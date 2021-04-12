هناك العديد من فوائد السحور في شهر رمضان حيث يعتبر السَّحُور مهم جدًا من أجل تقوية الجسم، وتحفيزه على الاستعداد لصيام يوم جديد، وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم، أنه قال في فضل السَّحُور، (تسحروا فإن في السَّحُور بركة) رواه البخاري ومسلم، ومن هنا علينا الاهتمام بوجبة السَّحُور وعدم إهمالها، نظرًا لفوائدها المتعددة في تقوية الجسم، وحمايته من الإجهاد.

فوائد السحور في شهر رمضان

من ضمن فائدة السَّحُور في شهر رمضان، أنه يعمل على المساعدة في عدم الإحساس بالجوع والعطش، وذلك في نهار رمضان، حيث أن من خلاله يتمتع الجسم بالعديد من الخصائص التي تقيده في تحمل الصيام، ومنها:

يحافظ على وزن الجسم المثالي.

يحافظ السَّحُور على مستوي السكر في الدَّم.

يعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لتحمل الصيام.

يحمى لجسم من الشعور بالعطش، وكذلك الشعور بالجوع.

يعمل على الحماية من الإحساس بالصداع خلال فترات النهار، وأثناء الصيام.

السحور في رمضان

نظرًا لقيمة السحور وفائدته، فقد كان حرص الرسول الكريم على أن يوصي به، وذلك حتى يجنب الشخص الإجهاد، ويعمل على تقويته من أجل تحمل الصيام خلال نهار رمضان، ووقته يبدأ من أواخر الليل حتى قبل الفجر وبداية الأذان، ويكون السَّحُور بنية الصيام.

ومن السنة العمل على تأخير السحور، ومن يريد أن يجزي به، وينال بركته فيمكنه أن يتناول ولو القليل من الماء، فعند ذلك يكون قد دخل ضمن السحور، كما أن أفضل ما يمكن أن يتسحر به العبد المسلم استعدادا للصوم هو تناول الماء والتمر، وذلك تصديقًا للحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم، أنه قال ((نعم السَّحُور المؤمن التمر)) رواه أبو داود.

ومن ضمن فضائل السحور وفوائده التي أخبرنا عنها النبي الكريم صلي الله عليه وسلم، أن بركة السحور في شيئين، أولهما أن المتسحر ينال البركة الشرعية من السحور، وذلك لأنه طبق السنة عن النبي صلي الله عليه وسلم، وثانيهما ما يناله من بركة للجسد، حيث يعمل السحور على منح الجسم القوة، وتحمله للصوم أثناء النهار.