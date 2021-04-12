طريقة عمل الزبادي في المنزل بقوام مضبوط وكريمي بدون ماكينة، الزبادي من الأطعمة التي لا غني عنها حيث يعد مصدر قوي للبروتين والكالسيوم والذي يعتبر مفيداً جداً لصحة الجسم، وذلك لأنه يحتوي علي بكتيريا نافعة تعزز من مناعتنا وتقي من الأمراض، ومن المعروف أن أغلب الأشخاص يفضلون تناول الزبادي سواء في وجبة الفطور أو العشاء وهذا لأنه يساعد في عملية هضم الطعام، ولذلك نقوم بشراؤه باستمرار توفيراً للوقت والمجهود، ولكن يمكنك تحضير الزبادي في المنزل بطريقة احترافية وبسيطة وتعطيك نفس الطعم بدون ماكينة.

طريقة عمل الزبادي في البيت بمكونات بسيطة والطعم أفضل من الجاهز

يعد الزبادي عنصر أساسي في وجبة السحور نظراً لأنه باقي وقت قصير علي شهر رمضان، وهذا لأنه يعطيك طاقة للجسم لاحتوائه علي عناصر غذائية، كما يخفف من الإحساس بالشعور بالجوع أو العطش ولهذا سوف أقدم لكم طريقة تحضير الزبادي في البيت بوصفة مذهلة لن تحتاجي لشراؤه من الخارج مرة أخري.

لتر من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من السكر.

علبة صغيرة من الزبادي.

في البداية ضعي الحليب في إناء ثم أضيفي إليه السكر، ويقلب علي البارد حتي الذوبان وبعد ذلك يوضع علي نار هادئة حتي درجة الغليان لمدة 10 دقائق مع التقليب من وقت لآخر.

وبعد ذلك يترك حتي يبرد ويصبح دافئاً ثم نزيل طبقة القشطة، ونأخذ 2 ملعقة كبيرة من الحليب ونقوم بخلطها مع علبة الزبادي جيداً حتي تتجانس.

جيداً حتي تتجانس. نضيف الزبادي إلي الحليب ونقلبها ثم نضع الزبادي في أكواب حسب رغبتك، ثم نضع الأكواب في صينية بها ماء ساخن وليس مغلي حتي منتصف الصينية.

قومي بتغطية الصينية وتوضع في مكان دافيء أو في فرن مسبق تسخينه لمدة 5 دقائق، ويترك لمدة 7 ساعات ويتم حفظه في الثلاجة وبهذا أصبح لديك زبادي طبيعي وصحي وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل الزبادي في المنزلطريقة تحضير الزبادي في المنزل بدون ماكينة