظة لمدة واستخدامة، قومي بإحضار اكياس بلاستيك ووضع قطع برجر ووضع الكيس فاصل بين كل قطعة والأخري، وإذا كان للاستخدام الفوري عليك تسخين مقلاة بكمية مناسبة من الزيت وتقليب البرجر على الجهتين حتي يصل للون الذهبي ثم أخراجة ووضعة في العيش ووضع عليه الحشو الذي ترغبين فية.