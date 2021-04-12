كب كنافة النوتيلا بأفخم الطرق طعم لذيذ وشكل تحفة سوف تقومي بعملها دون تردد

تعتبر كب كنافة النوتيلا من افضل الحلويات في مصر والسعودية والوطن العربي وهي تشتهر بالمذاق الممتع والقوام الهش ، وتحتوي علي عناصر غذائية مفيدة للإنسان تعمل على تقوية الذاكرة منها المكسرات والنوتيلا ويعشق تناولها جميع الفئات العمرية، ويوجد اكثر من طريقة لعملها في كل دولة مثل الكنافة بالمانجو والكنافة العادية والكنافة بالقشطة وأنواع كثيرة متعددة، وهي من اجمل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان وتعتبر طريقة جديدة ومختلفة عن الآخرين، حيث تعطيها النوتيلا والقشطه الإيميل وزبدة لوتس طعم ممتع وشهي لعشاقها، وتجد الكثير من الأمهات والفتيات صعوبة في طريقة تحضيرها ولكن هذا فكر خاطئ لان طريقتها لا يوجد أسهل منها، واليوم سوف نتحدث لكم من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل كب كنافة النوتيلا ومكوناتها السهلة. مكونات عمل كب كنافة النوتيلا مكونات عمل كب كنافة النوتيلا تعتبر مكونات كب كنافة النوتيلا سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي: نصف كيلو جرام من الكنافة ( يفضل مجمدة ).

كوب من السمنة ( قابل للزيادة ). الحشو ( على حسب الرغبة ). زبدة لوتس.

قشطة ايميل.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصرة من الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ( حسب الرغبة ). طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير يتم تحضير الكنافة في رمضان بعدة أشكال وأنواع مختلفة والآن سوف نعرض لكم طريقة هذا النوع وهي كما يلي: نحضر الكنافة ونقوم بتقطيعها قطع صغيرة ونضع عليها كوب السمنة المذابة ويمكن زيادة كمية السمنة على حسب الكنافة. ثم نأتي بالقوالب المخصصة للكب كيك ونضع به قليل من الكنافة ونوزعها على الجوانب ( نجعل الكنافة ثقيلة من أسفل ). نقوم بوضع الحشو في المنتصف ( سواء كان مكسرات أو قشطة أو نوتيلا أو الزبدة )، ثم نضع طبقة أخرى من الكنافة عليها ( عدما الضغط لأسفل حتى يخرج الحشو من أسفل ويحترق ). نكمل باقي كمية الكنافة بنفس الطريقة مع ترك قليل منها لعمل الكب كنافة ونحشيها بالنوتيلا. ندخل القالب الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. نخرج القوالب من الفرن ثم نسكب عليها الشربات البارد وتقدم بالف هنا وشفا. الوسوم

تعتبر كب كنافة النوتيلا من افضل الحلويات في مصر والسعودية والوطن العربي وهي تشتهر بالمذاق الممتع والقوام الهش ، وتحتوي علي عناصر غذائية مفيدة للإنسان تعمل على تقوية الذاكرة منها المكسرات والنوتيلا ويعشق تناولها جميع الفئات العمرية، ويوجد اكثر من طريقة لعملها في كل دولة مثل الكنافة بالمانجو والكنافة العادية والكنافة بالقشطة وأنواع كثيرة متعددة، وهي من اجمل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان وتعتبر طريقة جديدة ومختلفة عن الآخرين، حيث تعطيها النوتيلا والقشطه الإيميل وزبدة لوتس طعم ممتع وشهي لعشاقها، وتجد الكثير من الأمهات والفتيات صعوبة في طريقة تحضيرها ولكن هذا فكر خاطئ لان طريقتها لا يوجد أسهل منها، واليوم سوف نتحدث لكم من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل كب كنافة النوتيلا ومكوناتها السهلة. مكونات عمل كب كنافة النوتيلا مكونات عمل كب كنافة النوتيلا تعتبر مكونات كب كنافة النوتيلا سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي: نصف كيلو جرام من الكنافة ( يفضل مجمدة ).

كوب من السمنة ( قابل للزيادة ). الحشو ( على حسب الرغبة ). زبدة لوتس.

قشطة ايميل.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصرة من الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ( حسب الرغبة ). طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير يتم تحضير الكنافة في رمضان بعدة أشكال وأنواع مختلفة والآن سوف نعرض لكم طريقة هذا النوع وهي كما يلي: نحضر الكنافة ونقوم بتقطيعها قطع صغيرة ونضع عليها كوب السمنة المذابة ويمكن زيادة كمية السمنة على حسب الكنافة. ثم نأتي بالقوالب المخصصة للكب كيك ونضع به قليل من الكنافة ونوزعها على الجوانب ( نجعل الكنافة ثقيلة من أسفل ). نقوم بوضع الحشو في المنتصف ( سواء كان مكسرات أو قشطة أو نوتيلا أو الزبدة )، ثم نضع طبقة أخرى من الكنافة عليها ( عدما الضغط لأسفل حتى يخرج الحشو من أسفل ويحترق ). نكمل باقي كمية الكنافة بنفس الطريقة مع ترك قليل منها لعمل الكب كنافة ونحشيها بالنوتيلا. ندخل القالب الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. نخرج القوالب من الفرن ثم نسكب عليها الشربات البارد وتقدم بالف هنا وشفا.

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