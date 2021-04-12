طريقة أصابع بلح الشام المقرمش والهاش لتحضيره في رمضان مثل الجاهز

طريقة أصابع بلح الشام، هو طبق من الحلويات التي أصلها سوري وسميت بهذا الاسم لان شكلها مثل شكل البلح، حيث أنتشر بلح الشام في بلاد الشام وتركيا ومصر وايضاً وهو من الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها اللذيذ وهو من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخاصة تقوم الأمهات بتحضيره في شهر رمضان المبارك أفضل أضمن من شراءه في الخارج من محلات الحلويات للحصول على المذاق المقرمش للعجينة فهناك أكثر من طريقة لتحضيره في المنزل بمكونات بسيطة ووقت قليل، وقد تحدثنا سابقاً عن طريقة القرص الفلاحي البيتي مثل الجاهزة لأعدادها في شهر رمضان للتناول الحلويات بعد الفطار، سوف نقدم طريقة عمل بلح الشام في المنزل لتحضيره والحصول على مذاق رائع ومقرمش من بره وطري من جوه مثل محلات الحلويات وأفضل.

طريقة أصابع بلح الشام

تعد مكونات هذه الوصفة بسيطة وقليلة لا تكلف مكونات أو وقت، ومن الممكن أن نقوم بتحضير بلح الشام بعدة طرق مختلفة، ممكن أن نضيف له صوص الشكولاته أو الصوص الأبيض، أو مع صوص البرتقال فهذه طرق مختلفة وجديدة ممكن أن تقومي بتحضيرها لأطفالك وأفراد عائلتك.

عجينة بلح الشام العادية:

مكونات العجينة عبارة عن: كوب كبير من الدقيق الأبيض، كوب كبير من الماء، ملعقتان كبيرتان من الزبدة، نص ملعقة صغيرة من السكر الأبيض، 5 بيض، ملعقة من الفانيليا، رشه صغيرة من الملح، زيت نباتي للقلي.

مكونات القطر(الشربات): 3 أكواب من السكر، 3 أكواب من الماء، ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير القطر: في وعاء نقوم بوضع 3 أكواب لسكر، و3 أكواب الماء، ونضعهم على نار هادئة، ونحركهم بشكل جيدا حتى يبدأ الخليط بالغليان وعند الغليان نقوم بإضافة عصير الليمون، ونرفعه من على النار ونقوم بتركه حتى يبرد. طريقة تحضير العجينة: نقوم بتحضير قدر ونضعه على النار ونضع فيه ربع كوب صغير من الزيت ونضيف الماء وننتظر بعض دقائق. نقوم بإضافة الملح والدقيق بشكل تدريجي في الخليط السابق مع التحريك المستمر، ونقوم بإضافة السكر ونقلب جيداً. نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونستمر بالعجن. بعد تقليب المكونات معاً والحصول على عجينة لينة ومتماسكة نقوم برفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد. نقوم بوضع قدر فارغ على نار ونضيف الزيت النباتي للقلي ويجب أن يكون الزيت متوسط الحرارة للحصول على عجينة مقرمشة. نقوم بوضع العجينة في كيس الحلويات ونقوم بصنع أصابع ونضعها في الزيت مباشرة ونكرر لحين تنفذ كمية العجينة الموجودة. نقوم بترك الأصابع في الزيت مع التقليب حتى يتم الحصول على اللون الذهبي ونرفعها من على النار، نقوم بوضع القطر على أصابع البلح حتى تصبح مضبوطة المذاق. نقوم بتحضير طبق التقديم ومن الممكن أن نحضر بجانبه فنجان من القهوة-التركي اللذيذة لمحبي مشروب القهوة. نقوم برص أصابع بلح الشام في طبق التقديم وبجانبها المشروب، ممكن أن نضيف بعض الصوصات على سطح الأصابع.

تحضير صوصات لبلح الشام:

صوص البرتقال: