طريقة عمل فطائر الصاج المحشية بكل سهولة وبحشوة مميزة ولذيذة طعم ولا أروع

فطائر الصاج المحشية ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم. كما أنها من المعجنات الهشة والخفيفة والصحية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط. وتجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تكاد لا تخلو من الموائد العربية، وخاصةً في شهر رمضان الكريم. وتتميز فطائر الصاج المحشية بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، وأيضا خالية من الدهون، فهي تحتوي على كمية قليلة من الزيت. كما تتميز بمذاقها اللذيذ والشهي والخاص والمميز الذي لا يوصف، نظرا لاحتوائها على حشوة مميزة. وتتميز أيضاً بسهولة تحضيرها، فلا تتطلب وقت كثير ولا مجهود كبير. وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام شهي وصحي ومبتكر لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضير فطائر الصاج المحشية لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم. كما يمكنكم تجربة كاساديا اللحم المكسيكية والاستمتاع بمذاقها الرائع واللذيذ مع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطائر الصاج المحشية وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة لم تجربوها من قبل.

مكونات فطائر الصاج المحشية

تتكون فطائر الصاج المحشية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

200 مل حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

55 جم زيت.

600 جم دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

120 جم زبادي.

مقادير الحشوة

حبة بصلة مفرومة ناعم.

4 فصوص ثوم مهروس.

600 جم لحمة مفرومة.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

ملعقة كبيرة كزبرة بودرة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة طماطم مفرومة ناعم.

كوب بقدونس مفروم ناعم.

نصف كوب نعناع مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فطائر الصاج المحشية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء العجانة ونضيف إليه الحليب الدافئ والسكر البودرة والخميرة الفورية والزيت ونقلبهم جيدا، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 5 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

بعد مرور 5 دقائق نضيف إلى الوعاء الدقيق والبيكنج بودر والملح والزبادي، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت، ونغطي الوعاء ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة لكي تختمر.

نحضر الحشوة، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت والبصل المفروم ناعم ونقلبه باستمرار حتى يذبل.

نضيف الثوم المهروس ونقلب جيدا باستمرار قليلا.

نضيف اللحم المفروم ونقلب جيدا باستمرار حتى يتغير لون اللحم.

نضيف البهارات المشكلة والكزبرة البودرة والفلفل الأسود والملح ونخلطهم جيدا، ثم نقلب باستمرار قليلا.

نضيف الطماطم المفروم ناعم والبقدونس المفروم ناعم والنعناع المفروم ناعم وصلصة الطماطم ونخلطهم جيدا، ثم نترك الحشوة تستوي.

نرفع المقلاة من على النار عند استواء الحشوة، ونتركها تبرد.

نقسم العجينة بعد اختمارها إلى أربعة أقسام، وكل قسم إلى ثلاثة كور.

نفرد كل كورة من العجين بالشوبك على شكل فطيرة صغيرة، ثم نضع عليها مقدار من الحشوة، ثم نضع فوقها فطيرة أخرى بنفس حجمها، ثم نضغط على الفطيرة من الأطراف لكي نغلقها، ثم نضغط على وجه الفطيرة باليد قليلا.

نكرر نفس الخطوات حتى انتهاء كمية العجين.

نضع مقلاة على نار هادئة ونتركها تسخن، ثم نخبز فيها الفطائر واحدة تلو الأخرى من الجهتين، وعندما تحمر الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الأخرى، ثم نرفع الفطيرة من على النار.