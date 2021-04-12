يعد طبق الجلاش سواء الحلو أو الحادق من ألذ الأطباق على الإطلاق ولهذا ترغب ربات المنزل في تحضير رقائق الجلاش الاقتصادية في المنزل وحشوها بدقيق البسبوسة والزبيب أو حشوها باللحم المفرومة وتحضير ألذ فطور في شهر رمضان، سواء كنت ترغبين في عمل طبق جلاش حلو أو حادق تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الرقائق بأسهل الطرق. رقائق الجلاش الاقتصادية طريقة سهلة لتحضير الجلاش: رقائق الجلاش الاقتصادية طريقة سهلة لتحضير الجلاش: قامت بتقديم تلك الطريقة الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة وكانت المقادير كالآتي: رشة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من السمنة البدلي بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

رشة من ملح الطعام الأبيض. خطوات تحضير رقائق الجلاش الاقتصادية: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي السكر والملح وقلبي. قومي بإذابة السمنة ثم أضيفيها للخليط. أحضري كمية من الماء وقومي بإضافته بشكل تدريجي إلى الخليط مع القليب المستمر. اعجني جيداً حتى تحصلي على عجين طرية متماسكة. اتركي العجينة ترتاح لربع ساعة ثم قومي بتقسيمها إلى أجزاء. شكل كل جزء على هئية كرة ثم استخدمي النشابة لفرد كل كرة حتى تصبح رقيقة. سخني طاسة لا تلتصق على النار مع مسحة من السمنة. ضعي قطعة مفرودة من العجين واتركيها تنضج ثم اقلبيها على الجانب الآخر. كرري الخطوات مع كل العجين حتى تصبح ذهبية وتنتهي من كل رقائق الجلاش. ضعي الجلاش في كيس أو غطيها بقطعة قماش حتى لا تصبح ناشفة. استخدمي الجلاش عن طريق تقطيعه لشرائح رفيعة وحشوه بالسميد والسكر والمكسرات. يمكنك صنع صينية جلاش باللحم المفروم أو يمكنك حشوة بالخضراوات أو حتى قطع الدجاج أو الشاورما. يتم تناول الجلاش ساخن بجانب طبق من السلطة. خطوات تحضير رقائق الجلاش الاقتصادية: الوسوم

يعد طبق الجلاش سواء الحلو أو الحادق من ألذ الأطباق على الإطلاق ولهذا ترغب ربات المنزل في تحضير رقائق الجلاش الاقتصادية في المنزل وحشوها بدقيق البسبوسة والزبيب أو حشوها باللحم المفرومة وتحضير ألذ فطور في شهر رمضان، سواء كنت ترغبين في عمل طبق جلاش حلو أو حادق تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الرقائق بأسهل الطرق. رقائق الجلاش الاقتصادية طريقة سهلة لتحضير الجلاش: رقائق الجلاش الاقتصادية طريقة سهلة لتحضير الجلاش: قامت بتقديم تلك الطريقة الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة وكانت المقادير كالآتي: رشة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من السمنة البدلي بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

رشة من ملح الطعام الأبيض. خطوات تحضير رقائق الجلاش الاقتصادية: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي السكر والملح وقلبي. قومي بإذابة السمنة ثم أضيفيها للخليط. أحضري كمية من الماء وقومي بإضافته بشكل تدريجي إلى الخليط مع القليب المستمر. اعجني جيداً حتى تحصلي على عجين طرية متماسكة. اتركي العجينة ترتاح لربع ساعة ثم قومي بتقسيمها إلى أجزاء. شكل كل جزء على هئية كرة ثم استخدمي النشابة لفرد كل كرة حتى تصبح رقيقة. سخني طاسة لا تلتصق على النار مع مسحة من السمنة. ضعي قطعة مفرودة من العجين واتركيها تنضج ثم اقلبيها على الجانب الآخر. كرري الخطوات مع كل العجين حتى تصبح ذهبية وتنتهي من كل رقائق الجلاش. ضعي الجلاش في كيس أو غطيها بقطعة قماش حتى لا تصبح ناشفة. استخدمي الجلاش عن طريق تقطيعه لشرائح رفيعة وحشوه بالسميد والسكر والمكسرات. يمكنك صنع صينية جلاش باللحم المفروم أو يمكنك حشوة بالخضراوات أو حتى قطع الدجاج أو الشاورما. يتم تناول الجلاش ساخن بجانب طبق من السلطة. خطوات تحضير رقائق الجلاش الاقتصادية:

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