طريقة عمل السوبيا، من أشهر المشروبات الرمضانية التي تقدم علي مائدة إفطار رمضان في الشهر الكريم وتعجب الكثيرين من المصريين، وتعد من المشروبات الرسمية في رمضان، نقدم في مقالتنا طريقة عمل السوبيا في البيت بمكونات سهلة والطعم زي المحلات وكل عام والجميع بخير رمضان كريم علي الجميع.

طريقة عمل السوبيا

قدمنا في مقالة سابقة طريقة عمل القطايف البيتي بسهولة وبحشوة لذيذة لحلويات رمضان، واليوم بمكونات بسيطة في البيت ستحصلين علي أفضل مشروبات رمضان مشروب السوبيا اللذيذ إليك مكونات السوبيا:

مكونات السوبيا:

4 ملاعق جوز هند ناعم كبيرة.

4 ملاعق دقيق رز كبيرة.

4 ملاعق كريم شانتيه كبيرة .

كوب من الحليب البودرة.

كوب من السكر الباودر.

كوب أيس كريم فانيليا باودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

تحضير السوبيا

في خطوات بسيطة يمكنك إعداد مشروب السوبيا بكل سهولة في البيت باستخدام الخلاط عن طريق:

في طبق عميق، أضيفي جميع مكونات مشروب السوبيا السابقة، ويمكنك مضاعفة الكمية إذا كنت تحتاج كمية أكبر وسنقوم بتخزينها.

السابقة، ويمكنك مضاعفة الكمية إذا كنت تحتاج كمية أكبر وسنقوم بتخزينها. فقط أضيفي السكر الباودر ودقيق الرز والكريم شانتيه والفانيليا والحليب الباودر وبودرة أيس كريم، وقومي بتقليب مكونات السوبيا معا حتى يندمجوا.

كيفية عمل مشروبات رمضانية بأسهل الطرق وأقل التكاليف.