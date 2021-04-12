طريقة عمل كريم الحلبة للوجه بالمنزل بمكونات طبيعية ومفيدة للبشرة

يعد كريم الحلبة ، من الكريمات الطبيعية التي يمكن إعدادها داخل المنزل، فهو مكون طبيعي يغنينا عن شراء كثير من المستحضرات التجميلية التي تحتاجها النساء وبكثرة، لإبراز جمال البشرة والعناية بها فيعتبر هو كريم طبيعي يعطي البشرة لمعاناً ونضارة وصفاء، ويمتاز بسهولة تحضيره وأيضاً بأنه ليس له أي أضرار قد تؤذي البشرة، مثل بعض الكريمات التي قد تسبب تهيجات أو احمرار في الوجه، وذلك لما تحتوي عليه الحلبة من فوائد عديدة للبشرة، بجانب فوائدها العديدة للجسم والصحة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم الحلبة للوجه بوصفة سهلة وبمكونات طبيعية.

مكونات عمل كريم الحلبة بالمنزل

يتكون كريم الحلبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

2 ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كريم الحلبة بسيطة جداً تمنحك بشرة جميلة وجذابة وهي تتم باتباع الآتي:ـ

نعمل علي طحن بذور الحلبة حتي تصبح ناعمة جداً. نضع مقدار ملعقتين كبيرتين منها في طبق صغير، ثم يضاف إليها مقدار ملعقتين من الحليب. بعدها تضاف ملعقة من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً، حتي تتجانس تماماً ونحصل على خليط كريمي. يضع علي الوجه ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله جيداً بالماء، يتم استخدامه يومياً للحصول علي بشرة نضرة وجذابة، يعتبر هذا الكريم مفيد للأشخاص الذين يعانون من نحافة الوجه.

طريقة عمل ماسك الحلبة لتسمين الوجه

من أبسط الماسكات التي يمكن عملها في المنزل هو ماسك الحلبة فهو مفيد جداً لشد الوجه ونفخ الخدود، وهو عبارة عن ملعقتين من الحلبة المطحونة مع ملعقتين من الماء، نقلب المكونات حتي الحصول على خليط يشبه العجين، يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة أو حتي يجف تماماً، ثم يتم غسله بالماء البارد ويفضل تكراره يومياً، يعد هذا الماسك من الماسكات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة.

فوائد الحلبة للوجه

تعد فوائد الحلبة عديدة ومتنوعة منها مايلي:ـ