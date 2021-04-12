ما هو السحور الصحي في رمضان

سحور صحي في رمضان، نظرًا لفائدة السحور وقيمته في مساعدة الإنسان على تحمل الصيام خلال نهار رمضان، فإنه يجب الحرص على تناول سحور صحي في رمضان حيث أن تناوله بما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة وهامة، يعمل على تعويض الجسم تلك العناصر، كما أن السحور الصحي يفيد الإنسان ولا يضره، كما أنه يجب أن يبتعد عن تناول الأطعمة التي تؤثر على المعدة، وتسبب الانتفاخات خلال نهار رمضان.

سحور صحي في رمضان

يمكننا ان نتعرف على السحور الصحي خلال شهر رمضان وما يمكن أن تحتويه وجبة السحور، ويمكن أن يفيد الجسم من خلال الاتي:

البروتينات : يجب أن يتناول الشخص في سحوره الأغذية التي تحتوي على البروتينات، التي يمكنها العمل على أن يتحمل الجوع، وتعطيه إحساس متضاعف بالشبع.

: يجب أن يتناول الشخص في سحوره الأغذية التي تحتوي على البروتينات، التي يمكنها العمل على أن يتحمل الجوع، وتعطيه إحساس متضاعف بالشبع. الدهون الصحية : تعمل ايضًا على أن تعطي الإنسان الشعور بالشبع، وتخفف من شعوره بالجوع، ومن الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، الجوز، والمكسرات.

: تعمل ايضًا على أن تعطي الإنسان الشعور بالشبع، وتخفف من شعوره بالجوع، ومن الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، الجوز، والمكسرات. الحبوب الكاملة: تعتب الحبوب مصدرًا مهمًا من مصادر الكربوهيدرات، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية، التي يمكنها العمل على الحفاظ على مستويات السكر في الدَّم، ومن أمثلة تلك الحبوب الشعير، والقمح، والشوفان.

سحور لا يسبب العطش

عند العمل على إعداد سحور صحي في رمضان علينا أن نلتزم ببعض النصائح المفيدة للجسم، والت يتجنبنا الكثير من المشاكل في أثناء نهار رمضان، حيث يمكننا العمل على إتباع النصائح التالية:

يفضل أن نتبع سنة النبي في وجبة السحور من خلال تناول الماء والتمر.

يجب أن نبتعد بقدر الإمكان عن مسببات العطش خلال النهار، مثل تناول الحَلْوَيَات.

علينا أن نبتعد كلما أمكن ذلك عن تناول الزيوت الضارة، التي يمكنها أن تسبب العديد من المشاكل للمعدة، أثناء الصيام.

وجبة سحور متكاملة

ويمكن أن نتناول الزيوت الخفيفة كزيت الزيتون، وزيت جوز الهند، حيث أنها صحية وغير ضارة.

علينا التنوع بين مصادر الطعام المختلفة، وأن نحرص على تناول أطعمة بها الكثير من مضادات الأكسدة، حيث أنها ضرورية، ومفيدة للجسم.

يجب علينا أن نحرص على تناول كميات كبيرة من الماء في اثناء السحور، وذلك كي يمكن تعويض ما يفقده الجسم في نهار رمضان، ثم أن ذلك يعمل على الحفاظ على رطوبة الجسم.