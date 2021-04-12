طريقة عمل الزبادي في 10 دقائق فقط في المنزل مثل المحلات بالضبط وبدون ماكينة

هيا بنا لنتعرف علي أسهل طريقة عمل الزبادي في المنزل، بحلول شهر رمضان الكريم يتجه الكثيرون إلي اكل الزبادي بعد السحور لما له من فوائد وأيضا لأنة يجعل الصائم علي يشعر بالعطش والجوع، والزبادي من الأطعمة الضرورية للصحة، انه يعزز مناعة الجسم ويحمي المعدة والأمعاء كما انه ملين لهضم الطعام ويحمي العظام، ولذلك يجب تناول الزبادي بشكل مستمر وليس في رمضان فقط.

طريقة عمل الزبادي

نكثر هذه الفترة من شراء الزبادي يوميا وذلك لأكلة علي السحور والاستعداد للصيام، ولكن هذا يجعل التكلفة كثيرة علي ميزانية المنزل ويمكنك حل تلك المشكلة مع التوفير عن طريق صنع الزبادي في المنزل بسهولة مع ضمان نظافته، لذلك سوف نتعلم معا علي طريقة صنع الزبادي في المنزل دون الحاجة إلي شرائه من الخارج وصنعه بدون ماكينة الزبادي.

طريقة صنع الزبادي

المقادير

كليو لبن جاموسي أو بقري ويمكن استخدام اللبن المعلب. علبة زبادي بلدي أو أي نوع زبادي اخر.

طريقة التحضير

وضع اللبن علي النار في إناء حتي يغلي.

ترك اللبن ليبرد قليلا.

وضع علبة الزبادي علي اللبن مع التقليب جيدا.

وضع الزبادي في أكواب صالحة لوضعها في الفرن.

تسخين الفرن لمدة تتراوح من 5 إلي 10 دقائق.

وضع الأكواب في الفرن وتركها لمدة تتراوح من 4 إلى 6 ساعات.

اصبح جاهزا لتناوله.

فوائد الزبادي

لدي الزبادي الكثير من الفوائد وخاصة في رمضان، لنتعرف عليها.