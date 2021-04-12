طريقة عمل الكنافة بالمانجو بطريقة سهلة خطوة بخطوة بالفيديو والصور

بدخول شهر رمضان الكريم يبحث العديد عن طريقة عمل الكنافة بالمانجو بالخطوات بطريقة سهلة مثل التي تباع في محلات الحلويات، وتعتقد بعض السيدات أن طريقة عمل الكنافة بالمانجو معقدة وصعبة ولكننا سنقدم لكي الطريقة بالتفصل مع وجود فيديو يوضح يلك الطريقة والمقادير.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

الكنافة من الحلويات الشرقية التي نفضلها جميعاً طوال أيام السنة وخاصا خلال شهر رمضان الكريم، شهر الخير والبركة والأعمال الصالحة، ويعد كبق الحلويات بعد الإفطار من عادة جميع الشعب العربي، لذلك تبحث جميع السيدات عن طرق عمل الحلويات مثل خطوات عمل الكيكة بطريقة سهلة وبسيطة، وطريقة عمل الحلويات الشريقة ومنها طريقة عمل الكنافة النابلسية.

نصف كيلو كنافة ويفضل أن تكون مجمدة ليسهل عليكي فركها.

كوب إلا ربع من السمن أو ثلاث مكعبات من الزبدة. كوب سكر بودرة وكوب لبن بودرة ونصف كوب عصير مانجو لعمل الشربات. نصف لتر عصير مانجو (طازج أو معلب) عدد اثنين أكواب كريمة لباني. كيلو مانجو مقشرة ومقطعة مكعبات.

نضع السمن أو الزبدة في حلة عميقة على النار ونضع نصف كيلو الكنافة بعد فركها ونحمرها مع التقليب المستمر.

بعد تحمير الكنافة وأخذها لون ذهبي نرفعها من على النار ويتم عمل الشربات.

مقادير الكنافة بالمنجوطريقة التحضير

في خلاط نضع كوب اللبن البودر وكوب السكر البودر ونصف كوب عصير المانجو الغير محلى لعمل شربات الكنافة، بعد خلطهم نضعهم على الكنافة المحمرة ونقلب.

نضع الكنافة في صنية مدهونة بالسمن.

لعمل كريمة المانجو نضع الكريمة الباني ونصف كوب سكر بودر وكوب عصير مانجو، يتم الخلط بالمضرب لعمل الكريمة.

واليكم فيديو يوضح طريقة العمل