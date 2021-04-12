التغلب على عطش الصيام ونصائح للمحافظة على رطوبة الجسم طوال نهار رمضان

طوال نهار شهر رمضان يمتنع المسلمون عن الأكل والشرب لذلك يشعرون بالعطش ويصابون بجفاف الحلق لحين الفطور بعد المغرب من أجل التغلب على عطش الصيام لابد من اتباع عدة نصائح والالتزام بالتعليمات لإبقاء الجسم رطب قدر الإمكان ،فتابعونا في هذا المقال سنطلعكم على أفضل الطرق التي تمكنكم من تجنب عطش رمضان.

التغلب على عطش الصيام نصائح هامة عند الإفطار:

بمجرد سماع الأذان لابد لنا من البدء بشرب قدر كبير وكافي من الماء فهذا يعمل على غسل الجسم ويطهره من السموم كما أنه يعدوض ما فقده من سوائل طوال اليوم.

احرصوا على شرب كمية كبيرة من المشرزبات طوال فترة الإفطار ولا يعني ذلك العصائر المحلاة بالسكر التي لا تمثل أي فائدة للجسم بل تضره ولكن يفضل تناول العصائر الفريش والمشروبات الساخنة كالنعناع والينسون.

من المهم أيضاً تقليل نسبة الموالح في الفطور فلابد من تقليل نسبة الملح المضاف للطعام وأيضاً التوابل لأنها تسبب الإحساس بالعطس كما يفضل تجنب تناول الكثير من المخللات على الفطار أو السحور.

الأكلات الحراقة أو المضاف إليها الشطة والفلفل الحار تجعلك أكثر رغبة في شرب الماء كما تزيد من نسبة الأملاح بالجسم وستعطيك الإحساس المستمر بالرغبة في شرب الماء في نهار الصيام.

يمكنك اللجوء إلى تناول كوب من الزبادي البلدي كل يوم على السحور فهذا يجعلك تشهر بجوع وعطش أقل.

احرص على الجلوس في أماكن مكيفة وتجنب الوقوف في أشعة الشمس قدر الإمكان حتى لا تتعرض للجفاف.

شرب عصير الليمون والنعناع في السحور يمد الجسم بالترطيب المطلوب.

لا تكثر من تناول الحلويات فهي تجعلك تشعر بالعطش الشديد.

عصير البطيخ يساعد على زيادة نسبة الماء في الجسم ويقلل العطش.

التغلب على عطش الصيام بحيل بسيطة: