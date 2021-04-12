6 اطعمة تساهم في تنظيف الكبد من السموم في رمضان، دوت الخليج الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية وكيميائية تؤثر على الكبد بشكل إيجابي وتساهم في تنظيفه، ولتلك العملية فوائد عدة على صحة الكبد وعلى الصحة العامة ككل.

6 اطعمة تساهم في تنظيف الكبد من السموم في رمضان:

ذكر موقع "ويب طب" مجموعة من الأعراض التي تساهم في تنظيف الكبد من السموم وهي:

الثوم: فهو غني بكميات كبيرة من الأليسين والسيلينيوم وهي عناصر تعزز صحة الكبد وتساهم في تنظيفه. الخضروات الصليبية: وهي مثل البروكلي و القرنبيط حيث تزيد هذه الخضروات من إنتاج الجلاكوسينولات في الجسم وهذه المواد تنظف الكبد وتعزز صحته. الخضار الورقية الخضراء: مثل الخس و البقدونس و الكرفس والجرجير والملفوف حيث أنها غنية بالألياف و الماء وعدد من العناصر التي تعزز تنظيف الكبد من السموم. الفواكه الحمضية: مثل الليمون والجريب فروت فهي غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تمنع تراكم السموم في الجسم والتي يمكن أن تتراكم في الكبد. الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والقمح فهي غنية بفيتامين ب وتعمل على مساعدة الكبد على تحسين وظائفه. الأفوكادو: يساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون الضروري لنشاط الكبد في عملية تنظيف الجسم من السموم.

وهنالك عدد من الأطعمة الأخرى التي تساهم أيضا في تنظيف الكبد وهي:

الشمندر، الجزر، الشاي الأخضر، التفاح، زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، الجوز الملكي، الكركم، البيض، بذور الكتان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.