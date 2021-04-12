طريقة عمل مكرونة النجرسكو بالفراخ اللذيذة في المنزل وبكل سهولة

مكرونة النجرسكو بالفراخ ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار، وهي من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وهي من الوجبات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً للجسم، وتبحث الأمهات عن طرق مختلفة لإعداد الطعام، ويمكن عملها بالفراخ أو اللحمة أو الكبدة وغيرها من اللحوم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مكرونة النجرسكو بالفراخ خطوة بخطوة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل مكرونة النجرسكو بالفراخ

تحتوي المكرونة النجرسكو بالفراخ من بعض المكونات وهي كالتالي:-

دجاجة كاملة مسلوقة.

نصف كيس من معكرونة تاجليتيلي.

ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة بصل مفرومة ناعماً.

فص من الثوم المفروم ناعماً.

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف كوب من مرق الدجاج.

نصف كوب من الكريمة الطازجة.

حبة من الفلفل الحلو الأحمر مقطعة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة من الثوم المعمر.

نصف كوب من جبنة البارميزان المبشورة للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مكرونة النجرسكو بالفراخ خطوة بخطوة وهي كالآتي:-