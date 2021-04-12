كنافة الكب كيك بالقشطة ، من أسهل الحلويات التي يمكن تقديمها في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات، وهى من الحلويات الشرقية المشهورة ويتم عملها بأكثر من طريقة، مثل كنافة الفحم، وهى مشهورة جداً في مصر وتجد الكثير من الناس على المقاهي وفي الحدائق يفضلون تناولها، والكنافة الأصابع بالقشطة، وهى طعمها شهي ومذاقها طيب ويرغب في تناولها الكثير من الأطفال، والكنافة بالمكسرات، وهى من ألذ أنواع الكنافة وطريقة تحضيرها بسيطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كنافة الكب كيك بالقشطة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل مثل محلات الحلواني.

مكونات كنافة الكب كيك بالقشطة

سوف نتعرف على بعض المكونات لعمل الكنافة بطريقة صحيحة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الكنافة المقطعة إلي قطع صغيرة. ثلاث أكواب من السمنة السائلة. طبق من المكسرات المختلفة. طبق من القشطة الطازجة. شربات للتحلية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل كنافة الكب كيك بالقشطة اللذيذة مثل محلات الحلواني بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر الكنافة ونقطعها جيداً حتى تصبح ناعمة، ثم نضع عليها السمنة ونخلطها جيداً.

نحضر صينية الكب كيك وندهنها بالسمنة، ثم نضع نصف كمية الكنافة ونضغط عليها جيداً.

نضع ملعقة من القشطة في المنتصف، ثم نضع باقي كمية الكنافة ونضغط عليها مرة ثانية.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر.

نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات البارد، ثم نغطيها بكيس من البلاستيك حتى تصبح طرية.

نخرج قطع الكنافة من الصينية، ثم نرشها بقليل من الشربات، ونضعها في طبق التقديم بجانب الشاي وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل شربات الحلويات

توجد بعض الخطوات البسيطة عند عمل الشربات في المنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-