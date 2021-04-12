حلوى الكنافة بالقشطة أشهى حلوى طوال شهر رمضان المبارك

تعد حلوى الكنافة بالقشطة من أشهى الطرق التي يمكنك صنع الكنافة بها على الرغم من تنوع حشوات الكنافة فهناك من يحشيها بالمانجو أو الشوكولاتة أو بحشو الكاسترد ولكن تظل تلك النكهة التقليدية هى الأشهر والأكثر طلباً في العديد من محلات الحلويات، لذلك ما رأيك في تحضير تلك الحلوى بنفسك في طبخك لتقدميه لأولادك وضيوفك في أولى أيام شهر رمضان المبارك تابعينا لتعرفي الخطوات بالتفصيل. حلوى الكنافة بالقشطة المقادير اللازمة لتحضير الكنافة: خطوات تحضير حلوى الكنافة بالقشطة: ضعي الكنافة في وعاء عميق ثم أضيفي السمن والسكر. افركي الكنافة بالسمن وقطعيها حتى تتوزع السمنة على كل الكنافة. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالسمنة من الداخل لتغليفها. ضعي نصف كمية الكنافة بالسمن والسكر في قاع الصينية. اضغطي عليها جيداً حتى يكون القاع متماسكاً. حضري القشطة عن طريق وضع اللبن في وعاء ثم أضافة النشا والفانيليا. قلبي الخليط على البارد بالمضرب اليدوي حتى يذوب النشا على البارد. ضعي الخليط على نار متوسطة وقلبي حتى يبدأ الخليط في التماسك وتتكون القشطة. قومي بتحلية القشطة بالقليل من السكر. ترفع القشطة من على النار وتبرد قليلاً. ضعي خليط القشطة فوق الطبقة الأولى من الكنافة ووزيعها حتى تغطيها تماماً. أضيفي النصف الآخر من الكنافة ووزعيها حتى تشكل الطبقة الثانية. قومي بإشعال نار الفرن حتى يكون ساخن. أدخلى الكنافة الفرن الساخن لمدة نصف ساعة حتى تحمر وتنضج. أخرجي الكنافة بالقشطة وأضيفي القطر واتركيها تتشربه. حلوى الكنافة بالقشطة المقادير اللازمة لتحضير الكنافة:خطوات تحضير حلوى الكنافة بالقشطة: الوسوم

تعد حلوى الكنافة بالقشطة من أشهى الطرق التي يمكنك صنع الكنافة بها على الرغم من تنوع حشوات الكنافة فهناك من يحشيها بالمانجو أو الشوكولاتة أو بحشو الكاسترد ولكن تظل تلك النكهة التقليدية هى الأشهر والأكثر طلباً في العديد من محلات الحلويات، لذلك ما رأيك في تحضير تلك الحلوى بنفسك في طبخك لتقدميه لأولادك وضيوفك في أولى أيام شهر رمضان المبارك تابعينا لتعرفي الخطوات بالتفصيل. حلوى الكنافة بالقشطة المقادير اللازمة لتحضير الكنافة: خطوات تحضير حلوى الكنافة بالقشطة: ضعي الكنافة في وعاء عميق ثم أضيفي السمن والسكر. افركي الكنافة بالسمن وقطعيها حتى تتوزع السمنة على كل الكنافة. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالسمنة من الداخل لتغليفها. ضعي نصف كمية الكنافة بالسمن والسكر في قاع الصينية. اضغطي عليها جيداً حتى يكون القاع متماسكاً. حضري القشطة عن طريق وضع اللبن في وعاء ثم أضافة النشا والفانيليا. قلبي الخليط على البارد بالمضرب اليدوي حتى يذوب النشا على البارد. ضعي الخليط على نار متوسطة وقلبي حتى يبدأ الخليط في التماسك وتتكون القشطة. قومي بتحلية القشطة بالقليل من السكر. ترفع القشطة من على النار وتبرد قليلاً. ضعي خليط القشطة فوق الطبقة الأولى من الكنافة ووزيعها حتى تغطيها تماماً. أضيفي النصف الآخر من الكنافة ووزعيها حتى تشكل الطبقة الثانية. قومي بإشعال نار الفرن حتى يكون ساخن. أدخلى الكنافة الفرن الساخن لمدة نصف ساعة حتى تحمر وتنضج. أخرجي الكنافة بالقشطة وأضيفي القطر واتركيها تتشربه. حلوى الكنافة بالقشطة المقادير اللازمة لتحضير الكنافة:خطوات تحضير حلوى الكنافة بالقشطة:

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