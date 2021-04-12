أسرع وصفة طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه وزيادة كثافته بأقل تكلفة

تسعى كل النساء بلا استثناء للإستمتاع بشعر ناعم وطويل وجذاب، حيث يعتبر الشعر تاج الأنثى فنعومته وطوله أحد الدلالات على اهتمام المرأة بنفسها، ولذلك تجد النساء تبحث عن حلول باستمرار لتطويل الشعر وزيادة كثافته، وهذا الحل تجده في الطرق الطبيعية الآمنة في الوصفات الطبيعية التي تعتمد على مكونات من الطبيعة تمنحك شعر صحي وقوي باستخدامها وفي الوقت نفس تحقق ما تريدين من شعر طويل وجذاب ولامع وكثيف، المميز في تلك الوصفات أنها لن تكلفك أموال كثيرة بالإضافة إلى كونها ليس لها أية أضرار جانبية على شعرك، بل بالعكس إن الاستمرار عليها لفترة يجعل شعرك صحي وقوي بدون المشاكل المعهودة التي قد تعانين منها.

وصفة تطويل الشعر

الوصفة الأولى التي لدينا تعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية وهي البيض بمقدار بيضة واحدة فقط، وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الخروع، وملعقة صغيرة من الخل، ويفضل إضافة ملعقة من أي نوع من الزيوت العطرية المتوفرة لديكي لإضافة رائحة طيبة على الوصفة، يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس جيدا، ثم يتم تدليك الشعر بها وتترك على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم تغسل بالماء والشامبو، مع ضرورة غسل الشعر بالماء البارد وليس الساخن أو الدافئ حتى لا يزعجك البيض ببقايا في شعرك، ويتم تكرار تلك الوصفة مرة بالأسبوع.

وصفة البصل والعسل لتطويل الشعر

الوصفة الثانية سنحتاج فيها ثمرة كبيرة من البصل ويفضل أن يكون البصل من النوع الأحمر، ومقدار ملعقتين إلى ثلاثة من العسل الأبيض، ثم يتم تقطيع البصلة وعسرها جيدا لاستخراج مائها ثم تحفظ في علبة أو برطمان محكم الغلق، بعد ذلك يوضع عصير البصل على فروة الرأس بعد خلطه مع العسل، وإضافة أي نوع من الزيوت الطبيعية المتوفرة لديكي، ويدلك الشعر بالخليط جيدا ويترك هكذا لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو.

يعتبر زيت الجوجوبا من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على تطويل وتحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته، وذلك من خلال تدليك فروة الرأس به لمدة ثلاثة أسابيع، ويفضل استخدامه قبل الاستحمام حيث توضع الكمية المناسبة لشعرك منه، ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بعدها.