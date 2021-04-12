دراسة: تأثير الإجهاد النفسي على صحة القلب لدى النساء

أكدت الدراسات والأبحاث الطبية من مختلف أنحاء العالم مؤخراً، أن للصحة النفسية تأثير مباشر ومهم على الصحة العامة ككل، وأي خلل بها يرتبط بعدد من الأمراض العضوية والبدنية، وهاهي دراسة تخص النساء ربطت بين الإجهاد النفسي وصحة القلب، إليكم تفاصيلها في التالي..

الإجهاد النفسي وصحة قلب النساء:

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة دريكسيل الأمريكية، عن أن الإجهاد النفسي بسبب العمل والعلاقات الاجتماعية - الناتج عادةً عن صعوبة التكيف مع البيئات الصعبة - قد يزيد تعرض النساء لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب التاجية.

وأوضحت الدراسة التي نشرها، موقع "نيوز ميديكال" أن تأثيرات إجهاد الوظيفة والضغط الاجتماعي - الجانب السلبي للعلاقات الاجتماعية - على النساء يرتبط كلاهما معًا بخطر أعلى بنسبة 21٪ للإصابة بأمراض القلب التاجية ويحدث إجهاد الوظيفة عندما لا تتمتع المرأة بالقوة الكافية في مكان العمل للاستجابة لمتطلبات الوظيفة وتوقعاتها.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأحداث الحياتية ذات الضغط العالي، مثل وفاة الزوج أو الطلاق أو الإساءة الجسدية أو اللفظية، بالإضافة إلى الإجهاد الاجتماعي، كانت مرتبطة بشكل مستقل بخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 12٪ و 9٪ على التوالي.

تفاصيل الدارسة:

استخدمت الدراسة بيانات 80825 امرأة بعد سن اليأس من دراسة مراقبة مبادرة صحة المرأة، والتي تتبعت المشاركات من 1991 إلى 2015 ، لإيجاد طرق أفضل للوقاية من السرطان وأمراض القلب وهشاشة العظام لدى النساء.

وقام الباحثون بتقييم تأثير الإجهاد النفسي الاجتماعي الناتج عن إجهاد الوظيفة، وأحداث الحياة المجهدة والضغط الاجتماعي (من خلال دراسة استقصائية) ، والارتباطات بين هذه الأشكال من الإجهاد ، على أمراض القلب التاجية.

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