بكل أسراها وتكاتها البسبوسه الدمياطي الاصلية مرملة ومكرملة احلي واطعم بسبوسة

البسبوسه الدمياطي التي تشتهر بها حيث أن دمياط تعرف بتجارة الأثاث واحتوائه على أجود وأشهر أنواع الحلويات الشرقية، التي يعشقها الكثير من الأشخاص وبالأخص البسبوسه الدمياطي، حيث أنها تعتبر من أشهر أنواع الحلويات روعة من حيث القوام والطعم وذات قوام خفيف ويكون من السهل القيام بها، ويحرص على تناولها الكبار والصغار وأيضاً الأطفال، ولكن قد نجد الكثير من السيدات يقوموا بشراء البسبوسة من الخارج من خلا محلات الحلويات بأسعار باهظة، ولكننا لا نضم جودتها، ولكن الآن أصبح بإمكانك القيام بتحضير البسبوسة في المنزل بكل سهولة ومكونات على قد الإيد وبأقل تكلفة وبنتائج مضمونة. مكونات البسبوسه الدمياطي الاصلية سوف نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لعمل البسبوسه الدمياطي بكل تكاتها وبطعم لا يقاوم: كوبان من الدقيق.

كوب واحد من السكر الناعم.

ملعقتين من جوز الهند.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

كوب من الزبادي.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الفانيليا.

عبوة من القشطة الجاهزة.

قطر حلويات.

حبات لوز. طريقة تحضير البسبوسة الدمياطي في إناء عميق نقوم بخلط كلاً من السميد مع السكر والقشطة والفانيليا وأيضاً البيكنج بودر سوياً في الإناء حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بإضافة مسحوق القرفة والزبادي وأيضاً جوز الهند والزبدة للخليط مع الاستمرار بالتقليب حتى أن نحصل على الخليط المتجانس المرغوب به.

من ثم نقوم بإضافة مسحوق القرفة والزبادي وأيضاً جوز الهند والزبدة للخليط مع الاستمرار بالتقليب حتى أن نحصل على الخليط المتجانس المرغوب به. نقوم بوضع خليط البسبوسة التي قمنا بتحضيره في صينية مجهزة من خلال تبطينها بالقليل من السمن أو الزيت أو الزبدة ونضع لها الخليط مع الضغط عليها برفق حتى تتماسك.

من ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى أن تنضج ويصبح لونها ذهبي وتحمر الأطراف.

تخرج الصينية من الفرن ومن ثم نسكب نصف كمية قطر الحلويات فوق البسبوسة الطرية المرملة وتقطع لمربعات صغيرة ونغمس بها حبات اللوز. وتدخل للفرن من جديد.

وتقطع لمربعات صغيرة ونغمس بها حبات اللوز. وتدخل للفرن من جديد. تخرج الصينية من الفرن ويسكب عليها باقي القطر ويتم تقديمها وبألف هنا وشفا. الوسوم

البسبوسه الدمياطي التي تشتهر بها حيث أن دمياط تعرف بتجارة الأثاث واحتوائه على أجود وأشهر أنواع الحلويات الشرقية، التي يعشقها الكثير من الأشخاص وبالأخص البسبوسه الدمياطي، حيث أنها تعتبر من أشهر أنواع الحلويات روعة من حيث القوام والطعم وذات قوام خفيف ويكون من السهل القيام بها، ويحرص على تناولها الكبار والصغار وأيضاً الأطفال، ولكن قد نجد الكثير من السيدات يقوموا بشراء البسبوسة من الخارج من خلا محلات الحلويات بأسعار باهظة، ولكننا لا نضم جودتها، ولكن الآن أصبح بإمكانك القيام بتحضير البسبوسة في المنزل بكل سهولة ومكونات على قد الإيد وبأقل تكلفة وبنتائج مضمونة. مكونات البسبوسه الدمياطي الاصلية سوف نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لعمل البسبوسه الدمياطي بكل تكاتها وبطعم لا يقاوم: كوبان من الدقيق.

كوب واحد من السكر الناعم.

ملعقتين من جوز الهند.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

كوب من الزبادي.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الفانيليا.

عبوة من القشطة الجاهزة.

قطر حلويات.

حبات لوز. طريقة تحضير البسبوسة الدمياطي في إناء عميق نقوم بخلط كلاً من السميد مع السكر والقشطة والفانيليا وأيضاً البيكنج بودر سوياً في الإناء حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بإضافة مسحوق القرفة والزبادي وأيضاً جوز الهند والزبدة للخليط مع الاستمرار بالتقليب حتى أن نحصل على الخليط المتجانس المرغوب به.

من ثم نقوم بإضافة مسحوق القرفة والزبادي وأيضاً جوز الهند والزبدة للخليط مع الاستمرار بالتقليب حتى أن نحصل على الخليط المتجانس المرغوب به. نقوم بوضع خليط البسبوسة التي قمنا بتحضيره في صينية مجهزة من خلال تبطينها بالقليل من السمن أو الزيت أو الزبدة ونضع لها الخليط مع الضغط عليها برفق حتى تتماسك.

من ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى أن تنضج ويصبح لونها ذهبي وتحمر الأطراف.

تخرج الصينية من الفرن ومن ثم نسكب نصف كمية قطر الحلويات فوق البسبوسة الطرية المرملة وتقطع لمربعات صغيرة ونغمس بها حبات اللوز. وتدخل للفرن من جديد.

وتقطع لمربعات صغيرة ونغمس بها حبات اللوز. وتدخل للفرن من جديد. تخرج الصينية من الفرن ويسكب عليها باقي القطر ويتم تقديمها وبألف هنا وشفا.

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