طريقة عمل البغاشه المقرمشة الشهية اللذيذة للشيف حسن

تعد البغاشه المقرمشة ، من أفضل الحلويات التي يتناولها الشعب العربي وأكثرها شعبية عند الشعب المصري بشكل خاص، وتتميز بأن طعمها شهى ومذاقها رائع، وسهلة التحضير في المنزل، ويقبل على تناولها الكبار والصغار، ويكثر عملها خلال شهر رمضان المبارك، لأنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة لتعويض ما فقده الجسم من سكريات خلال يوم الصيام، وتستطيع أي سيدة بيت أن تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهوله لأن مكوناتها بسيطة وتتوفر في كل منزل، ولا تأخذ وقت أو مجهود كبير في طريقة عملها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البغاشه المقرمشة في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عجينة البغاشه المقرمشة

تحتوي عجينة هذا النوع من الحلويات على مكونات عديدة وهى كما يأتي:-

2 كوب ونصف من الدقيق 500 جرام.

نصف ملعقة من الملح 10 جرام.

نصف ملعقة من السكر 10 جرام.

نصف كوب من الزبدة السايحه 100 جرام.

عدد 2 بيضة مخفوقة.

ربع ملعقة من الفانيليا 5 جرام.

كوب واحد من الماء 200 مليلتر.

مكونات الحشوة

تحتوي حشوة البغاشه المقرمشة على العديد من المكونات البسيطة وهى كالآتي:-

نصف كوب من الزبدة السايحه 100 جرام.

عدد 1 بيضة مخفوقة.

فانيليا.

كمية من الزيت للقلي.

سكر بودرة، أو شربات بارد ثقيل، أو قرفة بودر.

طريقة تحضير البغاشه المقرمشة

سوف نتعرف على طريقة عمل البغاشه الشهية اللذيذة الطعم في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات وهى كالآتي:-