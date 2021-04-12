اصبغي شعرك للعيد بلون اشقر ساحر بمكونات طبيعية بدون حناء ولا اوكسجين وتغطية الشيب

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اصبغي شعرك للعيد بلون اشقر ساحر فمن الأمور التي نحرص عليها وتعشقها كافة الفتيات هو تغير لون الشعر للون الأشقر، ولكننا لا نفضل أبداً تطبيق المواد الكيميائية على الشعر والتي تتواجد في صبغات الشعر التي تتواجد بالأسواق، ولكننا نسعى دائماً في أن نساعدك بتقديم أبسط الحلول التي تساعد في الحصول على اللون المرغوب به دون أن يتلف الشعر، وحرصنا أنك تتمكني من أن اصبغي شعرك للعيد اصفر اشقر بمكونات طبيعية ونتائج فعالة ونضمن لكي أن نوفر التغذية لشعرك دون أن يتعرض لأي تلف أو تساقط.اصبغي شعرك للعيد اصفر اشقر بمكونات طبيعية
تعرفي معنا اليوم على أبرز الطرق التي تمكنك من اصبغي شعرك للعيد اشقر بمكونات طبيعية لا تسبب أي ضرر للشعر منها:قناع القرفة والعسل:
- قومي بخلط ملعقة من مسحوق القرفة مع ملعقة كبيرة من العسل ويضاف له ملعقة من زيت الزيتون ويضاف له القليل من الخل المقطر.
- تقلب كافة المكونات معاً في ناء حتى أن نحصل على عجينة تترك المكونات معاً حتى تتخمر وتترك لمدة تتراوح ما بين 30 حتى 60 دقيقة.
- يتم توزيع الخليط على الشعر الرطب بكمية تناسب تغطية الشعر بالكامل.
- من ثم نقوم بتمشيط الشعر حتى تتوزع العجينة على الشعر بالتساوي.
- نقوم بتغطية الشعر بكيس نايلون أو قبعة الاستحمام ويترك لمدة ليلة كاملة.
- من ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو ويجب تكرار عمل القناع عدة مرات حتى تحصلين على اللون المرغوب به.
وصفة الليمون لصبغ الشعر
- قومي بخلط كوب من عصير الليمون مع ربع كوب من الماء الدافئ وربع كوب من البلسم.
- تخلط كافة المكونات معاً حتى تتجانس بشكل جيد ومن ثم نضع الخليط في زجاجة رزاز.
- نضع عصير الليمون على الشعر مع مراعاة الجلوس في اشاعة الشمس لمدة لا تقل عن ساعتين.
- مع الحرص على تكرار مهمة رش الليمون على الشعر لمدة مرة واحدة من كل أسبوع وحتى أن نحصل على اللون الأشقر.
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اصبغي شعرك للعيد بلون اشقر ساحر فمن الأمور التي نحرص عليها وتعشقها كافة الفتيات هو تغير لون الشعر للون الأشقر، ولكننا لا نفضل أبداً تطبيق المواد الكيميائية على الشعر والتي تتواجد في صبغات الشعر التي تتواجد بالأسواق، ولكننا نسعى دائماً في أن نساعدك بتقديم أبسط الحلول التي تساعد في الحصول على اللون المرغوب به دون أن يتلف الشعر، وحرصنا أنك تتمكني من أن اصبغي شعرك للعيد اصفر اشقر بمكونات طبيعية ونتائج فعالة ونضمن لكي أن نوفر التغذية لشعرك دون أن يتعرض لأي تلف أو تساقط.اصبغي شعرك للعيد اصفر اشقر بمكونات طبيعية
تعرفي معنا اليوم على أبرز الطرق التي تمكنك من اصبغي شعرك للعيد اشقر بمكونات طبيعية لا تسبب أي ضرر للشعر منها:قناع القرفة والعسل:
- قومي بخلط ملعقة من مسحوق القرفة مع ملعقة كبيرة من العسل ويضاف له ملعقة من زيت الزيتون ويضاف له القليل من الخل المقطر.
- تقلب كافة المكونات معاً في ناء حتى أن نحصل على عجينة تترك المكونات معاً حتى تتخمر وتترك لمدة تتراوح ما بين 30 حتى 60 دقيقة.
- يتم توزيع الخليط على الشعر الرطب بكمية تناسب تغطية الشعر بالكامل.
- من ثم نقوم بتمشيط الشعر حتى تتوزع العجينة على الشعر بالتساوي.
- نقوم بتغطية الشعر بكيس نايلون أو قبعة الاستحمام ويترك لمدة ليلة كاملة.
- من ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو ويجب تكرار عمل القناع عدة مرات حتى تحصلين على اللون المرغوب به.
وصفة الليمون لصبغ الشعر
- قومي بخلط كوب من عصير الليمون مع ربع كوب من الماء الدافئ وربع كوب من البلسم.
- تخلط كافة المكونات معاً حتى تتجانس بشكل جيد ومن ثم نضع الخليط في زجاجة رزاز.
- نضع عصير الليمون على الشعر مع مراعاة الجلوس في اشاعة الشمس لمدة لا تقل عن ساعتين.
- مع الحرص على تكرار مهمة رش الليمون على الشعر لمدة مرة واحدة من كل أسبوع وحتى أن نحصل على اللون الأشقر.
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