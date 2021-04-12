موهيتو بالفواكه بشراب ورد وبدون اصنعي شراب منعش ومميز بنفسك

يعد مشروب موهيتو بالفواكه من أشهى وأفضل المشروبات حيث يطلق عليه مشرب الربيع لأنه من أكثر المشروبات المنعشة التي تجعلك تتغلب على حر الصيف كما يملأك بالطاقة ويمدك بالمغذيات لأنه يتكون من الفواكه الصحية والطازجة ،يمكنك تحضير هذا المشروب وتقديمه لأولادك أو لضيوفك ويمكن أيضاً إضافته إلى مشروبات رمضان فتابعينا لتعرفي الطريقة موهيتو بالفواكه الموهيتو بشراب الورد: موهيتو بالفواكه الموهيتو بشراب الورد: تحتاجين إلى: ثلاث حبات من الفراولة الطازجة.

من ست إلى ثمانية حبات من التوت الأزرق

خمسة أوراق من النعناع الأخضر الفريش.

ليمونه وحدة خضراء كبيرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد أو شراب الورد المناسب للأكل.

القليل من الصودا. خطوات تحضير المشروب: ضعي كلاً من التوت والفروالة في الخلاط وأضيفي شراب الورد. اخلطي المكونات معاً ثم أضيفي أوراق النعناع وعصير الليمون بعد عصرها. اخلطي المكونات معاً جيداً ثم وزعي الخليط على الأكواب. أضيفي مكعبات ثلج في كل كوب مع إضافة الصودا. يتم تزيين الكوب بشرائح الليمون والنعناع الطازج ثم يقدم مثلج. موهيتو بالفواكه بدون شراب ورد: موهيتو بالفواكه بدون شراب ورد: تحتاجين إلى: زجاجة من المياة الغازية مثل سبرايت أو سفن

حفنة من أوراق النعناع الخضراء.

حبات كبيرة من الفراولة

ثلاث حبات كبيرة من الليمون

مكعبات من الثلج. خطوات عمل المشروب: قومي بغسل كلاً من الفراولة وأوراق النعناع للتخلص من الرمال العالقة.

قطعي الفراولة إلى شرائح وضعيها في الخلاط.

أضيفي النعناع والمياه الغازية واخليطي.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتحول الفاكهة إلى عصير.

قومي بعصر الليمون والتخلص من البذور ثم أضيفيها للخلاط.

يمكنك إضافة أي نوع فواكه تفضلين.

يمكنك تحلية المشروب بالسكر إذا رغبت.

ضعي الثلج في أكواب التقديم ثم وزعيه على الأكواب.

يزين الكوب بشرائح الفراولة والليمون ثم يقدم بارد. الوسوم

يعد مشروب موهيتو بالفواكه من أشهى وأفضل المشروبات حيث يطلق عليه مشرب الربيع لأنه من أكثر المشروبات المنعشة التي تجعلك تتغلب على حر الصيف كما يملأك بالطاقة ويمدك بالمغذيات لأنه يتكون من الفواكه الصحية والطازجة ،يمكنك تحضير هذا المشروب وتقديمه لأولادك أو لضيوفك ويمكن أيضاً إضافته إلى مشروبات رمضان فتابعينا لتعرفي الطريقة موهيتو بالفواكه الموهيتو بشراب الورد: موهيتو بالفواكه الموهيتو بشراب الورد: تحتاجين إلى: ثلاث حبات من الفراولة الطازجة.

من ست إلى ثمانية حبات من التوت الأزرق

خمسة أوراق من النعناع الأخضر الفريش.

ليمونه وحدة خضراء كبيرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد أو شراب الورد المناسب للأكل.

القليل من الصودا. خطوات تحضير المشروب: ضعي كلاً من التوت والفروالة في الخلاط وأضيفي شراب الورد. اخلطي المكونات معاً ثم أضيفي أوراق النعناع وعصير الليمون بعد عصرها. اخلطي المكونات معاً جيداً ثم وزعي الخليط على الأكواب. أضيفي مكعبات ثلج في كل كوب مع إضافة الصودا. يتم تزيين الكوب بشرائح الليمون والنعناع الطازج ثم يقدم مثلج. موهيتو بالفواكه بدون شراب ورد: موهيتو بالفواكه بدون شراب ورد: تحتاجين إلى: زجاجة من المياة الغازية مثل سبرايت أو سفن

حفنة من أوراق النعناع الخضراء.

حبات كبيرة من الفراولة

ثلاث حبات كبيرة من الليمون

مكعبات من الثلج. خطوات عمل المشروب: قومي بغسل كلاً من الفراولة وأوراق النعناع للتخلص من الرمال العالقة.

قطعي الفراولة إلى شرائح وضعيها في الخلاط.

أضيفي النعناع والمياه الغازية واخليطي.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتحول الفاكهة إلى عصير.

قومي بعصر الليمون والتخلص من البذور ثم أضيفيها للخلاط.

يمكنك إضافة أي نوع فواكه تفضلين.

يمكنك تحلية المشروب بالسكر إذا رغبت.

ضعي الثلج في أكواب التقديم ثم وزعيه على الأكواب.

يزين الكوب بشرائح الفراولة والليمون ثم يقدم بارد.

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