نصائح لمرضي السكري لتجنب انخفاض السكر اثناء الصيام

عبد الرحمن الحاج الاثنين,12 نيسان (أبريل) 2021 - 17:00 يعد الصيام واحد من أهم عبادات المسلمين في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت الذي يستعد فيه الملايين من المسلمين حول العالم لصيام شهر رمضان المبارك، يتزايد الحديث عن مخاطر الصيام على الأفراد الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة مثل مرض السكري، ولكن الخبر الجيد هنا، أن مرضى السكري يمكنهم صيام شهر رمضان بأمان إذا ما قاموا باتباع بعض الخطوات التي من شأنها الحفاظ على صحتهم خلال ساعات الصيام الطويلة. مجموعة من أهم النصائح لمرضي السكري لتجنب انخفاض السكر اثناء الصيام قبل أن محاولة الصيام تحدث إلى طبيبك أولا وتعرف منه على أهم الإجراءات التي يجب اتباعها للصيام بأمان ومع مراعاة حالتك الصحية سواء كنت من مصاب بمرض السكري من النوع الأول أو الثاني أو تعاني من مشكلات صحية أخرى بسبب مرض السكري أو كنت تعاني من نقص السكر في الدم .

إذا قال طبيبك إنه لا بأس من محاولة الصيام فاسأل عما إذا كنت بحاجة إلى فحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر واسأل أيضا عن أفضل مواعيد تناول دواء السكري قبل وبعد الصيام.

انتبه لعلامات انخفاض سكر الدم إذا بدأت تشعر بالارتعاش أو التعرق أو الارتباك فقد يشير ذلك إلى أن نسبة سكر الدم في جسدك منخفضة للغاية، وفي هذه الحالة توقف عن الصيام فورا واتبع الإجراءات العلاجية الأساسية التي تقوم بها عادة لعلاج نقص السكر في الدم مثل تناول جل الجلوكوز أو تناول مشروبًا سكري متبوعا بوجبة صغيرة ومتوازنة.

اختر ما تتناوله بعد كسر الصيام بعناية وتجنب تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات على الإفطار حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، لذلك ينصح تناول وجبات صحية خفيفة ومتوازنة على الإفطار.

تجنب ممارسة الرياضة أو القيام بنشاط بدني قاسي أثناء الصيام حيث يمكن أن يؤدي النشاط البدني القاسي إلى انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى نقص السكر في الدم، لذلك ينصح بالحصول على أكبر قدر من الراحة خلال ساعات الصيام، وينصح أيضا باستشارة طبيبك الخاص بشأن الأنشطة التي يمكنك القيام بها خلال ساعات الصيام .

احرص على تناول كميات مناسبة من المياه والمشروبات الصحية قبل وبعد الصيام لتجنب الإصابة بالجفاف والذي يزيد من صعوبة التحكم في نسبة السكر في الدم.

اتأكد من تناول الأطعمة بطيئة الامتصاص في السحور وخاصة الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض والتي تساعد على الحفاظ على نسبة سكر الدم في الجسم مثل الخضروات الخضراء، والفواكه منخفضة السكر، والجزر النيء، واللوبيا، والحمص، والعدس وحبوب.

تجنب المشروبات السكرية والمشروبات الغازية والكافيين لتجنب الإصابة بالجفاف أثناء الصيام، واستخدم السكر المحلى بدلا من سكر المائدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح لمرضي السكري لتجنب انخفاض السكر اثناء الصيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.