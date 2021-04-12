طريقة تحضير الهريسة بخطوات بسيطة في المنزل بوصفة سهلة وبأقل تكلفة

الهريسة إحدى الوصفات المميزة التي تنتشر في العديد من دول الوطن العربي، وتعتبر واحدة من الوصفات التي يتم تحضيرها بسهولة فكل ما نحتاجه هو بضع دقائق فقط وتصبح الهريسة جاهزة، بالإضافة إلى ذلك فالهريسة من الوصفات المحببة لدي العديد من الأطفال، وفي هذا المقال سنذكر واحدة من الوصفات الرائعة لتحضير الهريسة في المنزل. طريقة تحضير الهريسة طريقة تحضير الهريسة نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات الهريسة اللذيذة كيلو سميد.

نصف كوب من الدقيق .

كوب ونصف من جوز الهند.

كوب إلا ربع لبن دافئ.

2 ملعقة فانيليا.

1 كوب من السمن.

ملعقتين من عسل الجلوكوز. طريقة تحضير الحشو كوب من المكسرات المشكلة.

زبيب

جوز الهند مكونات الشربات 4 كوب من السكر .

كوبين من الماء .

اثنين ملعقة فانيليا صغيرة .

ملعقتين من عسل الجلوكوز.

ليمونة كبيرة . طريقة تحضير الهريسة نضع المكونات الجافة في إناء ونقوم بخلطها جيدا، ثم نبدأ بإضافة السمن ونبدأ في خلطها بعد ذلك نضيف عسل الجلوكوز واللبن الدافئ ونعجن جيدا، حتى نحصل على عجينة ثقيلة ومتماسكة قليلا.

نقوم بتجهيز الصينية وندهنها بالسمن ونضع نصف العجينة في الصينية ونقوم بتوزيعها بالتساوي، نضيف المكسرات والزبيب وجوز الهند على الهريسة ونضع فوقها عسل جلوكوز.

نضع الكمية المتبقية من الهريسة ونفردها بالتساوي، ثم نقوم بوضع الصينية بداخل الفرن ويجب أن يكون الفرن سخن على درجة حرارة 180.

ننتظر حتى تنضج الهريسة وتحصل على اللون الذهبي نقوم بغلق النار وبمجرد خروجها نقوم بإضافة الشربات البارد على الهريسة الساخنة ونغطيها لمدة عشر دقائق ثم تقدم بألف هنا. طريقة تحضير الشربات طريقة تحضير الحشو نضع إناء على النار ونضيف كل من الماء والسكر وعسل الجلوكوز وعصرة الليمون. ننتظر ربع ساعة حتى يبدأ الشربات يثقل وبعد ذلك نغلق النار. الوسوم

الهريسة إحدى الوصفات المميزة التي تنتشر في العديد من دول الوطن العربي، وتعتبر واحدة من الوصفات التي يتم تحضيرها بسهولة فكل ما نحتاجه هو بضع دقائق فقط وتصبح الهريسة جاهزة، بالإضافة إلى ذلك فالهريسة من الوصفات المحببة لدي العديد من الأطفال، وفي هذا المقال سنذكر واحدة من الوصفات الرائعة لتحضير الهريسة في المنزل. طريقة تحضير الهريسة طريقة تحضير الهريسة نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات الهريسة اللذيذة كيلو سميد.

نصف كوب من الدقيق .

كوب ونصف من جوز الهند.

كوب إلا ربع لبن دافئ.

2 ملعقة فانيليا.

1 كوب من السمن.

ملعقتين من عسل الجلوكوز. طريقة تحضير الحشو كوب من المكسرات المشكلة.

زبيب

جوز الهند مكونات الشربات 4 كوب من السكر .

كوبين من الماء .

اثنين ملعقة فانيليا صغيرة .

ملعقتين من عسل الجلوكوز.

ليمونة كبيرة . طريقة تحضير الهريسة نضع المكونات الجافة في إناء ونقوم بخلطها جيدا، ثم نبدأ بإضافة السمن ونبدأ في خلطها بعد ذلك نضيف عسل الجلوكوز واللبن الدافئ ونعجن جيدا، حتى نحصل على عجينة ثقيلة ومتماسكة قليلا.

نقوم بتجهيز الصينية وندهنها بالسمن ونضع نصف العجينة في الصينية ونقوم بتوزيعها بالتساوي، نضيف المكسرات والزبيب وجوز الهند على الهريسة ونضع فوقها عسل جلوكوز.

نضع الكمية المتبقية من الهريسة ونفردها بالتساوي، ثم نقوم بوضع الصينية بداخل الفرن ويجب أن يكون الفرن سخن على درجة حرارة 180.

ننتظر حتى تنضج الهريسة وتحصل على اللون الذهبي نقوم بغلق النار وبمجرد خروجها نقوم بإضافة الشربات البارد على الهريسة الساخنة ونغطيها لمدة عشر دقائق ثم تقدم بألف هنا. طريقة تحضير الشربات طريقة تحضير الحشو نضع إناء على النار ونضيف كل من الماء والسكر وعسل الجلوكوز وعصرة الليمون. ننتظر ربع ساعة حتى يبدأ الشربات يثقل وبعد ذلك نغلق النار.

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