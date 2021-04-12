أعراض حصوات اللوزتين وأسبابها

حصوات اللوزتين أحد الأمراض الشائعة التي يمكن الوقاية منها عن طريق إتباع بعض الأمور الصحية التي تحول دون تكونها ويمكن التخلص منها في مراحلها الأولى، إلا أنها وفي مراحلها المتقدمة فإن حصوات اللوزتين مسبب لعدد من الأعراض ولها أسباب كذلك، نتعرف عليها في التالي.

أسباب حصوات اللوزتين:

حصوات اللوزتين دوت الخليج عبارة عن كرات صلبة مختلفة في الحجم تجمعت في شقوق اللوزتين وتكونت من تراكم بقايا الطعام أو المخاط أو البكتيريا أو خلايا الجلد الميتة.

أعراض حصوات اللوزتين:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الأعراض التي تصيب الإنسان جراء تكونت حصوات في اللوزتين، وهي:

تورم اللوزتين نتيجة الاتهاب

الإصابة بآلام الحلق الشديدة.

وجود بقع بيضاء في الجزء الخلفي من الحلق.

تغير في رائحة الفم حيث تصبح رائحة كريهة.

وجود حصوات اللوزتين يسبب تغير في طعم الفم وغالبا ما يشبه مذاق المعادن.

حصوات اللوزتين تسبب صعوبة في البلع.

الشعور بعدم الراحة في الفم نتيجة تورم وتضخم اللوزتين.

من الأعراض النادرة الشعور بآلام وضغط في الأذن.

طرق الوقاية من حصوات اللوزتين:

الحفاظ على نظافة الفم باستمرار عن طريق تفريش الأسنان بعد كل وجبة.

استخدام غسول الفم الطبي والغرغرة به مرة واحدة يوميًا على الأقل.

الغرغرة بالماء والملح مرتين أسبوعيًا.

علاج حصوات اللوزتين:

حصوات اللوزتين تختلف في حجمها حسب مدة تكونها، وعلاجها يكون حسب ذلك كالآتي:

حصوات اللوزتين من الحجم الصغير يتم إزالتها من قبل الطبيب في العيادة ضمن عملية تنظيف بسيطة تتم في دقائق.

حصوات اللوزتين من الحجم الكبير يصعب تنظيفها ويصعب السيطرة على الأعراض التي تسببها فيتم إزالتها بعملية جراحية تسمى استئصال اللوزتين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.