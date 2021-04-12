طريقة عمل السوبيا، من أشهر المشروبات الرمضانية التي تقدم علي مائدة إفطار رمضان في الشهر الكريم وتعجب الكثيرين من المصريين، وتعد من المشروبات الرسمية في رمضان، نقدم في مقالتنا طريقة عمل السوبيا في البيت بمكونات سهلة والطعم زي المحلات وكل عام والجميع بخير رمضان كريم علي الجميع.طريقة عمل السوبيا
قدمنا في مقالة سابقة طريقة عمل القطايف البيتي بسهولة وبحشوة لذيذة لحلويات رمضان، واليوم بمكونات بسيطة في البيت ستحصلين علي أفضل مشروبات رمضان مشروب السوبيا اللذيذ إليك مكونات السوبيا:
مكونات السوبيا:
- 4 ملاعق جوز هند ناعم كبيرة.
- 4 ملاعق دقيق رز كبيرة.
- 4 ملاعق كريم شانتيه كبيرة .
- كوب من الحليب البودرة.
- كوب من السكر الباودر.
- كوب أيس كريم فانيليا باودر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
في خطوات بسيطة يمكنك إعداد مشروب السوبيا بكل سهولة في البيت باستخدام الخلاط عن طريق:
- في طبق عميق، أضيفي جميع مكونات مشروب السوبيا السابقة، ويمكنك مضاعفة الكمية إذا كنت تحتاج كمية أكبر وسنقوم بتخزينها.
- فقط أضيفي السكر الباودر ودقيق الرز والكريم شانتيه والفانيليا والحليب الباودر وبودرة أيس كريم، وقومي بتقليب مكونات السوبيا معا حتى يندمجوا.
كيفية عمل مشروبات رمضانية بأسهل الطرق وأقل التكاليف.
- في زجاجية أو برطمان، يمكنك تخزين بودرة السوبيا وتحضيرها وقت الحاجة، بعد إضافة السوبيا في الزجاجة قومي برجها حتى تتأكدي من امتزاج مكونات السوبيا.
- أثناء تحضير مشروب السوبيا، قومي بوضع ملعقة كبيرة من بودرة السوبيا مع كوب حليب وكعبين من الثلج، ويمكنك مضاعفة الكمية بحسب الرغبة وبحسب حاجتك والسكر حسب الرغبة.
- قومي بتشغيل الخلاط علي سرعة عالية، حتى تتضمني تكسير الثلج وخلط المكونات مع الحليب والثلج، وبذلك قد نكون قدمنا قد مقالتنا طريقة عمل السوبيا.
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طريقة عمل السوبيا، من أشهر المشروبات الرمضانية التي تقدم علي مائدة إفطار رمضان في الشهر الكريم وتعجب الكثيرين من المصريين، وتعد من المشروبات الرسمية في رمضان، نقدم في مقالتنا طريقة عمل السوبيا في البيت بمكونات سهلة والطعم زي المحلات وكل عام والجميع بخير رمضان كريم علي الجميع.طريقة عمل السوبيا
قدمنا في مقالة سابقة طريقة عمل القطايف البيتي بسهولة وبحشوة لذيذة لحلويات رمضان، واليوم بمكونات بسيطة في البيت ستحصلين علي أفضل مشروبات رمضان مشروب السوبيا اللذيذ إليك مكونات السوبيا:
مكونات السوبيا:
- 4 ملاعق جوز هند ناعم كبيرة.
- 4 ملاعق دقيق رز كبيرة.
- 4 ملاعق كريم شانتيه كبيرة .
- كوب من الحليب البودرة.
- كوب من السكر الباودر.
- كوب أيس كريم فانيليا باودر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
في خطوات بسيطة يمكنك إعداد مشروب السوبيا بكل سهولة في البيت باستخدام الخلاط عن طريق:
- في طبق عميق، أضيفي جميع مكونات مشروب السوبيا السابقة، ويمكنك مضاعفة الكمية إذا كنت تحتاج كمية أكبر وسنقوم بتخزينها.
- فقط أضيفي السكر الباودر ودقيق الرز والكريم شانتيه والفانيليا والحليب الباودر وبودرة أيس كريم، وقومي بتقليب مكونات السوبيا معا حتى يندمجوا.
كيفية عمل مشروبات رمضانية بأسهل الطرق وأقل التكاليف.
- في زجاجية أو برطمان، يمكنك تخزين بودرة السوبيا وتحضيرها وقت الحاجة، بعد إضافة السوبيا في الزجاجة قومي برجها حتى تتأكدي من امتزاج مكونات السوبيا.
- أثناء تحضير مشروب السوبيا، قومي بوضع ملعقة كبيرة من بودرة السوبيا مع كوب حليب وكعبين من الثلج، ويمكنك مضاعفة الكمية بحسب الرغبة وبحسب حاجتك والسكر حسب الرغبة.
- قومي بتشغيل الخلاط علي سرعة عالية، حتى تتضمني تكسير الثلج وخلط المكونات مع الحليب والثلج، وبذلك قد نكون قدمنا قد مقالتنا طريقة عمل السوبيا.
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