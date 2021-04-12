للسحور..سر عمل الفول المدمس الأحمر في المطاعم وقوامه ومذاقه مثل الزبدة

سر عمل الفول المدمس الأحمر في المطاعم مذاقه رائع، هل علينا شهر الصيام والكرم فيه يحلو كل شئ من الأكلات في الفطور والسحور بين أصناف متنوعة وألذ الأطباق تقدم في رمضان، حيث أن الكثير من الناس تسأل عن ما هو سر لون الفول المدمس الجاهز أو في المطاعم بغير ما يتم تدميسه في المنزل، فكثيراً منا نقارن بين الطعام في البيت والوجبات الجاهزة ومعظم الأشخاص يفضلون مذاق الأطعمة الجاهزة ولذلك تعمل الأمهات أقصى ما في وسعها لتقديم أفضل أنواع الأطعمة والوجبات لكي تكون مثل المطاعم، وبما أن لا يوجد أسرار في عالم الطبخ لأن كله يكمن في الاختراعات والإضافات والنكهات منها التوابل العديدة لكي تعطي مذاق رائع للطعام.

سر عمل الفول المدمس الأحمر في المطاعم

الكثير منا يتعجب من لون الفول المدمس الأحمر وقوامه الثقيل بعكس ما يعمل في البيت مثل طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش في المنزل وسر الخلطة والتتبيلة الرهيبة التي أبهرت العالم، ولكن بدأ الناس في اكتشافها ومعرفتها وأصح الأمر سهلاً للغاية ويحضر في البيت بكل سهولة، من ضمن الأسرار أيضاً طريقة عمل كفتة الحاتي ذات الرائحة الفواحة التي تجذب الزبائن لتناولها من على بعد، أما عن الحلويات في رمضان أشهرها طريقة عمل الكنافة بالجبنة المطاطة مذاقها رائع وسر تحميصها الذي يجعلها مقرمشة من الجهتين.

طريقة عمل الفول المدمس في المنزل

المكونات / نصف كيلو فول تدميس + 2 ملعقة دقيق أو نشا + ملعقة كبيرة خل + نصف ملعقة بيكنج بودر + ملعقة كبيرة كاري + ملعقتين صلصة طماطم + ملعقة صغيرة بابريكا بودر.

هذه مكونات الفول لكي تحصلي على ألذ وأحلى فول مدمس بعدها سوف تحضريه بهذه الخطوات لأنها حقاً رائعة:-