طريقة عمل مكرونة النجرسكو بالفراخ اللذيذة في المنزل وبكل سهولة

- 1/2
- 2/2
مكرونة النجرسكو بالفراخ ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار، وهي من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وهي من الوجبات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً للجسم، وتبحث الأمهات عن طرق مختلفة لإعداد الطعام، ويمكن عملها بالفراخ أو اللحمة أو الكبدة وغيرها من اللحوم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مكرونة النجرسكو بالفراخ خطوة بخطوة في المنزل بكل سهولة.مكونات عمل مكرونة النجرسكو بالفراخ
تحتوي المكرونة النجرسكو بالفراخ من بعض المكونات وهي كالتالي:-
- دجاجة كاملة مسلوقة.
- نصف كيس من معكرونة تاجليتيلي.
- ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- حبة بصل مفرومة ناعماً.
- فص من الثوم المفروم ناعماً.
- ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.
- نصف كوب من مرق الدجاج.
- نصف كوب من الكريمة الطازجة.
- حبة من الفلفل الحلو الأحمر مقطعة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة من الثوم المعمر.
- نصف كوب من جبنة البارميزان المبشورة للتزيين.
سوف نتعرف على طريقة تحضير مكرونة النجرسكو بالفراخ خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به الماء والقليل من الملح والزيت ونضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي الماء ثم نضع المكرونة ونتركها لمدة ربع ساعة.
- نقوم بتصفية المعكرونة من ماء السلق، ونضعها جانباً.
- نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها الزبدة مع زيت الزيتون ونضعها على نار متوسطة الحرارة، ونضيف اليها البصل وتشويحه إلى أن يذبل ويصفّر.
- نضيف بعد ذلك الثوم إلى المقلاة، وتقليبه قليلاً مع البصل، ثم إضافة الدقيق وتقليبه جيداً مع باقي المكونات.
- ثم نضيف مرق الدجاج إلى الخليط، ونتركه على نار متوسطة الحرارة إلى أن يغلي قليلاً، ثم يتم إضافة الكريمة الطازجة، وتقليب الخليط جيداً.
- نضيف القليل من الملح، والفلفل الأبيض وجوزة الطيب، ثمّ إضافة نصف كمية جبنة البارميزان، وتقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- ثم نضيف قطع الدجاج المسلوقة إلى الصوص وتقليبه جيداً، ثم إضافة قطع الفلفل الأحمر، وإضافة المعكرونة المسلوقة للخليط، وتقليب الخليط جيداً، إلى أن ينضج وتختلط جميع النكهات مع بعضها.
- نرفع خليط معكرونة النجرسكو عن النار، ونضعها في طبق التقديم ونرش عليها الجبنة والثوم ويقدم ساخناً بالهنا والشفا.
الوسوم
مكرونة النجرسكو بالفراخ ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار، وهي من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وهي من الوجبات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً للجسم، وتبحث الأمهات عن طرق مختلفة لإعداد الطعام، ويمكن عملها بالفراخ أو اللحمة أو الكبدة وغيرها من اللحوم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مكرونة النجرسكو بالفراخ خطوة بخطوة في المنزل بكل سهولة.مكونات عمل مكرونة النجرسكو بالفراخ
تحتوي المكرونة النجرسكو بالفراخ من بعض المكونات وهي كالتالي:-
- دجاجة كاملة مسلوقة.
- نصف كيس من معكرونة تاجليتيلي.
- ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- حبة بصل مفرومة ناعماً.
- فص من الثوم المفروم ناعماً.
- ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.
- نصف كوب من مرق الدجاج.
- نصف كوب من الكريمة الطازجة.
- حبة من الفلفل الحلو الأحمر مقطعة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة من الثوم المعمر.
- نصف كوب من جبنة البارميزان المبشورة للتزيين.
سوف نتعرف على طريقة تحضير مكرونة النجرسكو بالفراخ خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به الماء والقليل من الملح والزيت ونضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي الماء ثم نضع المكرونة ونتركها لمدة ربع ساعة.
- نقوم بتصفية المعكرونة من ماء السلق، ونضعها جانباً.
- نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها الزبدة مع زيت الزيتون ونضعها على نار متوسطة الحرارة، ونضيف اليها البصل وتشويحه إلى أن يذبل ويصفّر.
- نضيف بعد ذلك الثوم إلى المقلاة، وتقليبه قليلاً مع البصل، ثم إضافة الدقيق وتقليبه جيداً مع باقي المكونات.
- ثم نضيف مرق الدجاج إلى الخليط، ونتركه على نار متوسطة الحرارة إلى أن يغلي قليلاً، ثم يتم إضافة الكريمة الطازجة، وتقليب الخليط جيداً.
- نضيف القليل من الملح، والفلفل الأبيض وجوزة الطيب، ثمّ إضافة نصف كمية جبنة البارميزان، وتقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- ثم نضيف قطع الدجاج المسلوقة إلى الصوص وتقليبه جيداً، ثم إضافة قطع الفلفل الأحمر، وإضافة المعكرونة المسلوقة للخليط، وتقليب الخليط جيداً، إلى أن ينضج وتختلط جميع النكهات مع بعضها.
- نرفع خليط معكرونة النجرسكو عن النار، ونضعها في طبق التقديم ونرش عليها الجبنة والثوم ويقدم ساخناً بالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مكرونة النجرسكو بالفراخ اللذيذة في المنزل وبكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.