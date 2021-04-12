وصفة مذهلة للتخلص من شعر الوجه وفوق الشفاه وتقلل ظهوره من أول مرة، تهتم كل النساء بمسألة النظافة الشخصية حتي تحرص دائماً علي إبراز جمالها وأنوثتها، ولكن الشعر الزائد في الوجه يعد مشكلة تواجه الكثير من الفتيات والسيدات، خاصة أصحاب الوجه المشعر مما يسبب مظهر غير مستحب ولهذا تلجأ إلي استخدام الطرق المعروفة للتخلص من شعر الوجه، ولكن هذه الطرق قد لا تناسب بشرتك مما تتسبب في تهيج واحمرار الجلد أو ظهور البثور خاصة وأن جلد الوجه حساس ويجب التعامل معه برفق حتي لا يتعرض لمشاكل البشرة.

أسهل طريقة لإزالة شعر الوجه والشفاه وتخفيف ظهوره بمكونات فعالة

إزالة شعر الوجه والشفاه من الأمور التي تهتم بها المرأة وذلك حتي تتمتع بوجه جذاب، ولهذا تبحث عن أفضل الوسائل حتي تستطيع التخلص من الشعر الزائد ومنع نموه مرة أخري، ولكن هذه الطرق تسبب ألم شديد عند استخدامها كما تترك آثار علي الوجه، ومع ذلك يمكنك استعمال مواد طبيعية نتائجها فعالة ومضمونة ولا تسبب أي نوع من الألم.

وصفة الكركم والملح للتخلص من شعر الوجه وفوق الشفاه بكل سهولة

يساعد هذا المزيج علي التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه بفاعلية وسرعة، حيث تعد مكونات طبيعية تعمل علي الحد من نمو الشعر وتقليل ظهوره وإزالة شعر الوجه وفوق الشفايف، كما تزيل الشعر الوبري الصغير وخلايا الجلد الميت من الوجه وتمنحك تبييض فوري ومن أول مرة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

1/4 كوب من الحليب.

قومي بمزج المكونات حتي تحصلي علي قوام سائل، ثم يوضع علي الوجه وفوق الشفايف مع الابتعاد عن شعر الحواجب ويترك لمدة 30 دقيقة.

تترك حتي تجف تماماً ثم تفرك في حركات دائرية إلي أعلي في عكس اتجاه نمو الشعر، وسوف تلاحظي سقوط الشعر ثم نمسح الوجه بقطنة مبللة بالحليب، وبعد ذلك نغلق مسام الوجه بمكعب ثلج وتستخدم هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

مكونات وصفة إزالة الشعر الزائد من الوجه وفوق الشفاه بدون ألمطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام