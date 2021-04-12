طريقة عمل 10 أكواب زبادي من كيلو لبن بمكون سري لسحور شهر رمضان

طريقة عمل 10 أكواب زبادي من كيلو لبن لسحور شهر رمضان، حيث يعتبر الزبادي من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، وينصح في السحور حيث تعطي للإنسان طاقة تجعله يتحمل الصيام طوال اليوم، وتحتوي الزبادي على البكتيريا النافعة، وهي تقي الإنسان من الأمراض، كما أن خفيفة علي المعدة والأمعاء،والزبادي طعمه لذيذ يحب تناوله الصغار وقوي مناعة الجسم، ويقوي العظام ، كما أنه يقلل أعراض الشعور بالتعب العطش والجوع، وسوف نتعرف عبر هذا المقال على طريقة تحضير الزبادي في المنزل. مكونات الزبادي كيلو لبن آو حليب

كوب زبادي خميرة

ثلاث ملاعق كبار من لبن بودر طريقة تحضير الزبادي العادي في المنزل نقوم بوضع اللبن في حلة على النار ونقوم بتقليبها بملعقة حتى الغليان.

ثم نقوم برفعها من على النار ونتركها حتى تبرد قليلا حتي يصبح اللبن دافئا مثل دمع العين

نحضر زبادي الخميرة ونقلبها قليلاً ونضيف عليها بعض اللبن الدافىء مع التقليب السريع.

ونضيف لبن البودر إلي خميرة الزبادي ونقلبهم جيداً ثم نضيف هذا الخليط الي حلة اللبن الدافيء ونقلبهم حتي نتأكد أنه لا يوجد تكتلات

نقوم بصب اللبن في أوانٍ تكون صغيرة الحجم مثل الأكواب وتكون معدة للزبادي، وتكون هذه الأكواب في صنية

ونضف في هذه الصنية ماء مغلي ونكون قد أشعلن فرن البوتاجاز خمس دقائق، ثم نطفيه

بعد ذلك نقوم بوضع صنية الزبادي في الفرن ونغلق باب فرن البوتاجاز ولا نفتح عليه إلا بعد أربع ساعات حيث يكون تماسكت الزبادي وأصبحت جيدة

بعد أن نتأكد من أن الزبادي قد تماسكت نقوم بوضع الزبادي في الثلاجة ونتركها بضع ساعات، حيث ستتماسك الزبدي جيدا وبعد ذلك يمكن للأسرة أن تقوم بتناول الزبادي في السحور. مكونات الزباديطريقة تحضير الزبادي العادي في المنزل الوسوم

طريقة عمل 10 أكواب زبادي من كيلو لبن لسحور شهر رمضان، حيث يعتبر الزبادي من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، وينصح في السحور حيث تعطي للإنسان طاقة تجعله يتحمل الصيام طوال اليوم، وتحتوي الزبادي على البكتيريا النافعة، وهي تقي الإنسان من الأمراض، كما أن خفيفة علي المعدة والأمعاء،والزبادي طعمه لذيذ يحب تناوله الصغار وقوي مناعة الجسم، ويقوي العظام ، كما أنه يقلل أعراض الشعور بالتعب العطش والجوع، وسوف نتعرف عبر هذا المقال على طريقة تحضير الزبادي في المنزل. مكونات الزبادي كيلو لبن آو حليب

كوب زبادي خميرة

ثلاث ملاعق كبار من لبن بودر طريقة تحضير الزبادي العادي في المنزل نقوم بوضع اللبن في حلة على النار ونقوم بتقليبها بملعقة حتى الغليان.

ثم نقوم برفعها من على النار ونتركها حتى تبرد قليلا حتي يصبح اللبن دافئا مثل دمع العين

نحضر زبادي الخميرة ونقلبها قليلاً ونضيف عليها بعض اللبن الدافىء مع التقليب السريع.

ونضيف لبن البودر إلي خميرة الزبادي ونقلبهم جيداً ثم نضيف هذا الخليط الي حلة اللبن الدافيء ونقلبهم حتي نتأكد أنه لا يوجد تكتلات

نقوم بصب اللبن في أوانٍ تكون صغيرة الحجم مثل الأكواب وتكون معدة للزبادي، وتكون هذه الأكواب في صنية

ونضف في هذه الصنية ماء مغلي ونكون قد أشعلن فرن البوتاجاز خمس دقائق، ثم نطفيه

بعد ذلك نقوم بوضع صنية الزبادي في الفرن ونغلق باب فرن البوتاجاز ولا نفتح عليه إلا بعد أربع ساعات حيث يكون تماسكت الزبادي وأصبحت جيدة

بعد أن نتأكد من أن الزبادي قد تماسكت نقوم بوضع الزبادي في الثلاجة ونتركها بضع ساعات، حيث ستتماسك الزبدي جيدا وبعد ذلك يمكن للأسرة أن تقوم بتناول الزبادي في السحور. مكونات الزباديطريقة تحضير الزبادي العادي في المنزل

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