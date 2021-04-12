طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية علي طريقة فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الكنافة النابلسية ، تعتبر من أشهر الحلويات في شهر رمضان يمكنك تحضيرها زي المحلات واحلي، بمكونات في البيت ستقومي بتحضير ألذ أنواع الكنافة، في هذا المقالة نقدم بالتفاصيل كيفية تحضير الكنافة النابلسية الأصلية من يد الشيف فاطمة أبو حاتي بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة، تابعوا الخطوات مع التفاصيل.

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالمقادير طريقة عمل الكنافة النابلسية بالمقادير مقادير الكنافة النابلسية: 1/2كيلو كنافة مضافة في الفريزر من قبل.

1/4 كيلو جبن عكاوي.

1/4 كيلو جبن موتزاريلا.

كوب سمن بلدي.

1/4كوب سكر باودر.

1/2 ملعقة باودر.

زعفران. تحضير النابلسية بالجبنة في وعاء، قومي بإضافة نصف كوب من السمنة البلدي علي الكنافة، وقومي بتقليب الكنافة النابلسية في السمنة حتى تشرب كل الكنافة السمنة، ثم أضيفي السكر الباودر وبودرة الزعفران.

في السمنة حتى تشرب كل الكنافة السمنة، ثم أضيفي السكر الباودر وبودرة الزعفران. في صينية أضيفي السمنة وأضيفي طبقة من الكنافة وقومي بفردها بالتساوي في الصينية مع عمل حواف بالكنافة النابلسية؛ حتى لا تقع الجبن علي حواف الصينية.

حتى لا تقع الجبن علي حواف الصينية. ثم أضيفي الجبن العكاوي والجبن الموتزاريلا في المنتصف، ثم أضيفي باقي كمية الكنافه النابلسية وغطي وش الصينية واضغطي جيداً، وباقي السمنة أضيفيها علي الوش .

وغطي وش الصينية واضغطي جيداً، وباقي السمنة أضيفيها علي الوش . وفي الفرن أضيفي الصينية حتى تأخذ لون من الجوانب قومي بوضعها علي الشواية، حتى تأخذ لون من فوق وفور خروجها من الفرن قومي بإضافة الشربات البارد متوسط القوام إليها، وقومي بتقديم الكنافة النابلسية مع رشة من الكسرات وجوز الهند اللذيذ وفي مقالة قدمنا طريقة عمل السوبيا في البيت بمكونات سهلة والطعم زي المحلات. تحضير النابلسية بالجبنة ملاحظات هامة لأفضل نتيجة تحضير الكنافة في عمل الكنافة النابلسية الجبن مبيتة 8 ساعات في ماء مع تغير الماء كل ساعتين؛ لإزالة الملح وقومي ببشرها لحشو الكنافه النابلسية .

الجبن مبيتة 8 ساعات في ماء مع تغير الماء كل ساعتين؛ لإزالة الملح وقومي ببشرها لحشو . الكنافة في الفريزر حتى تتفتت بسهولة وتحصلي علي نتيجة أفضل في تحضير الكنافه النابلسية. تردد قناة بانوراما فود الجديد لمتابعة وصفات الأكلات، وبذلك قد نكون قدمنا في مقالتنا تفاصيل أفضل طريقة عمل الكنافة النابلسية. الوسوم

طريقة عمل الكنافة النابلسية ، تعتبر من أشهر الحلويات في شهر رمضان يمكنك تحضيرها زي المحلات واحلي، بمكونات في البيت ستقومي بتحضير ألذ أنواع الكنافة، في هذا المقالة نقدم بالتفاصيل كيفية تحضير الكنافة النابلسية الأصلية من يد الشيف فاطمة أبو حاتي بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة، تابعوا الخطوات مع التفاصيل.

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالمقادير طريقة عمل الكنافة النابلسية بالمقادير مقادير الكنافة النابلسية: 1/2كيلو كنافة مضافة في الفريزر من قبل.

1/4 كيلو جبن عكاوي.

1/4 كيلو جبن موتزاريلا.

كوب سمن بلدي.

1/4كوب سكر باودر.

1/2 ملعقة باودر.

زعفران. تحضير النابلسية بالجبنة في وعاء، قومي بإضافة نصف كوب من السمنة البلدي علي الكنافة، وقومي بتقليب الكنافة النابلسية في السمنة حتى تشرب كل الكنافة السمنة، ثم أضيفي السكر الباودر وبودرة الزعفران.

في السمنة حتى تشرب كل الكنافة السمنة، ثم أضيفي السكر الباودر وبودرة الزعفران. في صينية أضيفي السمنة وأضيفي طبقة من الكنافة وقومي بفردها بالتساوي في الصينية مع عمل حواف بالكنافة النابلسية؛ حتى لا تقع الجبن علي حواف الصينية.

حتى لا تقع الجبن علي حواف الصينية. ثم أضيفي الجبن العكاوي والجبن الموتزاريلا في المنتصف، ثم أضيفي باقي كمية الكنافه النابلسية وغطي وش الصينية واضغطي جيداً، وباقي السمنة أضيفيها علي الوش .

وغطي وش الصينية واضغطي جيداً، وباقي السمنة أضيفيها علي الوش . وفي الفرن أضيفي الصينية حتى تأخذ لون من الجوانب قومي بوضعها علي الشواية، حتى تأخذ لون من فوق وفور خروجها من الفرن قومي بإضافة الشربات البارد متوسط القوام إليها، وقومي بتقديم الكنافة النابلسية مع رشة من الكسرات وجوز الهند اللذيذ وفي مقالة قدمنا طريقة عمل السوبيا في البيت بمكونات سهلة والطعم زي المحلات. تحضير النابلسية بالجبنة ملاحظات هامة لأفضل نتيجة تحضير الكنافة في عمل الكنافة النابلسية الجبن مبيتة 8 ساعات في ماء مع تغير الماء كل ساعتين؛ لإزالة الملح وقومي ببشرها لحشو الكنافه النابلسية .

الجبن مبيتة 8 ساعات في ماء مع تغير الماء كل ساعتين؛ لإزالة الملح وقومي ببشرها لحشو . الكنافة في الفريزر حتى تتفتت بسهولة وتحصلي علي نتيجة أفضل في تحضير الكنافه النابلسية. تردد قناة بانوراما فود الجديد لمتابعة وصفات الأكلات، وبذلك قد نكون قدمنا في مقالتنا تفاصيل أفضل طريقة عمل الكنافة النابلسية.

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