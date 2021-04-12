بمناسبة شهر رمضان جربي طريقة عمل الكنافة النابلسية في البيت خطوة بخطوة بدل ما تشتريها من برا

نقدم لكم طريقة عمل الكنافة النابلسية التي تعد واحد من أشهر أنواع الحلويات، والتي اشتهرت من نابلس الفلسطينية وانتشرت في جميع أنحاء العالم العربي في وقت قصير، وأصبحت الحلوى المفضل للكثير من الأشخاص، فقد بدأوا يتناولونها في الأيام العادية أيضاً، ومن الجدير ذكره أن الكنافة من الحلويات الأساسية التي تحضر في رمضان بطرقها المختلفة، سواء كانت سادة أو بالمكسرات أو الطريقة الجديدة النابلسية التي تعتمد على الجبنة العكاوي بداخلها. طريقة عمل الكنافة النابلسية طريقة عمل الكنافة النابلسية نقدم لكم عبر موقعنا مكونات عمل الكنافة النابلسية عجينة كنافة.

نصف كيلو جرام من الجبنة العكاوي.

2 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

نصف كوب من الفستق المفروم.

3 كوب من السمنة أو الزيت.

صبغة للكنافة يتم الحصول عليها من العطار.

كمية قليلة من ماء الورد أو ماء الزهر. طريقة عمل الكنافة النابلسية في البيت نقوم بتجهيز وعاء صغيرة ثم نضع به السمنة، ونضعه على النار، ونتركه حتى تذوب السمنة ثم نتركها جانباً، ونقوم بوضع الجبنة العكاوي في مصفاة من أجل التخلص من الماء الزائد بها، وفي صينية واسع ذات جوانب قصيرة نقوم بوضع 2 كوب من السمنة ونضيف لها صبغة الكنافة، ونقلبهم بشكل جيد، ويجب توزيعها في القاع بشكل جيد ومتساوي.

نقوم بوضع عجينة الكنافة في وعاء واسع ونصب عليها السمنة الذائبة ونقلب الكنافة مع السمنة لكي تغطيها كلها بشكل جيد، وبعد ذلك نضع كمية مناسبة من الكنافة في الصينية ونضغط عليها، ثم نوزع فوقها الجبنة العكاوي، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، وبعد أن تتحمص الكنافة وتسيح الجبنة نقوم بتحضير الشربات من خلال غلي مكوناته على النار، ونقلب صينية الكنافة في طبق التقديم ونرش عليها الشربات، ثم نقوم بتزيينها بالفستق المجروش، وتقدم وهي ساخنة بالهنا والشفا. طريقة عمل الكنافة النابلسية في البيت أن الكنافة من الحلويات الشرقية المفضلة خلاال شهر رمضان المعظم، لأن كل الشعوب العربية تحرص على عملها في المنزل خلال هذا الشهر الكريم، لأن الجسم بعد فترة الصيام يحتاج إلى مقدار من السكريات لذلك نقوم بتحضير الكنافة النابلسية لطعمها الرائع المميز،ولهذا نكون قدمنا لكم طريقة ومكونات الكنافة النابلسية. الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل الكنافة النابلسية التي تعد واحد من أشهر أنواع الحلويات، والتي اشتهرت من نابلس الفلسطينية وانتشرت في جميع أنحاء العالم العربي في وقت قصير، وأصبحت الحلوى المفضل للكثير من الأشخاص، فقد بدأوا يتناولونها في الأيام العادية أيضاً، ومن الجدير ذكره أن الكنافة من الحلويات الأساسية التي تحضر في رمضان بطرقها المختلفة، سواء كانت سادة أو بالمكسرات أو الطريقة الجديدة النابلسية التي تعتمد على الجبنة العكاوي بداخلها. طريقة عمل الكنافة النابلسية طريقة عمل الكنافة النابلسية نقدم لكم عبر موقعنا مكونات عمل الكنافة النابلسية عجينة كنافة.

نصف كيلو جرام من الجبنة العكاوي.

2 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

نصف كوب من الفستق المفروم.

3 كوب من السمنة أو الزيت.

صبغة للكنافة يتم الحصول عليها من العطار.

كمية قليلة من ماء الورد أو ماء الزهر. طريقة عمل الكنافة النابلسية في البيت نقوم بتجهيز وعاء صغيرة ثم نضع به السمنة، ونضعه على النار، ونتركه حتى تذوب السمنة ثم نتركها جانباً، ونقوم بوضع الجبنة العكاوي في مصفاة من أجل التخلص من الماء الزائد بها، وفي صينية واسع ذات جوانب قصيرة نقوم بوضع 2 كوب من السمنة ونضيف لها صبغة الكنافة، ونقلبهم بشكل جيد، ويجب توزيعها في القاع بشكل جيد ومتساوي.

نقوم بوضع عجينة الكنافة في وعاء واسع ونصب عليها السمنة الذائبة ونقلب الكنافة مع السمنة لكي تغطيها كلها بشكل جيد، وبعد ذلك نضع كمية مناسبة من الكنافة في الصينية ونضغط عليها، ثم نوزع فوقها الجبنة العكاوي، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، وبعد أن تتحمص الكنافة وتسيح الجبنة نقوم بتحضير الشربات من خلال غلي مكوناته على النار، ونقلب صينية الكنافة في طبق التقديم ونرش عليها الشربات، ثم نقوم بتزيينها بالفستق المجروش، وتقدم وهي ساخنة بالهنا والشفا. طريقة عمل الكنافة النابلسية في البيت أن الكنافة من الحلويات الشرقية المفضلة خلاال شهر رمضان المعظم، لأن كل الشعوب العربية تحرص على عملها في المنزل خلال هذا الشهر الكريم، لأن الجسم بعد فترة الصيام يحتاج إلى مقدار من السكريات لذلك نقوم بتحضير الكنافة النابلسية لطعمها الرائع المميز،ولهذا نكون قدمنا لكم طريقة ومكونات الكنافة النابلسية.

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