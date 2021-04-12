حضري الثريد السعودي باللحم بمذاق وطعم أكثر من رائع

في شهر رمضان الكريم تسعى كل سيدة إلى التنويع في الأكل عبر مائدة الإفطار ويعتبر الثريد السعودي باللحم من الأطباق الرئيسية على المائدة ويحتل طبق الثريد السعودي شهر واسعة ويعد من الأطباق المفضلة لدي الكثيرين وذلك لما يتمتع به من طعم ورائحة التوابل الرائعة وعبر هذا الموضوع نقدم لكم طريقة تحضير الثريد السعودي باللحم بمذاق وطعم لذيذ ورائحة جذابة. حضري الثريد السعودي باللحم حضري الثريد السعودي باللحم أولاً: المكونات مكونات اللحم واحد كيلو جرام من لحم الغنم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

اثنان حبة من الهيل.

اثنان فص ثوم مفروم ناعم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

فلفل حار حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة. مكونات الخضار واحد كوب من البطاطس المقطعة مكعبات.

واحد كوب من الكوسه المقطعة مكعبات.

واحد كوب من الجزر المقطع مكعبات.

واحد كوب من الفاصوليا الخضراء المقطعة.

القليل من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من بهارات الطعام.

خمس ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشه ملح.

عدد ست أرغفة من خبز الثريد. ثانياً: طريقة التحضير في إناء على النار نضع به الزبدة بعد أن تسخن الزبدة نضيف البهارات ونضيف قطع اللحم ونقلب حتي يتحمر اللحم من جميع الجوانب وبعدها نضيف مرق الدجاج ونتركه يغلي على نار متوسطة حتي ينضج اللحم بعدها نقوم برفع قطع اللحم من المرق ونتركه جانباً. في إناء على النار نضيف الزيت ثم نضع البصل والثوم المفروم ونقلب قليلاً بعدها نضيف معجون الطماطم ثم نضيف الفلفل الأسود والملح وبهارات الخضار ونقلب بعدها تضاف قطع الخضار التي قمتي بتجهيزها ونقلب ثم نضيف قدر مناسب من مرق اللحم ونتركه يغلي ثم نقوم بتهدئة النار حتي ينضج الخضار تماماً. في طبق التقديم ضعي الخبز المقطع قطع صغيرة ثم نضيف فوكه قطع اللحم ثم نسكب الخضار بالصوص فوق الخبز واللحم ويتم تزيين طبق التقديم بالقليل من البقدونس المفروم ويقدم بألف صحة. ثانياً: طريقة التحضير الوسوم

في شهر رمضان الكريم تسعى كل سيدة إلى التنويع في الأكل عبر مائدة الإفطار ويعتبر الثريد السعودي باللحم من الأطباق الرئيسية على المائدة ويحتل طبق الثريد السعودي شهر واسعة ويعد من الأطباق المفضلة لدي الكثيرين وذلك لما يتمتع به من طعم ورائحة التوابل الرائعة وعبر هذا الموضوع نقدم لكم طريقة تحضير الثريد السعودي باللحم بمذاق وطعم لذيذ ورائحة جذابة. حضري الثريد السعودي باللحم حضري الثريد السعودي باللحم أولاً: المكونات مكونات اللحم واحد كيلو جرام من لحم الغنم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

اثنان حبة من الهيل.

اثنان فص ثوم مفروم ناعم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

فلفل حار حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة. مكونات الخضار واحد كوب من البطاطس المقطعة مكعبات.

واحد كوب من الكوسه المقطعة مكعبات.

واحد كوب من الجزر المقطع مكعبات.

واحد كوب من الفاصوليا الخضراء المقطعة.

القليل من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من بهارات الطعام.

خمس ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشه ملح.

عدد ست أرغفة من خبز الثريد. ثانياً: طريقة التحضير في إناء على النار نضع به الزبدة بعد أن تسخن الزبدة نضيف البهارات ونضيف قطع اللحم ونقلب حتي يتحمر اللحم من جميع الجوانب وبعدها نضيف مرق الدجاج ونتركه يغلي على نار متوسطة حتي ينضج اللحم بعدها نقوم برفع قطع اللحم من المرق ونتركه جانباً. في إناء على النار نضيف الزيت ثم نضع البصل والثوم المفروم ونقلب قليلاً بعدها نضيف معجون الطماطم ثم نضيف الفلفل الأسود والملح وبهارات الخضار ونقلب بعدها تضاف قطع الخضار التي قمتي بتجهيزها ونقلب ثم نضيف قدر مناسب من مرق اللحم ونتركه يغلي ثم نقوم بتهدئة النار حتي ينضج الخضار تماماً. في طبق التقديم ضعي الخبز المقطع قطع صغيرة ثم نضيف فوكه قطع اللحم ثم نسكب الخضار بالصوص فوق الخبز واللحم ويتم تزيين طبق التقديم بالقليل من البقدونس المفروم ويقدم بألف صحة. ثانياً: طريقة التحضير

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