طريقة عمل كريم الحلبة للوجه بالمنزل بمكونات طبيعية ومفيدة للبشرة

- 1/2
- 2/2
يعد كريم الحلبة ، من الكريمات الطبيعية التي يمكن إعدادها داخل المنزل، فهو مكون طبيعي يغنينا عن شراء كثير من المستحضرات التجميلية التي تحتاجها النساء وبكثرة، لإبراز جمال البشرة والعناية بها فيعتبر هو كريم طبيعي يعطي البشرة لمعاناً ونضارة وصفاء، ويمتاز بسهولة تحضيره وأيضاً بأنه ليس له أي أضرار قد تؤذي البشرة، مثل بعض الكريمات التي قد تسبب تهيجات أو احمرار في الوجه، وذلك لما تحتوي عليه الحلبة من فوائد عديدة للبشرة، بجانب فوائدها العديدة للجسم والصحة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم الحلبة للوجه بوصفة سهلة وبمكونات طبيعية.مكونات عمل كريم الحلبة بالمنزل
يتكون كريم الحلبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ
- 2 ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم.
طريقة تحضير كريم الحلبة بسيطة جداً تمنحك بشرة جميلة وجذابة وهي تتم باتباع الآتي:ـ
- نعمل علي طحن بذور الحلبة حتي تصبح ناعمة جداً.
- نضع مقدار ملعقتين كبيرتين منها في طبق صغير، ثم يضاف إليها مقدار ملعقتين من الحليب.
- بعدها تضاف ملعقة من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً، حتي تتجانس تماماً ونحصل على خليط كريمي.
- يضع علي الوجه ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله جيداً بالماء، يتم استخدامه يومياً للحصول علي بشرة نضرة وجذابة، يعتبر هذا الكريم مفيد للأشخاص الذين يعانون من نحافة الوجه.
طريقة عمل ماسك الحلبة لتسمين الوجه
من أبسط الماسكات التي يمكن عملها في المنزل هو ماسك الحلبة فهو مفيد جداً لشد الوجه ونفخ الخدود، وهو عبارة عن ملعقتين من الحلبة المطحونة مع ملعقتين من الماء، نقلب المكونات حتي الحصول على خليط يشبه العجين، يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة أو حتي يجف تماماً، ثم يتم غسله بالماء البارد ويفضل تكراره يومياً، يعد هذا الماسك من الماسكات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة.فوائد الحلبة للوجه
تعد فوائد الحلبة عديدة ومتنوعة منها مايلي:ـ
- تعمل على حماية البشرة من الجفاف، فهي مرطب جيد للبشرة.
- تساعد في تنظيف مسامات البشرة، فهي مقشر طبيعي للوجه.
- لها دور كبير وفعال في التخلص من مشاكل البشرة، من علامات التجاعيد والهالات السوداء.
- تساعد في حماية البشرة من أشعة الشمس التي نتعرض لها يومياً.
الوسوم
يعد كريم الحلبة ، من الكريمات الطبيعية التي يمكن إعدادها داخل المنزل، فهو مكون طبيعي يغنينا عن شراء كثير من المستحضرات التجميلية التي تحتاجها النساء وبكثرة، لإبراز جمال البشرة والعناية بها فيعتبر هو كريم طبيعي يعطي البشرة لمعاناً ونضارة وصفاء، ويمتاز بسهولة تحضيره وأيضاً بأنه ليس له أي أضرار قد تؤذي البشرة، مثل بعض الكريمات التي قد تسبب تهيجات أو احمرار في الوجه، وذلك لما تحتوي عليه الحلبة من فوائد عديدة للبشرة، بجانب فوائدها العديدة للجسم والصحة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم الحلبة للوجه بوصفة سهلة وبمكونات طبيعية.مكونات عمل كريم الحلبة بالمنزل
يتكون كريم الحلبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ
- 2 ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم.
طريقة تحضير كريم الحلبة بسيطة جداً تمنحك بشرة جميلة وجذابة وهي تتم باتباع الآتي:ـ
- نعمل علي طحن بذور الحلبة حتي تصبح ناعمة جداً.
- نضع مقدار ملعقتين كبيرتين منها في طبق صغير، ثم يضاف إليها مقدار ملعقتين من الحليب.
- بعدها تضاف ملعقة من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً، حتي تتجانس تماماً ونحصل على خليط كريمي.
- يضع علي الوجه ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله جيداً بالماء، يتم استخدامه يومياً للحصول علي بشرة نضرة وجذابة، يعتبر هذا الكريم مفيد للأشخاص الذين يعانون من نحافة الوجه.
طريقة عمل ماسك الحلبة لتسمين الوجه
من أبسط الماسكات التي يمكن عملها في المنزل هو ماسك الحلبة فهو مفيد جداً لشد الوجه ونفخ الخدود، وهو عبارة عن ملعقتين من الحلبة المطحونة مع ملعقتين من الماء، نقلب المكونات حتي الحصول على خليط يشبه العجين، يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة أو حتي يجف تماماً، ثم يتم غسله بالماء البارد ويفضل تكراره يومياً، يعد هذا الماسك من الماسكات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة.فوائد الحلبة للوجه
تعد فوائد الحلبة عديدة ومتنوعة منها مايلي:ـ
- تعمل على حماية البشرة من الجفاف، فهي مرطب جيد للبشرة.
- تساعد في تنظيف مسامات البشرة، فهي مقشر طبيعي للوجه.
- لها دور كبير وفعال في التخلص من مشاكل البشرة، من علامات التجاعيد والهالات السوداء.
- تساعد في حماية البشرة من أشعة الشمس التي نتعرض لها يومياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم الحلبة للوجه بالمنزل بمكونات طبيعية ومفيدة للبشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.