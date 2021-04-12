طريقة تحضير بسبوسة التمر من المطبخ السعودي حيث يشتهر دائما بأحلى واجمل الوصفات وخاصة الوصفات المعدة بالتمر ومنها المعمول بالتمر و البسبوسة بالتمر ووصفات اخرى اليوم سوف نقدم لكم تحضير بسبوسة التمر هي حلوة شعبية مفضلة لدي الجميع و معروفة لدي العالم العربي كله وسميت بهذا الاسم نظرا للطريقه التي تصنع بها وهي تعتمد على عملية (البس) باليدين أو فرك جميع المكونات و منها السمن مع البسبوسه حتى تكتسب النكهة والطعم مع بعضها ويرجع اصل البسبوسة الى المطبخ العثماني ولكن يرجع تقديم البسبوسة في مستوى مختلف الدول إلى طبيعة تذوق مواطنيها ولكل دولة لها طريقة في إعدادها بسبوسة التمر من تحضير وابتكار خليجي لان التمر يتوفر بكمية هائلة لديهم ويفضلونه لأنه لذيذة الطعم في الوصفات ويضيف إلى الوصفة قيمة غذائية عالية.

طريقة تحضير بسبوسة التمر ومكوناتها

المكونات:-

2حبه بيض.

كوب من التمر خالي النواة.

نصف كوب من السكر.

ثلاثة أرباع كوب سميد.

ربع كوب زيت نباتي نقي.

عبوة قشطه.

ملعقة صغيرة كل من( بيكنج بودر -فانيليا ).

نصف كوب من الماء.

كمية مناسبة من اللوز المقشر للتزيين.

احضري خلاط وضعي فيه كل من البيض والزيت والتمر والقشطه ثم يخلط الجميع جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. احضري إناء عميق وصبي فيه الخليط السابق ثم ضيفي كل من السميد والبيكنج بودر وقومي بتقليب المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها و نحصل على عجينة طريه. غطى العجينة بقطعة قماش نظيفة ثم اتركيها جانبا حتى ترتاح لمدة ساعة. قومي بدهان صينية فرن بقليل من الزيت أو الطحينه ثم قومي بصب العجينة بها و قومي بتسوية السطح بواسطة ملعقة خشبية ثم زينيها بحبات اللوز بالترتيب أو الشكل الذي ترغبين فيه. ثم ادخليها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الجميل. قومي بأخراجها من الفرن واتركيها جانبا حتى تبرد تماما ثم قومي بتسقية سطحها بالحليب المحلى وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل بسبوسة التمرفوائد دقيق السميد “البسبوسه”

دقيق السميد ويعرف أيضا باسم “سوجى” هو نوع من أنواع القمح يستخدم في تحضير العديد من الأطباق مثل الباستا والكحك وله فوائد عديدة لصحة جسم الإنسان يكثر السميد في بلاد الهند يفضل تناول طبق السميد ليلا لأنه خفيف على المعدة ولا يشعرها بأي تعب أو عيب ليلا وللسميد فوائد عديدة سوف نذكرها في الخطوات الآتية:

التسميد يعمل على فقدان الوزن.

السميد مفيد لمرضى السكر.

السميد يعمل على تعزيز الطاقة في جسم الإنسان.

السميد يعمل على تحسين أداء وظائف الكلى.

يستخدم السميد كنظام غذائي أثناء الحمى.

يعمل السميد على تقوية جهاز المناعة.

وصلنا إلى نهاية وصفتنا من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري وأتمني أن نكون قد قدمنا كل ما يفيد في تحضير هذه الوصفة بسبوسة التمر من المطبخ السعودي.