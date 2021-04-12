حضري الكنافة بالقشطة فى المنزل بأفضل الطرق وأبسط المكونات بدلاً من شرائها جاهزة

حضري الكنافة بالقشطة فى المنزل بأفضل الطرق وأبسط المكونات، تعد الكنافة من أفضل وأشهر الحلويات الشرقية والمنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي، حيث أنها لا تخلوا من الموائد الرمضانية وخاصة في شهر رمضان الكريم، فهي تحضر بأبسط الطرق وأفضل المكونات، يمكن تحضيرها بحشوات متنوعة مثل الكنافة بالقشطة، الكنافة بالمكسرات، الكنافة بالمهلبية، الكنافة بالشيكولاتة، وغيرها من الحشوات المختلفة، وصفتنا اليوم سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، حضريها لعائلتك خلال شهر رمضان بأي نوع حشوة تفضلينه بدلاً من شرائها جاهزة من المحلات، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الكنافة بالقشطة. أفضل طريقة لعمل الكنافة بالقشطة فى المنزل المكونات: نصف كيلو من عجينة الكنافة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 كوب صغير حليب.

كوب من الكريمة السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كيلو من السمن المذاب. مكونات القطر: كوب ونصف من الماء.

كوب سكر.

عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير الكنافة: نحضر إناء على النار ثم يوضع فيه الحليب حتى تمام الغليان.

ثم في إناء أخر يتم تذويب النشا على البارد في القليل من الحليب، ثم يتم إضافتها على الحليب المغلي مع الاستمرار بالتقليب حتى تمام التكاثف .

بعد ذلك يتم إضافة الكريمة السائلة مع التقليب المستمر، ثم يرفع الإناء من على النار وتركه حتى يبرد.

يحضر إناء أخر ويتم تقليب الكنافة بأطراف الأصابع، ثم يضاف إليها السمن ثم مزج المكونين معاً.

تحضر صينية فرن وتدهن بالقليل من السمن، ثم يتم وضع نصف كمية الكنافة في الصينية ونفردها بالتساوي بعد ذلك يوضع حشو القشطة فوق الكنافة ببطء.

بعد ذلك يتم وضع باقي الكنافة على القشطة بالتساوي، ثم يوزع على الوجه باقي السمن إن وجدت.

تدخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة حتى تتحمر، بعد ذلك تخرج من الفرن ويصب عليها القطر مباشرة وهي ساخنة ثم تقطع وتقدم . تحضير القطر: نحضر إناء على النار ويوضع فيه الماء والسكر مع التقليب المستمر، وتركها لمدة عشر دقائق، ثم إضافة عصير الليمون وتركه لمدة دقيقتين حتى يتكاثف قليلاً.

يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يصب على الكنافة وهي ساخنة فور خروجها من الفرن.

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