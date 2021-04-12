طريقة عمل البغاشه المقرمشة الشهية اللذيذة للشيف حسن

- 1/2
- 2/2
تعد البغاشه المقرمشة ، من أفضل الحلويات التي يتناولها الشعب العربي وأكثرها شعبية عند الشعب المصري بشكل خاص، وتتميز بأن طعمها شهى ومذاقها رائع، وسهلة التحضير في المنزل، ويقبل على تناولها الكبار والصغار، ويكثر عملها خلال شهر رمضان المبارك، لأنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة لتعويض ما فقده الجسم من سكريات خلال يوم الصيام، وتستطيع أي سيدة بيت أن تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهوله لأن مكوناتها بسيطة وتتوفر في كل منزل، ولا تأخذ وقت أو مجهود كبير في طريقة عملها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البغاشه المقرمشة في المنزل بأبسط الخطوات.
مكونات عجينة البغاشه المقرمشة
تحتوي عجينة هذا النوع من الحلويات على مكونات عديدة وهى كما يأتي:-
- 2 كوب ونصف من الدقيق 500 جرام.
- نصف ملعقة من الملح 10 جرام.
- نصف ملعقة من السكر 10 جرام.
- نصف كوب من الزبدة السايحه 100 جرام.
- عدد 2 بيضة مخفوقة.
- ربع ملعقة من الفانيليا 5 جرام.
- كوب واحد من الماء 200 مليلتر.
تحتوي حشوة البغاشه المقرمشة على العديد من المكونات البسيطة وهى كالآتي:-
- نصف كوب من الزبدة السايحه 100 جرام.
- عدد 1 بيضة مخفوقة.
- فانيليا.
- كمية من الزيت للقلي.
- سكر بودرة، أو شربات بارد ثقيل، أو قرفة بودر.
طريقة تحضير البغاشه المقرمشة
سوف نتعرف على طريقة عمل البغاشه الشهية اللذيذة الطعم في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات وهى كالآتي:-
- نقوم بخلط الدقيق، والملح، والسكر، والزبدة، بالمكسر مع بعضهم البعض بحيث يصبح خليط رملي، ونقوم بخلط البيض والفانيليا والماء في بولة، ثم نقوم بإضافتهم على الخليط السابق ونخفقهم مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس.
- نقوم بلف العجينة على شكل رول، ثم نقوم بتقطيعها 10 كرات متساوية الحجم، ونقوم برصهم في صينية، ثم نغطيها ونتركها لمدة ساعة حتى ترتاح.
- بعد مرور ساعة نقوم برش الرخامة بالنشا، ثم نقوم بفرد كرات العجين على الرخامة ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح، وفي بوله نقوم بخلط الزبدة والبيض.
- نحضر كرات العجين المفرود على الرخامة وندهن الكرة الأولى بالزبدة والبيض، ثم نحضر الكرة الثانية وندهنها بالزبدة والبيض ونضعها على الكرة السابقة، وهكذا بقية الكرات حتى ننتهي من الكمية كلها، ونتركها ترتاح، ( نقوم برص جميع الكرات على بعضهم مع مراعاة دهنهم بالزبدة والبيض).
- نقوم برش الرخامة بالنشا ونفرد العجينة بسمك متوسط، ثم نقوم بتقطيعها مربعات.
- نحضر وعاء عميق ونضع به كميه من الزيت الساخن، ثم نقوم بوضع البغاشه بالزيت حتى يصبح لونها ذهبي فاتح، ثم نقوم بإخراجها من الزيت ونضع عليها سكر بودرة أو شربات ثقيل أو قرفة بودرة.
- نحضر طبق التقديم ونضع فيه البغاشه وبالهناء والشفاء.
الوسوم
تعد البغاشه المقرمشة ، من أفضل الحلويات التي يتناولها الشعب العربي وأكثرها شعبية عند الشعب المصري بشكل خاص، وتتميز بأن طعمها شهى ومذاقها رائع، وسهلة التحضير في المنزل، ويقبل على تناولها الكبار والصغار، ويكثر عملها خلال شهر رمضان المبارك، لأنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة لتعويض ما فقده الجسم من سكريات خلال يوم الصيام، وتستطيع أي سيدة بيت أن تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهوله لأن مكوناتها بسيطة وتتوفر في كل منزل، ولا تأخذ وقت أو مجهود كبير في طريقة عملها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البغاشه المقرمشة في المنزل بأبسط الخطوات.
مكونات عجينة البغاشه المقرمشة
تحتوي عجينة هذا النوع من الحلويات على مكونات عديدة وهى كما يأتي:-
- 2 كوب ونصف من الدقيق 500 جرام.
- نصف ملعقة من الملح 10 جرام.
- نصف ملعقة من السكر 10 جرام.
- نصف كوب من الزبدة السايحه 100 جرام.
- عدد 2 بيضة مخفوقة.
- ربع ملعقة من الفانيليا 5 جرام.
- كوب واحد من الماء 200 مليلتر.
تحتوي حشوة البغاشه المقرمشة على العديد من المكونات البسيطة وهى كالآتي:-
- نصف كوب من الزبدة السايحه 100 جرام.
- عدد 1 بيضة مخفوقة.
- فانيليا.
- كمية من الزيت للقلي.
- سكر بودرة، أو شربات بارد ثقيل، أو قرفة بودر.
طريقة تحضير البغاشه المقرمشة
سوف نتعرف على طريقة عمل البغاشه الشهية اللذيذة الطعم في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات وهى كالآتي:-
- نقوم بخلط الدقيق، والملح، والسكر، والزبدة، بالمكسر مع بعضهم البعض بحيث يصبح خليط رملي، ونقوم بخلط البيض والفانيليا والماء في بولة، ثم نقوم بإضافتهم على الخليط السابق ونخفقهم مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس.
- نقوم بلف العجينة على شكل رول، ثم نقوم بتقطيعها 10 كرات متساوية الحجم، ونقوم برصهم في صينية، ثم نغطيها ونتركها لمدة ساعة حتى ترتاح.
- بعد مرور ساعة نقوم برش الرخامة بالنشا، ثم نقوم بفرد كرات العجين على الرخامة ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح، وفي بوله نقوم بخلط الزبدة والبيض.
- نحضر كرات العجين المفرود على الرخامة وندهن الكرة الأولى بالزبدة والبيض، ثم نحضر الكرة الثانية وندهنها بالزبدة والبيض ونضعها على الكرة السابقة، وهكذا بقية الكرات حتى ننتهي من الكمية كلها، ونتركها ترتاح، ( نقوم برص جميع الكرات على بعضهم مع مراعاة دهنهم بالزبدة والبيض).
- نقوم برش الرخامة بالنشا ونفرد العجينة بسمك متوسط، ثم نقوم بتقطيعها مربعات.
- نحضر وعاء عميق ونضع به كميه من الزيت الساخن، ثم نقوم بوضع البغاشه بالزيت حتى يصبح لونها ذهبي فاتح، ثم نقوم بإخراجها من الزيت ونضع عليها سكر بودرة أو شربات ثقيل أو قرفة بودرة.
- نحضر طبق التقديم ونضع فيه البغاشه وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البغاشه المقرمشة الشهية اللذيذة للشيف حسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.